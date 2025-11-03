La influencia global del Sector Financiero de Pekín alcanza un nuevo máximo

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una noticia de China Daily:

La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025, celebrada en Beijing del 27 al 30 de octubre, contó con 38 eventos paralelos de alto nivel, que atrajeron a más de 400 funcionarios de nivel ministerial, líderes de organizaciones internacionales, altos ejecutivos de instituciones financieras y académicos de más de 30 países y regiones.

El foro atrajo a más de 6.000 participantes presenciales y conectó con miles de millones de personas en línea, estableciendo récords tanto en escala como en influencia.

La edición de este año marcó hitos importantes, como la presentación de varias instituciones clave, la firma de numerosos acuerdos de cooperación internacional y el anuncio de más de 100 resultados fundamentales.

Cabe destacar que más de 300 empresas de alta calidad participaron en debates en profundidad con más de 100 instituciones de inversión, lo que impulsó una cooperación sustancial que fortaleció los servicios financieros para la economía real.

En términos de investigación y práctica, se publicaron dos informes clave. El Informe sobre el Desarrollo de Sector Financiero 2025 indicó que, durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el Sector Financiero de Pekín asumió un papel más destacado en la toma de decisiones, la regulación, la normalización, la gestión de activos, la liquidación de pagos, el intercambio de información y la cooperación internacional, lo que consolidó su influencia global.

Además, el Instituto Nacional de Finanzas y Desarrollo publicó una guía sobre la aplicación de modelos de IA a gran escala en el sector financiero, en la que se definen los límites de aplicación, las vías de implementación y los requisitos de cumplimiento.

Esta guía ofrece referencias para la transformación digital de bancos, entidades de valores e instituciones de seguros.

Se clarificaron las directrices políticas, y los reguladores financieros centrales hicieron hincapié en medidas de apoyo, como el mantenimiento de una política monetaria moderadamente expansiva y el fomento de un nuevo modelo de servicios financieros.

Las finanzas verdes también avanzaron con la publicación del Libro Blanco de Finanzas Verdes, que ofrece soluciones sistemáticas para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.

La cooperación internacional experimentó grandes avances gracias a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que se ha convertido en una plataforma crucial para la inversión y la cooperación globales. El Banco de Exportación e Importación de China ha concedido préstamos por valor de más de 2 billones de yuanes (281.000 millones de dólares) para proyectos relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y ha firmado acuerdos con numerosas instituciones financieras y empresas internacionales, que abarcan infraestructuras, comercio exterior e inversión transfronteriza.

Cabe destacar que los 29 bancos más importantes a nivel mundial participaron en el foro, y se establecieron cinco sedes internacionales para fortalecer el diálogo global.

Con el objetivo de impulsar la economía real, Beijing publicó recomendaciones para promover el desarrollo de alta calidad de la inversión en capital de riesgo y capital privado, así como para apoyar las fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas.

Estas medidas buscan optimizar todo el ciclo de vida de la captación de fondos, la inversión, la gestión y la desinversión, proporcionando un apoyo integral.

