- La industria mundial del hidrógeno supera los 110.000 millones de dólares en inversión comprometida, con más de 500 proyectos en todo el mundo alcanzando la madurez

MILÁN y BRUSELAS, 9 de septiembre, 2025 /PRNewswire/ -- El sector del hidrógeno limpio ha alcanzado un hito importante, con 110.000 millones de dólares en inversiones comprometidas en más de 500 proyectos en todo el mundo que ya han superado la decisión final de inversión (FID), están en construcción o ya en funcionamiento. Esto supone un aumento de 35.000 millones de dólares con respecto al año pasado. Desde 2020, el sector ha registrado una tasa de crecimiento interanual promedio del 50 % en la inversión comprometida, según el informe inaugural Global Hydrogen Compass del Hydrogen Council, coescrito con McKinsey & Company.

Este progreso viene acompañado de una pérdida natural de oportunidades, ya que los proyectos con los planes de negocio más sólidos avanzan y los menos viables se retiran, lo que demuestra la continua maduración del sector. Desde 2020, se han anunciado más de 1.700 proyectos de hidrógeno a nivel mundial, un aumento de 7,5 veces, mientras que aproximadamente 50 proyectos se han cancelado públicamente en los últimos 18 meses, lo que representa alrededor del 3 % del total de proyectos en desarrollo, principalmente proyectos de hidrógeno renovable en fase inicial. Los desafíos estructurales, como la persistencia de tipos de interés elevados y el retraso en la implementación de políticas en algunas regiones, están aumentando la presión sobre este proceso de selección.

En cuanto a la oferta, la capacidad total comprometida supera actualmente los 6 millones de toneladas por año (mtpa), de las cuales 1 mtpa ya está en funcionamiento. Tras considerar los retrasos y la reducción prevista de la demanda, la cartera actual de proyectos podría albergar entre 9 y 14 mtpa de capacidad de hidrógeno limpio para 2030, pero requiere que la demanda se materialice, y liberar esta capacidad es el próximo gran reto. En cuanto a la demanda, se han asegurado aproximadamente 3,6 mtpa de consumo vinculante. Con el avance de la claridad normativa en mercados clave como la UE, EE. UU., Japón y Corea, la demanda de hidrógeno limpio podría alcanzar hasta 8 mtpa para 2030.

China lidera el mercado global en inversión total comprometida (33.000 millones de dólares) y en producción de hidrógeno renovable (más del 50 % de la capacidad renovable mundial), seguida de Norteamérica (23.000 millones de dólares), que también concentra el 85 % de la producción mundial de hidrógeno bajo en carbono. Europa ocupa el tercer lugar en inversión comprometida (19.000 millones de dólares), y representa casi dos tercios de la demanda mundial proyectada para 2030.

El Global Hydrogen Compass se basa en la serie "Perspectivas sobre el hidrógeno" del Hydrogen Council, lanzada en 2021 para ofrecer una visión clara y respaldada por datos sobre el estado de la industria global del hidrógeno. Por primera vez, la publicación combina información detallada de la industria con perspectivas directas de consejeros delegados globales y lecciones aprendidas de algunos de los proyectos de hidrógeno más destacados a nivel global. El informe transmite un mensaje de confianza, claridad y urgencia por parte de los líderes de la industria: a pesar de un entorno complejo, la mayoría de los directores ejecutivos encuestados reportan un apetito de inversión estable o creciente en los últimos dos años (74 %), creen que el hidrógeno será una solución clave para la descarbonización de los sectores difíciles de abatir (97 %), así como para la economía en general (64 %), y prevén que el crecimiento de la industria continuará (83 %).

Jaehoon Chang, vicepresidente de Hyundai Motor Group y copresidente del Hydrogen Council, afirma: "El Global Hydrogen Compass transmite un mensaje contundente: nuestra industria ha entrado en la siguiente etapa de desarrollo, pasando de la ambición a la acción. Con más de 500 proyectos que ya han superado la decisión final de inversión (FID) y compromisos de inversión de más de 110.000 millones de dólares, un aumento de 35.000 millones de dólares con respecto al año pasado, estamos viendo pruebas tangibles de progreso. Este hito también nos recuerda el trabajo que aún tenemos por delante. Un apoyo político constante y una ejecución eficaz son esenciales para mantener este impulso y liberar plenamente el potencial del hidrógeno, acelerando así un futuro energético limpio, resiliente y seguro".

Sanjiv Lamba, consejero delegado de Linde y copresidente del Hydrogen Council, afirma: "La industria ha logrado un gran progreso en los últimos cinco años, demostrando su capacidad de innovación y crecimiento. El informe Global Hydrogen Compass muestra que nos encontramos en un momento clave: acelerar la creación de mercados y asegurar acuerdos vinculantes de compra deben convertirse en la prioridad para garantizar que los proyectos actuales tengan un impacto real. Lograrlo requerirá una colaboración más sólida entre el sector empresarial y los gobiernos para construir los marcos y las alianzas esenciales para el progreso. Al aunar nuestros esfuerzos, podemos liberar todo el potencial del hidrógeno para afrontar los retos futuros".

Ivana Jemelkova, consejera delegada del Hydrogen Council, afirma: "Al reunir las perspectivas directas de directores ejecutivos globales, datos sólidos de la industria y el análisis de algunos de los proyectos de hidrógeno más destacados del mundo, nuestro informe inaugural, el Global Hydrogen Compass, muestra la trayectoria de crecimiento constante de la industria en los últimos cinco años y proporciona la claridad y la confianza que las empresas, los inversores y los responsables políticos necesitan al entrar en la siguiente fase de desarrollo".

Acerca de Global Hydrogen Compass

El Global Hydrogen Compass es el nuevo informe anual del Hydrogen Council que analiza el progreso y las prioridades de la industria global del hidrógeno. Basándose en la serie "Perspectivas sobre el Hidrógeno", lanzada en 2021, el informe ofrece una visión clara y respaldada por datos de la evolución del sector. El informe, elaborado por el Hydrogen Council en colaboración con McKinsey & Company, combina datos exhaustivos de la industria con perspectivas exclusivas de los miembros del Hydrogen Council, perspectivas directas de consejeros delegados globales y lecciones aprendidas de algunos de los proyectos de hidrógeno más destacados de todo el mundo.

Visite compass.hydrogencouncil.com para disfrutar de una experiencia de usuario interactiva y acceder a información clave, paneles dinámicos y mapas globales.

Acerca del Consejo del Hidrógeno

El Hydrogen Council es una iniciativa global liderada por directores ejecutivos con una visión unificada y una ambición a largo plazo para que el hidrógeno acelere la transición energética. Reúne alrededor de 140 empresas de más de 20 países de América, Europa, África, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

