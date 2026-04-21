Hyland presenta innovaciones basadas en agentes e IA para transformar el contenido empresarial en acciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Las últimas actualizaciones tecnológicas de Hyland integran la inteligencia de contenido directamente en los sistemas centrales para impulsar la automatización controlada en sectores regulados.

CLEVELAND , 21 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Hyland, un líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero de Content Innovation Cloud™, anunció hoy sus últimas ofertas de productos y mejoras que ayudan a las organizaciones a trabajar de forma más inteligente con el contenido, modernizar los sistemas centrales y prepararse para la automatización impulsada por IA. En conjunto, estos lanzamientos mejoran aún más Content Innovation Cloud con nuevas soluciones específicas para la industria, servicios de contenido con IA optimizados y actualizaciones de la plataforma que facilitan la obtención de información valiosa, la optimización de procesos y la mejora de la experiencia de clientes y empleados en industrias reguladas con un alto volumen de contenido.

"Las organizaciones no necesitan más herramientas de IA desconectadas; necesitan inteligencia integrada donde realmente se realiza el trabajo", afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "Nuestras últimas innovaciones extienden la gestión de contenido y la IA directamente a los sistemas que nuestros clientes utilizan a diario, transformando la información en acciones concretas y preservando la gobernanza, la confianza y el control necesarios para operar a escala empresarial".

"Hyland va más allá de los experimentos genéricos de IA para ofrecer capacidades de agente que actúan sobre el contenido empresarial gobernado en el flujo del trabajo real", declaró Alan Pelz-Sharpe, fundador y analista principal de Deep Analysis. "Al basar los agentes de IA en una sólida arquitectura de la información y servicios de contenido específicos del dominio, Hyland ayuda a los clientes a pasar de asistentes que simplemente sugieren a agentes que pueden planificar, decidir y actuar de forma segura en procesos complejos y regulados".

Transformando el contenido en acción

En conjunto, estas últimas innovaciones refuerzan el compromiso de Hyland de ayudar a las organizaciones a transformar el contenido empresarial en inteligencia procesable. Al integrar la IA directamente en los procesos de negocio y basarse en una sólida base de contenido, Hyland permite a sus clientes modernizarse, automatizarse y prepararse para la próxima ola de automatización basada en agentes, facilitando así la adaptación, la escalabilidad y la innovación con confianza.

La codificación de contabilidad general (GL) basada en agentes de Hyland va más allá de la automatización estática al integrar la inteligencia impulsada por agentes directamente en los flujos de trabajo reales de cuentas por pagar, reemplazando la codificación manual de GL con recomendaciones de IA rápidas y explicables. Con predicciones con puntuación de confianza, supervisión humana y amplia compatibilidad con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), permite una codificación de GL rápida, consistente y mejorada, al tiempo que fortalece los controles financieros y se escala a lo largo del ciclo de vida de la factura.

Hyland para SAP S/4HANA ofrece una integración nativa de Fiori, limpia y con un núcleo limpio, que incorpora la gestión de contenido y la automatización de procesos de nivel empresarial directamente en los procesos de negocio de SAP. Al proporcionar acceso seguro y en tiempo real a los documentos gestionados en contexto, agiliza las aprobaciones, mejora la auditabilidad y el cumplimiento, y admite un entorno SAP escalable y seguro para actualizaciones sin necesidad de código personalizado ni interrupciones.

Hyland para Workday Student extiende la gestión de contenido nativa de la nube directamente al ciclo de vida del estudiante, ofreciendo capacidades de carga, búsqueda y gestión de documentos dentro de los flujos de trabajo de Workday Student. Diseñada como la integración en la nube definitiva para Workday y Hyland, transforma el contenido del estudiante para que esté preparado para la IA, reduciendo la carga administrativa y mejorando la experiencia de estudiantes, profesores y personal.

Las mejoras en la nube para la innovación de contenido impulsan la preparación para la IA y la automatización basada en agentes

Las mejoras adicionales en Content Innovation Cloud siguen impulsando la automatización basada en agentes, la búsqueda inteligente y la preparación para la IA:

Hyland IDP: Introduce nuevas mejoras en la usabilidad, la configurabilidad y la precisión que agilizan la revisión de documentos, refuerzan los controles de calidad de los datos y proporcionan información operativa más completa a través de nuevos paneles de control preconfigurados.

Descubrimiento de conocimiento: Permite un acceso más seguro y controlado a la información en repositorios mediante lenguaje natural, ahora con gestión centralizada de restricciones y una gestión mejorada del ciclo de vida del modelo para garantizar que los agentes se mantengan alineados con los modelos de IA compatibles.

Enriquecimiento del conocimiento: Continúa transformando el contenido empresarial no estructurado en datos estructurados y listos para la IA, lo que proporciona a las organizaciones mayor control sobre el enriquecimiento del contexto para que los resultados se ajusten mejor a las necesidades reales del dominio.

Servicio de federación de contenido (CFS) de Hyland: Ahora disponible dentro de Content Innovation Cloud, conecta OnBase, Alfresco, Nuxeo, Perceptive Content y SharePoint 365 con soluciones de IA nativas de la nube sin necesidad de migración de contenido.

Las actualizaciones de la plataforma mejoran la usabilidad, el rendimiento y la interoperabilidad

Hyland también lanzó actualizaciones en toda su cartera principal de gestión de contenido:

PACSgear 25.2 mejora la interoperabilidad del contenido sanitario y la eficiencia del flujo de trabajo con soporte para inicio de sesión único, opciones de idioma ampliadas, mayor visibilidad de los trabajos y una búsqueda DICOM más flexible, lo que ayuda a los equipos de imagen a trabajar de forma más segura y eficiente.

Nuxeo 2026.1 presenta MongoDB Atlas Search para una búsqueda más ágil y de menor complejidad, mientras que Nuxeo Online Services Connect ahora permite la creación instantánea de entornos de prueba para demostraciones, pruebas de concepto y capacitación más rápidas.

Alfresco 26.1 moderniza la arquitectura de contenido con búsqueda preparada para el futuro, herramientas integradas de prueba de procesos y una integración más profunda con las aplicaciones empresariales.

Perceptive Content 26.1 marca un hito importante en la modernización con una experiencia de aplicación unificada, conectividad con el Content Federation Service, mejoras de productividad, una interfaz de usuario renovada y soporte ampliado para la seguridad y la plataforma.

Para obtener más información sobre Content Innovation Cloud y las soluciones específicas para cada sector de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de HylandHyland es pionera de Content Innovation Cloud, que ofrece inteligencia empresarial omnipresente a las organizaciones con soluciones que desbloquean información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland crean la base para una empresa conectada y con capacidad de gestión, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir cómo operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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