El impulso ecológico favorece el camino de Guangdong hacia un desarrollo de alta calidad

(Información remitida por la empresa firmante)

-El impulso ecológico y de bajas emisiones de carbono favorece el camino de Guangdong hacia un desarrollo de alta calidad

GUANGZHOU, China, 18 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Brillando bajo la luz del sol están las casas de Xinma, un pintoresco pueblo en la ciudad de Qingyuan, en el sur de China. Sus tejados están montados con paneles fotovoltaicos distribuidos, que son mantenidos de forma autónoma mediante vehículos aéreos no tripulados. La energía solar generada se integra perfectamente en redes inteligentes y microrredes de almacenamiento de energía operadas por CSG Guangdong Power Grid Co., Ltd. Esto garantiza que una fuente de energía limpia alimente de manera sostenible una variedad de servicios en la aldea, incluidos servicios públicos domésticos, electrificación de cocinas, alumbrado público inteligente y una estación de carga inteligente para vehículos eléctricos. Esta fusión de infraestructura de energía renovable ha convertido progresivamente a Xinma en la primera aldea ejemplar de Guangdong que logra el objetivo de la neutralidad de carbono. Esta escena fue observada recientemente por periodistas de la agencia estatal de noticias china Xinhua durante su visita a la aldea.

Guangdong Power Grid sigue comprometido con el principio de "electricidad popular para el pueblo" y sigue centrado en la electrificación y la mejora de la calidad del suministro de energía en las zonas rurales, afirmó Liao Jianping, presidente de Guangdong Power Grid, en un foro que promueve el uso de energía verde para impulsar el proyecto de desarrollo de alta calidad para cientos de condados, miles de ciudades y miríadas de aldeas en Guangdong, que se llevó a cabo el 15 de diciembre. Con esto en mente, añadió que la compañía mejorará la calidad del suministro de energía de la red de distribución, acelerará la construcción de redes eléctricas rurales modernas y desarrollará nuevos sistemas energéticos en las zonas rurales. De este modo, se proporciona a las personas que utilizan la electricidad una sensación de satisfacción y plenitud más sostenible y se aumenta el impulso interno para la revitalización rural.

Las estadísticas publicadas en el foro mostraron que en los últimos años Guangdong Power Grid se ha comprometido a promover el desarrollo de sistemas fotovoltaicos. Hasta la fecha, las instalaciones solares han totalizado 23,7 millones de kilovatios y pueden producir 20.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, lo que equivale a una disminución de 16 millones de toneladas de emisiones de carbono. Además, se han puesto en marcha 27 proyectos de energía eólica marina conectados a la red. En conjunto, cuentan con una capacidad de instalación solar de aproximadamente 8,4 millones de kilovatios, capaces de generar 25.200 millones de kilovatios hora de electricidad cada año o reducir un total de 19,44 millones de toneladas de emisiones de carbono. Más allá de eso, la compañía ha construido 13 nuevas áreas de demostración de redes de distribución de sistemas eléctricos y ha firmado acuerdos marco de cooperación con más de 20 gobiernos a nivel de condado o distrito. En los últimos tres años, se ha enviado un total de 103 empleados competentes para promover el desarrollo del "Proyecto Cien, Mil, Miríada" de Guangdong.

Grandes conjuntos de datos revelaron que, mientras avanza la nueva práctica de modernización china defendida por China Southern Power Grid, Guangdong Power Grid está promoviendo la construcción de nuevos sistemas de energía y novedosos sistemas energéticos acelerando el desarrollo coordinado en digitalización e iniciativas ecológicas. Eso significa que, al impulsar el desarrollo de alta calidad de Guangdong, promete infundir un nuevo impulso y ser pionero en un camino poco convencional para trazar un capítulo completamente nuevo.

El Foro sobre la Promoción del "Proyecto Cien, Mil, Miríada" de Guangdong a través de la Energía Verde fue organizado conjuntamente por Xinhua News Agency Guangdong Branch y Guangdong Power Grid Company.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-impulso-ecologico-favorece-el-camino-de-guangdong-hacia-un-desarrollo-de-alta-calidad-302017790.html