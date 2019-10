Importante exposición de AlUla abre en el Institut du Monde Arabe en París

Publicado 08/10/2019 14:56:20 CET

- Importante exposición que presenta tesoros de la antigua encrucijada de AlUla en Arabia Saudita abre en el Institut du Monde Arabe en París

- AlUla es un oasis desértico históricamente significativo en el noroeste de Arabia Saudita

- AlUla, Maravilla de Arabia es la primera gran exposición que presenta la espectacular naturaleza, los tesoros arqueológicos y el patrimonio cultural de AlUla, llevando a los visitantes a un viaje a través del tiempo que abarca 7.000 años

- La Royal Commission for AlUla ha anunciado su Manifiesto Cultural, comprometiéndose a revitalizar AlUla como un museo vibrante y abierto a través de la conservación y el desarrollo de un destino global único para el patrimonio, la naturaleza y las artes

PARÍS, 8 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Royal Commission for AlUla (RCU) de Arabia Saudita ha abierto hoy la exposición AlUla, Maravilla de Arabia en el prestigioso Institut du monde arabe (IMA) en París.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8622251-institut-du-monde... [https://www.multivu.com/players/uk/8622251-institut-du-monde...].

La exposición es una colaboración internacional entre la Royal Commission for AlUla y el Institut du Monde Arabe, dirigida por su Presidente Jack Lang. Cuenta con el apoyo de la French Agency for the Development of AlUla (AFALULA), dirigida por Gérard Mestrallet.

Esta exposición fue inaugurada hoy formalmente por el Ministro de Cultura de Arabia Saudita y Gobernador de RCU, Su Alteza el Príncipe Badr bin Mohammed bin Abdullah bin Farhan al Saud, Franck Riester, Ministro de Cultura de Francia y Jack Lang, Presidente del IMA, junto a distinguidos invitados de los campos de la arqueología, las artes, la cultura y la naturaleza que incluían al arquitecto Jean Nouvel y a la ex Directora General de la UNESCO Irina Bokova.

Inspirados por los exploradores y arqueólogos pioneros que vinieron a AlUla para descubrir e interpretar sus antiguas civilizaciones, los comisarios de la exposición, los doctores Lala Nehmé y Abdulrahman Alsuhaibani, han trabajado incansablemente para presentar AlUla, Maravilla de Arabia al mundo.

La exposición presenta a los visitantes la espectacular belleza natural de AlUla y su rico patrimonio cultural a través de la presentación de objetos arqueológicos raros, multimedia inmersiva e imágenes por el reconocido fotógrafo Yann Arthus-Bertrand.

Para poner de relieve su importancia como destino mundial, la Comisión está aprovechando esta ocasión para lanzar su Manifiesto Cultural para AlUla. El Manifiesto establece una dirección clara para el desarrollo a largo plazo de la región, articulando el compromiso de la Comisión con el turismo sostenible y responsable a través de lo que será efectivamente una amplia experiencia cultural al aire libre, que permita emocionantes viajes de descubrimiento.

El desarrollo cultural diverso y verdaderamente amplio en AlUla abarcará el patrimonio, la naturaleza y un audaz mandato para el arte y la producción cultural ayudando a impulsar una nueva economía creativa en la región.

El Manifiesto prioriza la preservación de la región, su historia y el desarrollo de habilidades para los habitantes actuales y futuros de AlUla - custodios del pasado de AlUla, y en el centro de su futuro como economía y sociedad dinámica y como un destino de clase mundial.

Entre las muchas nuevas experiencias de visitantes que se desarrollarán se encuentran el Black Basalt Museum, que se inspira en las formaciones rocosas volcánicas de AlUla; Wadi AlFann - el Valle de las Artes - una ambiciosa colección de encargos contemporáneos y esculturas ambientada en el extraordinario paisaje de AlUla y el Hegra Museum - explorando la vida y el legado de los nabateos que establecieron su ciudad sureña principal en el Reino.

Situada en el noroeste de Arabia Saudita, y sirviendo como una encrucijada entre Oriente y Occidente, AlUla ha sido construida por sociedades y civilizaciones sucesivas durante milenios. La exposición llevará a los visitantes en un viaje a través de las maravillas naturales e históricas de esta región sumergiéndolos en el paisaje único de AlUla y los antiguos Reinos Árabes del norte de Dadan y Lihyan, y la ciudad nabatea de Hegra, la primera ciudad de Arabia Saudita Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Su Alteza el Príncipe Badr bin Mohammed bin Abdullah bin Farhan al Saud dijo "La esencia de AlUla es la interrelación entre el patrimonio, el arte y la naturaleza. La inauguración de esta exposición junto con el lanzamiento del Manifiesto Cultural de AlUla actúa como una invitación histórica al mundo, para preservar nuestro patrimonio global, equilibrar la ambición con la responsabilidad y entregar la siguiente capa de nuestra historia, para valorar por futuras generaciones."

Gérard Mestrallet, presidente ejecutivo de AFALULA, la French Agency for the Development of AlUla, dijo: "El Manifiesto Cultural ofrece una oportunidad sin precedentes para escribir un nuevo capítulo en la historia de AlUla y su pueblo, basado en un desarrollo cultural sensible y creíble de esta región única como lugar de patrimonio para el mundo. El acuerdo intergubernamental firmado en París en abril de 2018 entre Francia y el Reino de Arabia Saudita, reflejará este espíritu y garantizará que AlUla da la bienvenida al mundo, y el mundo da la bienvenida a AlUla en los años venideros."

El presidente de IMA y ex Ministro de Cultura de Francia Jack Lang añadió: "Lanzando una invitación tan ambiciosa aquí en París, una ciudad internacional de las artes y la cultura es un fuerte símbolo de apertura y universalidad. AlUla es un proyecto único en una generación, y la clave de su éxito está inspirada en los exploradores y arqueólogos pioneros que vinieron a AlUla para descubrir e interpretar sus antiguas civilizaciones, los comisarios de la exposición, los doctores Lala Nehmé y Abdulrahman Alsuhaibani, han trabajado incansablemente para presentar AlUla, Maravilla de Arabia al mundo.

"La exposición presenta a los visitantes la espectacular belleza natural de AlUla y su rico patrimonio cultural a través de la presentación de objetos arqueológicos raros, multimedia inmersiva e imágenes por el reconocido fotógrafo Yann Arthus-Bertrand a lo que estamos profundamente comprometidos y por ello el IMA se enorgullece enormemente de acoger esta exposición."

Video -- https://mma.prnewswire.com/media/1007111/Experience_AlUla.mp... [https://mma.prnewswire.com/media/1007111/Experience_AlUla.mp...] Video - https://mma.prnewswire.com/media/1007113/Above_AlUla.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1007113/Above_AlUla.mp4]

CONTACTO: CONTACTO: Maram Al Kadhi - malkadhi@apcoworldwide.com - Tel:+97155-879-1093, Kevin Hasler - khasler@apcoworldwide.com - Tel:+97152-812-7814