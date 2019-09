El informe de PwC Health Research Institute muestra que los determinantes sociales de la salud están socavando el progre

Publicado 24/09/2019 12:01:22 CET

El 57% de los consumidores encuestados dijeron que su médico nunca había tratado los factores sociales importantes que afectan a su salud

Sin urgencia renovada, los líderes de atención médica de PwC dicen que los avances médicos serán ineficaces

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El aumento de las enfermedades causadas por nuestros comportamientos y los determinantes sociales de la salud amenaza con sofocar los presupuestos tanto en los países ricos como en los pobres, al tiempo que suprime el poder de la medicina moderna para mejorar las vidas. El nuevo informe de PwC "Acción requerida: La urgencia de abordar los determinantes sociales de la salud" describe por qué las partes interesadas en la atención médica necesitan actuar ahora.

Los determinantes sociales de la salud, o los factores sociales, económicos y ambientales de donde vivimos y trabajamos como el aislamiento social, la desigualdad económica, la contaminación y los desiertos alimentarios, están impidiendo que demasiadas personas en todo el mundo tomen decisiones saludables. Y el impacto no puede ser ignorado: PwC tiene previsto que para 2025, muchos países verán tasas de obesidad/sobrepeso superiores al 68 por ciento de la población. Invirtiendo más temprano en estrategias de determinantes sociales que ayuden a las personas con vivienda, ejercicio, apoyo a la salud mental y capacidad para pagar medicamentos, los gobiernos y los sistemas de salud pueden ahorrar dinero a largo plazo y mejorar los resultados de salud.

"Los tratamientos médicos innovadores se vuelven ineficaces si las personas no tienen apoyo social y acceso a recursos disponibles para ayudar a mantenerlos bien", afirmó Kelly Barnes, responsable de industrias de salud mundiales y de Estados Unidos de PwC. "Esto no es opcional; las organizaciones de salud y gubernamentales que no actúan sobre los determinantes sociales gastarán más y más dinero, sólo para ver disminuir el estado de salud".

Los resultados del informe sugieren la oportunidad para que los sistemas de salud y los gobiernos se dirijan a los determinantes sociales de la salud interviniendo antes para prevenir o detener el progreso de las enfermedades crónicas, especialmente cuando se trata de obesidad y diabetes.

Cómo liderar los determinantes sociales de la salud: Cinco pasos para una acción audaz

PwC ha identificado cinco pasos para ayudar a las partes interesadas a desarrollar determinantes sociales de las estrategias de salud:

1. Crear una voluntad colectiva. Hay muchos accionistas del cuidado de la salud que no hablan acerca de los determinantes sociales, ya que solo el 43% de los encuestados en la encuesta de consumo mundial PwC Health Research Institute June 2019 indicaron que su médico había destacado su tema con ellos. Otros trabajadores de la salud, como las enfermeras, farmacéuticos y dietistas, hablan acerca de su nivel muy inferior, y destacan la oportunidad de implicar a los cuidadores de la salud de forma más amplia. Un convocante puede ayudar a reunir a sus socios en el sistema, demostrando los beneficios a largo plazo para cada uno de los accionistas en relación a la prevención de una enfermedad superior. 2. Desarrollar un marco laboral que permita a los socios trabajar hacia unos objetivos comunes. Una vez finalizan el trabajo complicado de crear coaliciones, los socios han de superar los retos del día a día de fusionar los lugares de trabajo dispares con una misión diferente, con incentivos y perspectivas. Los consumidores esperan que el cuidado se integre mejor para crear una experiencia perfecta; apenas un tercio de los consumidores a los que se les preguntó en la encuesta de consumidores mundial HRI 2019 indicaron que existía una oportunidad para conectarse mejor con os servicios de cuidado de la salud y sociales. 3. Generar visiones de datos para informar de la toma de decisiones. Los análisis predictivos se pueden usar para considerar la conducta individual y la conducta de las poblaciones. Muchos consumidores sienten una responsabilidad individual para conseguir el cambio, pero el 47% de los encuestados en la encuesta de consumo mundial 2019 HRI de PwC indicó que los proveedores de cuidado de la salud no comparten las predicciones entorno a lo que los servicios de cuidado de la salud de estos pacientes podrían necesitar en el futuro considerando su historial médico. Incluso si las personas encuentran la motivación, a menudo carecen de la información o de las herramientas para prevenir estas condiciones. 4. Dirigirse y reflejarse en la comunidad. Los determinantes sociales de las estrategias de salud deben estar integrados dentro de la forma en la que la gente vive y trabaja. Con un 56% de los respondientes a las encuestas de consumo HRI indicando que utilizan o planean utilizar su smartphone para apoyar su salud, la tecología solo funciona si se integra y se confía por medio de los miembros de la comunidad que se espera la utilicen. Los minoristas, proveedores de tecnología, trabajadores de salud en casa y formadores proporcionan nuevas rutas para dirigirse a los consumidores. 5. Evaluar y volver a desplegar. En Western Sydney, una coalición dedicada a la prevención de la diabetes en su área de población ha establecido objetivos ponderables como la reducción del peso de la población y los niveles HbA1C, comenzando después a desarrollar un marco de la diabetes para ayudar a evaluar qué intervenciones funcionan y sus tendencias de seguimiento en relación a los costes. Un informe de entrevista anual y plan para el año venidero ayudan a redefinir su estrategia e inversión.

"Los líderes en determinantes sociales de salud han creado coaliciones, se han adherido a los datos potenciales y a los análisis predictivos, identificando dónde las inversiones primarias de una intervención puede presentar un impacto enorme en las vidas y salud de las personas", destacó Kelly Barnes, de PwC. "No podemos subestimar el efecto transformador que tiene esta acción no solo en los sistemas de salud y sus gobiernos, sino en los años de vida sanos que podemos otorgar a más personas en todo el mundo".

Si desea conocer más acerca del informe de noticias de PwC titulado "Action required: The urgency of addressing social determinants of health", descargue el informe en la página web http://pwc.com/sdoh [http://pwc.com/sdoh].

