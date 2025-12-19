IDB Invest retoma el programa de titulización galardonado 'originar para compartir'

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- IDB Invest, miembro del IDB Group, ha sumado más de 450 millones de dólares a su titulización Scaling4Impact de 1.000 millones de dólares lanzada en 2024, lo que marca la primera reanudación de una titulización bajo el modelo de originar para compartir por parte de un banco multilateral de desarrollo (BMD) para movilizar capital privado para el desarrollo.

La transacción confirma que las titulizaciones pueden servir como una herramienta replicable para que los BMD optimicen sus balances, movilicen capital privado y abran espacio para un mayor financiamiento.

"Este es un paso importante en el modelo de negocio de originar para compartir de IDB Invest+ y en IDBStrategy+ de IDB Group para impulsar el desarrollo liderado por el sector privado", afirmó Ilan Goldfajn, presidente del IDB Group. "Al atraer inversionistas globales a nuestros proyectos, estamos allanando el camino hacia un modelo más escalable para movilizar capital privado para el desarrollo".

La nueva cartera abarca los sectores de infraestructura, energía, instituciones financieras y corporativo en América Latina y el Caribe. El tramo mezzanine fue adquirido por Newmarket Capital, con partes aseguradas por AXA XL y AXIS Capital. IDB Invest mantiene los tramos sénior y júnior.

"Hemos demostrado que nuestro modelo funciona", afirmó James Scriven, consejero delegado de IDB Invest. "Volver al mercado con esta nueva operación demuestra la sólida confianza de los inversores en la calidad y el rendimiento de nuestros activos de desarrollo diversificados".

"Me entusiasma ver esta expansión de la transacción original de Scaling4Impact, lo cual demuestra la importancia de las alianzas a largo plazo para crear nuevas vías para que los inversores del mercado privado participen en la financiación del desarrollo", afirmó Molly Whitehouse, gestora de cartera de la plataforma SRT de Newmarket y directora general y cofundadora de Newmarket. "Esta operación reafirma el importante papel de las transacciones SRT para ayudar a las instituciones multilaterales de crédito a seguir ampliando su crucial labor crediticia".

La transacción original —la primera titulización de activos del sector privado de los BMD en América Latina y el Caribe— ha recibido múltiples premios, incluyendo el más reciente, el de Operación de Titulización del Año en América Latina, otorgado por los IJGlobal Investor Awards 2025.

Esta nueva titulización impulsa las reformas de los BMD impulsadas por el G20 al promover la innovación financiera, atraer capital privado, optimizar los balances y aprovechar los datos de rendimiento de los BMD a través de la base de datos de Mercados Emergentes Globales (GEM).

Santander Corporate & Investment Banking y Clifford Chance actuaron como asesores.

