(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsando un nuevo estándar para la formación neonatal en toda Europa: el programa europeo de máster en neonatología obtiene la certificación oficial

GINEBRA, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Escuela Europea de Neonatología (ESN) anunció hoy que su Máster de Estudios Avanzados en Neonatología ha sido certificado oficialmente por la Fundación para la Acreditación de la Administración Internacional de Empresas (FIBAA). El programa ha recibido dos distinciones: 'Curso de Formación Continua Certificado' y 'Excelencia en Educación Digital'.

En toda Europa, la supervivencia neonatal y los resultados de salud siguen siendo desiguales y, en algunas regiones, preocupantemente limitados. Según el último informe de Euro-Peristat sobre salud neonatal, las tasas de mortalidad neonatal en Europa oscilan entre menos de una y más de cuatro muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Al mismo tiempo, los estándares europeos de atención a la salud neonatal y las vías para convertirse en médico especialista en cuidados neonatales difieren sustancialmente entre países. Por lo tanto, mejorar y armonizar la formación médica es fundamental para reducir las tasas de mortalidad y garantizar que cada recién nacido reciba una atención de alta calidad y uniforme en todo el mundo.

El Máster en Medicina Neonatal de la ESN se desarrolló específicamente para abordar este desafío. El Máster es un programa de formación de posgrado totalmente online diseñado para médicos en las primeras etapas de su carrera que buscan especializarse en medicina neonatal. Es el primer programa de formación online que combina el aprendizaje académico flexible con la formación práctica en el entorno laboral, en consonancia con los Requisitos Europeos de Formación (ETR) en Neonatología. El programa prepara a los médicos para asumir roles de liderazgo en la atención neonatal y tiene como objetivo la armonización de los estándares de formación y atención al paciente en toda Europa.

La certificación de FIBAA confirma que el Máster en Neonatología (MAS) cumple con los más altos estándares internacionales en calidad docente y diseño educativo, con una distinción adicional que reconoce su excelente entorno de aprendizaje digital. La certificación reconoce el MAS de la ESN como un ejemplo innovador y de alta calidad de formación médica continua que integra la teoría y la práctica clínica, en consonancia con la misión de la ESN de mejorar la atención neonatal profesional en Europa y más allá.

"El MAS de la ESN en Neonatología no es simplemente un título teórico desvinculado de la práctica clínica, sino una herramienta práctica para los médicos que desean profundizar sus conocimientos en neonatología sin dejar de participar activamente en la atención al paciente".

– Informe de evaluación de FIBAA 'Certificación de curso de formación continua', p.11

El Prof. Sven Wellmann, presidente de ESN, jefe de servicio de la Universidad de Regensburg, del Hospital St. Hedwig de la Orden de San Juan de Regensburg (Alemania), destacó la importancia de la certificación:

"Nos complace que FIBAA haya reconocido tanto la calidad académica como la innovación digital de nuestro programa. Esta certificación refuerza nuestra misión de brindar una formación accesible y de alto nivel a la próxima generación de neonatólogos".

Silke Mader, cofundadora y presidenta de la Fundación Global para el Cuidado de los Recién Nacidos (GFCNI), felicitó a la ESN:

"¡Enhorabuena a la ESN por este importante logro! La certificación del MAS en Neonatología representa un avance significativo tanto para la atención neonatal como para las familias que la reciben. Los recién nacidos hospitalizados y sus padres merecen no solo excelencia clínica, sino también un apoyo compasivo y centrado en la familia durante algunos de los momentos más vulnerables de sus vidas. Al integrar estos principios en un marco educativo estandarizado, la ESN contribuye a garantizar que las familias sean acogidas como socias en la atención y reciban apoyo en cada etapa del proceso".

Acerca de la European School of Neonatology (ESN)La Escuela Europea de Neonatología es la rama educativa de la Sociedad Europea de Investigación Pediátrica (ESPR). Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro dedicada al avance de la medicina neonatal mediante una formación de posgrado accesible y de alta calidad, desarrollada por destacados expertos de toda Europa. Los programas de la ESN hacen hincapié en la relevancia profesional, la garantía de calidad y el acceso equitativo a una formación neonatal de excelencia.

Fuente de los datos sobre mortalidad neonatal: Proyecto Euro-Peristat. "Indicadores clave de salud perinatal en la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza". Informe Europeo sobre Salud Perinatal (2022).

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