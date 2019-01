Índice Global de Competitividad de Talento 2019 (2)

Publicado 21/01/2019 15:03:44 CET

Como en años anteriores, los rankings más altos están asociados con mayores niveles de renta. Las políticas y prácticas que aportan competitividad de talento en países más desarrolladores son menos susceptible a las fluctuaciones políticas y socioeconómicas. Las economías de alta renta tienen la estabilidad de invertir en aprendizaje de por vida, reforzando las destrezas y atrayendo y manteniendo el talento global.

CLASIFICACIÓN GENERAL PAÍS PUNTUACIÓN 1. Suiza 81,82 2. Singapur 77,27 3. EE.UU. 76,64 4. Noruega 74,67 5. Dinamarca 73,85 6. Finlandia 73,78 7. Suecia 73,53 8. Países Bajos 73,02 9. Reino Unido 71,44 10. Luxemburgo 71,18 11. Nueva Zelanda 71,12 12. Australia 71,08 13. Islandia 71,03 14. Alemania 70,72 15. Canadá 70,43 16. Irlanda 70,15 17. Bélgica 68,48 18. Austria 68,31 19. Emiratos Árabes Unidos 65,90 20. Israel 63,26

Ranking de las 10 principales ciudades de 2019

Las principales ciudades son las que mejor desempeñan en los cinco pilares del espectro de talento. La ciudad mejor posicionada - Washington, DC- ejemplifica esto, siendo la primera en tres de las cinco dimensiones. Los papeles cada vez más centrales de las ciudades como ejes de talento empresarial también subrayan la importancia de desarrollar ecosistemas fuertes y vibrantes, especialmente en torno a la innovación.

CLASIFICACIÓN GENERAL CIUDAD PUNTUACIÓN 1. Washington, DC (EE.UU.) 69,2 2. Copenhague (Dinamarca) 68,0 3. Oslo (Noruega) 66,1 4. Viena (Austria) 65,7 5. Zurich (Suiza) 65,5 6. Boston (EE.UU.) 65,4 7. Helsinki (Finlandia) 65,0 8. Nueva York (EE.UU.) 64,6 9. París (Francia) 63,5 10. Seúl (República de Corea) 62,7

Acerca de INSEAD, The Business School for the World

Como una de las principales escuelas de graduados de todo el mundo, INSEAD reúne a la gente, a las culturas y a las ideas para desarrollar líderes responsables que transforman los negocios y la sociedad. Una perspectiva mundial y diversidad cultural se reflejan en todos los aspectos de su formación y enseñanza.

Con campuses en Europa (Francia), Asia (Singapur) y Oriente Medio (Abu Dhabi), la formación empresarial e investigación de INSEAD abarca tres continentes. Los 154 miembros de la facultad destacados de la escuela procedentes de 40 países inspiran a más de 1.400 participantes de carreras cada año en sus programas MBA, MBA Ejecutivo, Master Ejecutivo en Finanzas, Master Ejecutivo en Cambio y PhD. Además, más de 11.000 ejecutivos participan en los programas de formación ejecutivos de INSEAD cada año.

Además de los programas de INSEAD en sus tres campuses, INSEAD participa en asociaciones académicas con la Wharton School of the University of Pennsylvania (Filadelfia y San Francisco); la Kellogg School of Management de la Northwestern University cerca de Chicago; la Johns Hopkins University/SAIS de Washington DC y el Teachers College de la Columbia University de Nueva York; y la MIT Sloan School of Management en Cambridge, Massachusetts. En Asia, INSEAD se asocia con la School of Economics and Management de la Tsinghua University de Pekín, y la China Europe International Business School (CEIBS) en Shangai. INSEAD es un miembro fundador de la Sorbonne University multidisciplinar creada en 2012, además de asociarse también con la Fundação Dom Cabral en Brasil.

INSEAD se convirtió en pionera de la formación empresarial internacional con la graduación de la primera clase MBA en el campus Fontainebleau en Europa en el año 1960. En el año 2000, INSEAD abrió su campus de Asia en Singapur. En 2007, la escuela inauguró un Centre for Research and Executive Education en los Emiratos Árabes Unido, abriendo oficialmente el Middle East Campus en Abu Dhabi en 2010.

En todo el mundo y durante décadas, INSEAD sigue llevando a cabo una investigación revolucionaria e innovando por medio de todos sus programas para proporcionar a los líderes empresariales conocimiento y sensitividad para funcionar en todas partes. Estos valores principales han permitido a INSEAD convertirse en la auténtica "The Business School for the World".

Acerca de The Adecco Group

The Adecco Group es el principal socio de soluciones de RRHH del mundo, y proporciona más de 700.000 personas con empleo permanente y flexible cada día. Con más de 34.000 empleados repartidos en 60 países, transformamos el mundo del trabajo al momento. Nuestros colegas dan servicio a más de 100.000 organizaciones con talento, servicios de RRHH y tecnología revolucionaria que necesitan para tener éxito en una economía mundial cambiante. Como compañía integrada dentro de Fortune Global 500, lideramos con el ejemplo, creando un valor compartido que cumple con las necesidades sociales al tiempo que impulsa hacia la innovación de los negocios. Nuestra cultura de inclusión, justicia y trabajo en equipo otorga poder a las personas y organizaciones, alimenta las economías y construye mejores sociedades. Estos valores destacan entre nuestros empleados, que nos votaron en la posición número 5 dentro de la lista Great Place to Work(R)-World's Best Workplaces 2018. Creamos el trabajo del futuro para cada persona. The Adecco Group tiene su sede central en Zúrich, Suiza. Adecco Group AG está registrada en Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la SIX Swiss Exchange (ADEN). El grupo dispone de nueve marcas mundiales: Adecco, Adia, Modis, Badenoch & Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Spring Professional y YOSS.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications es un destacado proveedor de infraestructura digital mundial que otorga poder a la economía digital de rápido crecimiento actual.

Los clientes de la compañía representan a 300 de los disponibles dentro de la lista Fortune 500, cuyos viajes de transformación digital son posibles gracias a su cartera de servicios integrados y gestionados a nivel mundial que proporcionan experiencias de clientes locales. Por medio de su red, nube, movilidad, Internet de las Cosas (IoT), colaboración y servicios de seguridad, Tata Communications lleva a cabo en torno al 30% de las rutas de Internet del mundo, conectando a los negocios con el 60% de los gigantes de la nube de todo el mundo y a 4 de cada 5 suscriptores móviles.

