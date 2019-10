IFF sigue haciendo campaña para destacar la actividad de PETA

Publicado 08/10/2019 12:42:56 CET

LONDRES, 8 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La International Fur Federation (IFF) continua con su campaña para destacar la actividad llevada a cabo por medio de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Esto va contra el trasfondo de las preguntas en marcha acerca del gasto de PETA y de la IFF que buscan ampliar las preguntas acerca de la forma en la que se utilizan los recursos.

El IFF relaciona esta actividad con un descenso en las donaciones hacia PETA. Las cuentas de 2018 de la organización demuestran que las recepciones de la donación han caído en 10 millones de libras en comparación con el año 2015. La IFF cree que esto se debe a que algunos donantes han comenzado a cuestionarse la conducta de la organización.

También se cree que es posible que haya algunos donantes que aún no sean conscientes de la aproximación general de PETA y que sigan destacando esto en las próximas semanas y meses.

Enlace [https://www.youtube.com/watch?v=hlbX63gWrSY&feature=youtu.be] disponible para el video de las actividades de PETA.

