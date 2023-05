Impulsados por la innovación: DXC Technology anuncia su asociación con la Scuderia Ferrari

Driven by Innovation: DXC Technology Announces Partnership with Scuderia Ferrari

El acuerdo plurianual incluye el compromiso de desarrollar soluciones digitales para la automoción

El logotipo de DXC aparecerá en el SF-23 a partir del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

ASHBURN, Va., 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), una empresa de servicios tecnológicos Fortune 500, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo plurianual con Scuderia Ferrari, la división de competición de Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE), que incluye el compromiso de desarrollar las últimas soluciones digitales para el sector de la automoción, elevando el rendimiento y la experiencia de conducción.

DXC reúne tecnología integral personalizada para proporcionar soluciones de ingeniería que impulsan la industria del automóvil. DXC está trabajando con Ferrari en una cabina digital unificada y escalable que moderniza el sistema de información y entretenimiento del vehículo. Esto permitirá una estrategia de software a largo plazo que se puede implementar en los coches deportivos de Ferrari producidos a partir de 2024.

Junto con la Scuderia Ferrari, DXC reunirá las últimas tecnologías probadas en Fórmula 1 con lo último en interfaces hombre-máquina (HMI). Además, el logotipo de DXC aparecerá en el halo exterior de los coches de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari, así como en el traje de carreras del piloto, el casco y otros materiales, a partir del 5 de mayo con el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

"Hemos estado trabajando con Ferrari durante varios años en su infraestructura esencial, y estamos orgullosos de pasar a una asociación que incluye guiarles hacia su futuro tecnológico", explicó Michael Corcoran, líder mundial de DXC Analytics & Engineering. "Estamos comprometidos con la innovación tecnológica que transforma las capacidades del automóvil y mejora la experiencia de conducción para todos".

DXC reconoce que el desarrollo de software de automoción es cada vez más importante con el cambio a vehículos definidos por software porque mejora la experiencia en el coche y conecta al conductor con el fabricante de automóviles. DXC se asocia con Scuderia Ferrari debido a su reputación como el equipo de carreras más exitoso en la historia de la Fórmula 1 y es conocido por su continua búsqueda de la innovación.

"Estamos encantados de iniciar esta asociación con DXC Technology, una empresa que ya proporciona infraestructuras TIC e interfaces hombre-máquina para los sistemas críticos de Ferrari y con la que exploraremos más soluciones de nube, seguridad y gestión de activos de software en el futuro", destacó Lorenzo Giorgetti, responsable de ingresos de competición de Ferrari. "Con DXC compartimos valores como la experiencia empresarial, la búsqueda de la innovación continua y la dedicación a la excelencia. Esperamos desarrollar esta asociación en los próximos años".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica al tiempo que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Obtenga más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

