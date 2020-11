In Shanghai, China meets the U.S." - conecta ahora con el future

- "In Shanghai, China meets the U.S." - conecta ahora con el futuro, el segundo en una serie corta de cuatro episodios

SHANGHAI, 6 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Informe de noticias de T house:

Durante la celebración de la China International Import Expo de este año, Zou Yue, líder de opinión y hospedador de China, ha visitado la Shanghai Giga Factory de Tesla y la Yangshan Phase IV, el mayor puerto del mundo que funciona con robots, para ser testigo del auge de los negocios de América, del crecimiento comercial trans-Pacífico y para grabar una serie de cortos de cuatro episodios titulada "In Shanghai: China Meets the U.S.". El segundo episodio explora la vibración y conexión entre los dos.

La idea de separación puesta en marcha por algunos políticos de Estados Unidos ha desencadenado preocupaciones acerca de si las dos mayores economías del mundo cortarán sus conexiones. El viaje de Zou Yue a la Tesla Shanghai Giga Factory ha mostrado una tecnología innovadora avanzando y desplegando coches aún más rápido que nunca. La fábrica de miles de millones de dólares es crucial para las ambiciones mundiales de Tesla, ya que China ya es el mayor mercado de coches eléctricos. El éxito allí fortalecerá la compañía para su vuelta a casa y llevará a conseguir más trabajos de exportación.

https://mma.prnewswire.com/media/1327711/1_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1327711/1_Logo.jpg]

En este episodio, Wang Shouwen, viceministro de comercio y ayudante del representante de comercio internacional de China, predice que las empresas con inversión extranjera (FIEs) que se centran en el mercado nacional de China van a hacer crecer sus cadenas de suministros en China aún más.

Un informe de 2019 de McKinsey destaca cómo la conexión del mundo con China está aumentando cada día, ya que se trata de un mercado, suministrador y proveedor de capital, todo en uno. En el Puerto de Yangshan, el comercio de embarcaciones en el Pacífico creció un 20% en agosto, pese al impacto de la COVID-19 y de la guerra de tarifas.

China cuenta con un amplio espectro de clientes de tipo downstream y de destacados proveedores de tipo off-stream, haciendo que las cadenas de suministros en China sean fiables y menos vulnerables a las interrupciones. Los esfuerzos de América para separarse de China solo significarían que América se está separando así misma del mundo.

Si desea disponer de más detalles sobre la serie, consulte http://www.facebook.com/thouseopinions [http://www.facebook.com/thouseopinions]

La fuente de este comunicado:http://www.facebook.com/watch/?v=379190836567843 [http://www.facebook.com/watch/?v=379190836567843]

Video -- https://mma.prnewswire.com/media/1327710/Video.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1327710/Video.mp4]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1327711/1_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1327711/1_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Yan Ren, ren.yan@cgtn.com, +86-13488811956