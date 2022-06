INFORME DE EXPERIS: LA NUEVA ERA DEL TALENTO TECNOLÓGICO

-LA NUEVA ERA DEL TALENTO TECNOLÓGICO: EXPERIS PUBLICA UN NUEVO INFORME QUE MUESTRA QUE "LAS HABILIDADES SOCIALES SON LAS NUEVAS HABILIDADES DE PODER".

La investigación demuestra que los empleadores deben ser más creativos e innovadores en su estrategia de talento

MILWAUKEE, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Mientras que las necesidades de competencias de TI evolucionan más rápido que nunca y el talento tecnológico especializado es un bien escaso, las competencias blandas críticas, también conocidas como "competencias de poder", se están descuidando en el proceso de contratación y de obtención de recursos. A pesar de que se sigue hablando de la naturaleza crucial de la mejora y el reciclaje de las competencias, el potencial latente sigue sin aprovecharse entre los trabajadores de la mitad de la pirámide del talento tecnológico. 'La nueva era del talento tecnológico', un informe de Experis, líder mundial en servicios gestionados y de contratación de profesionales de TI y parte de ManpowerGroup (NYSE: MAN), concluye que los empleadores deben ser más creativos y ágiles en su estrategia de talento, tanto dentro como fuera de sus organizaciones. La investigación sugiere que los líderes de RR.HH. deben guiarse por los datos de la fuerza de trabajo, una clara filosofía de talento y una voluntad de experimentar.

"El sector de las tecnologías de la información está creciendo rápidamente", afirmó Jonas Prising, presidente y consejero delegado de ManpowerGroup. "Aunque hay una gran demanda de candidatos altamente técnicos, existe un gran potencial en los candidatos generalistas adaptables que a menudo no se aprovecha. Esto puede ser perjudicial, ya que las habilidades blandas que poseen estos individuos suelen ser las más difíciles de encontrar. Las empresas pueden buscar en su interior para explorar plenamente el potencial de la mano de obra y volver a capacitar a los empleados para cubrir las carencias y satisfacer sus necesidades de talento".

Cuando se les preguntó por qué tenían dificultades para cubrir los puestos tecnológicos, el 34 % de los directores de contratación dijeron que los candidatos no tenían las habilidades técnicas adecuadas, el 32 % dijo que no tenían la experiencia relevante adecuada, y el 27 % dijo que no tenían las habilidades blandas adecuadas. La investigación también cita que el 22 % de los gerentes de contratación tienen la mayor dificultad para encontrar gerentes de proyectos de TI, seguidos por los analistas de ciberseguridad, los desarrolladores de software y los especialistas en IA/aprendizaje automático (todos con un 20 %). Las principales habilidades blandas que, según los empleadores, se demandan para los puestos tecnológicos son el pensamiento crítico y el análisis, la creatividad y la originalidad, el razonamiento y la resolución de problemas, la fiabilidad y la autodisciplina, y la resistencia y la adaptabilidad.*

Ger Doyle, director de Experis, Digital & Business Innovation añadió: "Independientemente del sector, la conversación sobre la brecha de habilidades tecnológicas a menudo se centra en los puestos más altos y más jóvenes e ignora el talento existente que tiene fuertes habilidades técnicas y un sentido intuitivo del negocio, pero puede carecer de exposición a las tecnologías emergentes y una hoja de ruta para su futuro desarrollo profesional".

Con tantas organizaciones que compiten por contratar trabajadores de TI de la misma reserva de talento, existe una oportunidad de oro para que los empleadores busquen más allá. A menudo, los candidatos se pasan por alto porque carecen de las cualificaciones tradicionales. Además, las estrategias de contratación que abarcan una mayor diversidad étnica y de género también son importantes en la búsqueda del talento en TI adecuado.

Las conclusiones publicadas en "La nueva era del talento tecnológico" se basan en una encuesta realizada a 40.000 empleadores de 40 países y revelan que las organizaciones están acelerando la inversión en tecnología y dando prioridad a la ciberseguridad (46 %), al Internet de las cosas (IoT), (44 %) a las plataformas de comercio electrónico (43 %) y al cloud computing (41 %)*.

El informe subraya cuatro formas en que las organizaciones pueden dar vida a las nuevas ideas:

Abrir el medio: Una de cada cinco organizaciones a nivel mundial tiene problemas para encontrar talentos tecnológicos cualificados, y las habilidades de TI/datos son las más difíciles de encontrar para el 30 % de las organizaciones. Las empresas tienen que mirar cada vez más hacia dentro para cubrir los puestos que necesitan, aprovechando el potencial de la mano de obra y recualificando a los empleados para cubrir las carencias y afrontar los retos que se avecinan.

La realidad del sector tecnológico es que los empleadores deben ser más adaptables, desbloquear nuevas fuentes de talento y contratar en función del potencial, no necesariamente de la experiencia pasada. Los enfoques tradicionales centrados en filtrar a los candidatos según sus cualificaciones y experiencias pueden no identificar a aquellos reclutas que tienen las cualidades en bruto que los empleadores requieren. Confíe en la estrategia de datos: Para obtener mejores resultados de las estrategias de contratación, retención y RR.HH., las empresas pueden aprovechar las herramientas de análisis de datos para tomar mejores decisiones y reducir el desgaste. Dado que una de cada tres organizaciones a nivel mundial tiene previsto invertir más en tecnología de IA , incluido el aprendizaje automático, durante el próximo año, las herramientas de evaluación de aptitudes y personalidad permitirán tomar decisiones de contratación más eficaces.

Como parte del compromiso de ManpowerGroup de ser un creador de talento a escala y de mejorar la empleabilidad y la prosperidad para todos, Experis Academy ayuda a las empresas a preformar, actualizar y volver a formar a los trabajadores tecnológicos más demandados y a muchos otros a velocidad y escala, adaptándolos a puestos de trabajo significativos y sostenibles, al tiempo que les ayuda a aumentar sus habilidades para el futuro.

El estudio "La nueva era del talento tecnológico" y la metodología de Experis pueden encontrarse aquí .

