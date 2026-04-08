Se inaugura en Duiven una innovadora estación de carga rápida para vehículos eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Se inaugura oficialmente en Duiven una innovadora estación de carga rápida para vehículos eléctricos con almacenamiento de energía integrado

DUIVEN, Países Bajos, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La inauguración oficial de una nueva estación de carga de alto rendimiento para vehículos eléctricos en Nieuwe Tijd, en Duiven, se celebró con gran éxito, reuniendo a socios, invitados internacionales y líderes de la industria de todo el ecosistema de la movilidad eléctrica.

El elemento central del sistema es el cargador rápido de CC autónomo de la serie DV de 60 kW de Zerova, diseñado para un funcionamiento rápido, fiable y sencillo en entornos públicos exigentes. La unidad ofrece carga ultrarrápida CCS2 con integración de backend compatible con OCPP, lo que garantiza un funcionamiento impecable, monitorización remota y escalabilidad a prueba de futuro. Una pantalla de 7 pulgadas, autorización de usuario RFID y funciones de seguridad inteligentes completan una experiencia intuitiva y segura para todos los usuarios.

La resiliencia de la red se ve reforzada por 10 módulos de almacenamiento de energía BUIMA, cada uno con una capacidad de 4 kWh, que proporcionan un almacenamiento local total de 40 kWh. Esta configuración integrada suaviza la demanda máxima, estabiliza el suministro eléctrico y reduce la presión sobre la red local, lo que permite una gestión energética más inteligente a medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos.

"Al combinar nuestro cargador rápido de la serie DV con el sistema modular de almacenamiento de energía de BUIMA, esta planta demuestra cómo una infraestructura inteligente puede hacer que la carga de alta potencia sea cómoda para los conductores y respetuosa con la red eléctrica", declaró Jay Yang, consejero delegado global de Zerova. "Este proyecto en Duiven es un claro ejemplo de cómo la colaboración puede convertir la tecnología avanzada en soluciones prácticas y escalables para la movilidad eléctrica cotidiana".

Los asistentes a la inauguración pudieron comprobar de primera mano el rendimiento del sistema: tiempos de carga significativamente reducidos en comparación con la carga por corriente alterna, funcionamiento estable en diversas condiciones e interacción fluida mediante la interfaz digital y el acceso RFID. La solución de almacenamiento de energía también demostró cómo el almacenamiento en búfer local mantiene un rendimiento de carga constante incluso durante los picos de demanda.

"Como operadores de esta estación de carga, estamos orgullosos de ofrecer a Duiven una solución que realmente satisface las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos actuales", indicó Baoxian Fei, consejero delegado y fundador de Zemovi.

El evento incluyó una danza del león tradicional china, que simboliza la prosperidad y el éxito, seguida de una exclusiva experiencia gastronómica asiática, creando un ambiente memorable para todos los asistentes.

"Esta inauguración supone un paso importante para ofrecer soluciones de carga más inteligentes y sostenibles", destacó Harvey Chuang, presidente del Grupo Buima. "Junto con nuestros socios, estamos construyendo el futuro de la movilidad".

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