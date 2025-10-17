El informe anual NowNext '25 de Omio revela una nueva era de viajes con propósito

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma líder en reserva de viajes multimodales realizó un informe junto a YouGov en el que se revelan las nuevas tendencias y perfiles de viajeros que marcarán los próximos 12 meses de viajes

BERLÍN, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder en reservas multimodales, ha publicado hoy su informe anual NowNext '25, que ofrece una visión clara de cómo seguirá evolucionando el turismo global durante el próximo año. Desde los impulsores emocionales y las diferencias generacionales hasta los destinos de moda y las nuevas expectativas de los viajeros, el estudio muestra un panorama en el que la planificación y la intención cobran más protagonismo que nunca.

Para elaborar el informe, Omio encargó a YouGov, el instituto de investigación líder, una encuesta omnibus a más de 10.500 personas de todo el mundo (Italia, España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia). Los resultados se basan en quienes afirmaron que podrían tomarse unas vacaciones en los próximos 12 meses (excluyendo a los que respondieron "nada probable"), complementados con datos propios de los usuarios de Omio.

Los temas clave de NowNext '25 para el próximo año

Angustia global

El mundo atraviesa un momento convulso, y eso influye directamente en la forma en que la gente viaja. El 69 % de las personas que planean viajar afirma que los acontecimientos mundiales afectarán a sus decisiones futuras. Aún así, la intención de viajar sigue siendo fuerte: el 30 % de quienes prevén tomarse vacaciones quiere hacerlo con más frecuencia que antes.

Con ofertas sí o sí

Con el aumento del coste de la vida, viajar con regularidad es más difícil, pero no imposible. El 38 % de los consumidores priorizará los viajes frente a otros gastos no esenciales. Desde viajar fuera de temporada (28 %) hasta planificar con más antelación (27 %) o mantener la flexibilidad (31 %), los "viajeros ahorradores" han llegado para quedarse.

Más amor por la UE

El amor por Europa se mantiene intacto. En 2026, los europeos optarán por destinos dentro de la región. Aunque los británicos ya no formen parte de la UE, el 56 % planea viajar al continente. Lo mismo ocurre con los alemanes (45 %), italianos (42 %) y españoles (42 %), que prefieren quedarse en su propio país. Los viajeros de fuera de Europa también siguen mostrando interés por las escapadas europeas.

Reina el boca a boca

Los viajeros buscan inspiración de forma más humana y menos digital. Aunque las redes sociales (29 %) y la IA (9 %) influyen, la mayoría prefiere basarse en experiencias personales (42 %) o en recomendaciones de boca a boca (39 %). Además, el 23 % reconoce haberse inspirado en series o películas. El turismo cinematográfico está en auge.

Playa y chiringuitos, por favor

En 2026 regresan las vacaciones junto al mar. Los viajeros buscan descanso y desconexión (46 %), y desean volver renovados (51 %). Aunque las escapadas urbanas han dominado los últimos años, el próximo ciclo traerá una energía más tranquila y consciente: un 20 % planea pasar tiempo a solas y un 18 % prioriza el bienestar y el autocuidado.

Adiós al sobreturismo

Los viajes sostenibles se consolidan, pero desde un enfoque más local. Apoyar a negocios locales (25 %), vivir la cultura regional (38 %) y explorar lugares menos conocidos (32 %) pesan más que elegir transportes más ecológicos (17 %).

Los italianos (41 %) y españoles (39 %) son los más interesados en evitar los destinos saturados, una reacción directa al exceso de turismo en estos países.

Pérdida de capitales

Las grandes capitales pierden atractivo: el 21 % de los viajeros prefiere destinos menos masificados. Los motivos principales son precios más bajos (51 %), menos aglomeraciones (44 %) y ofertas culturales únicas (40 %).

Los datos de Omio reflejan la misma tendencia, con un 34 % más de reservas hacia ciudades secundarias respecto al año anterior. En el caso de España, el crecimiento es especialmente notable: Segovia (+96 %) y Murcia (+86 %) encabezan el ranking de ciudades "secundarias" europeas con mayor incremento de reservas, seguidas de Málaga (+63 %). Este auge confirma el interés creciente por los destinos nacionales más pequeños, donde los viajeros buscan autenticidad, tranquilidad y precios más asequibles.

Desequilibrio de género

El 19 % de los hombres tiene previsto viajar solo el próximo año, buscando desconexión. Las mujeres, en cambio, viajan para conectar (30 %): el 34 % planea pasar más tiempo con la familia y el 22 % viajar con amigos.

Generación entusiasta

La Generación Z está redefiniendo los hábitos de viaje. El 31 % planifica con más cuidado sus gastos, el 34 % quiere viajar con mayor frecuencia, el 26 % hacerlo durante más tiempo y el 23 % optará por opciones de transporte más sostenibles. Exigen más que cualquier otra generación, pero ¿lograrán cumplir sus expectativas?

Veronica Diquattro, presidenta de B2C y Suministro de Omio, señala que "Los viajes han cambiado drásticamente en los últimos años, pasando de la inmovilidad de la pandemia a los viajes de revancha, y ahora a una nueva era de viajes con propósito. Lo que no ha cambiado es el deseo de explorar. Aunque viajar pueda resultar más complejo, la gente sigue encontrando la manera. Nuestro informe refleja un futuro de viajes más conscientes, inteligentes y basados en el valor. En Omio trabajamos para responder a esas nuevas demandas, ayudando a que cada trayecto sea perfecto: ya sea encontrando las mejores ofertas, ofreciendo medios de transporte que se adapten a cada necesidad o conectando a los viajeros con los destinos más inspiradores.

Descarga el informe NowNext '25 aquí: https://www.omio.com/c/travel-trends-report-2025-2026/

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online (OTA) y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio ayuda a sus clientes a cumplir su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 80.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/el-informe-anual-nownext-25-de-omio-revela-una-nueva-era-de-viajes-con-proposito-302587521.html