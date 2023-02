Ingenico y Splitit se asocian para ofrecer una solución "Buy now, pay later" (BNPL) de marca blanca en el punto de venta

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, lider global en soluciones de aceptación de pagos, y Splitit, la única plataforma de pagos fraccionados de crédito al consumo de marca blanca, han anunciado hoy una alianza estratégica a nivel global para proporcionar una solución única y sin comisiones, "Buy Now, Pay Later" (BNPL), en el punto de venta físico utilizando las innovadoras soluciones de pago as-a-service de Ingenico y de Splitit.

Según el informe de Juniper Research "Buy Now Pay Later: Reshaping the Payments Market" (agosto 2022), los usuarios del "Buy Now, Pay Later" (BNPL) superarán los 900 millones a nivel global en 2027, respecto a los 360 millones de 2022. Al mismo tiempo, se prevee que el 75% del comercio seguirá produciéndose en el punto de venta, lo que evidencia una oportunidad significativa para que los comerciantes ofrezcan al cliente una opción de pago flexible en tienda."[1]

Los servicios tradicionales de BNPL han tenido dificultades para hacerse un hueco en el punto de venta. La fricción que implica que el comprador tenga que seguir un proceso de varios pasos para registrarse, solicitar financiación o iniciar sesión en un servicio o app de terceros, a menudo supone tal frustración al comprador que le lleva al abandono de la compra.

La alianza entre Ingenico y Splitit elimina estas barreras al proporcionar un servicio BNPL integral, onetouch y sin intereses integrado en el terminal de pago del comerciante. El resultado es una atractiva experiencia omnicanal para el cliente que contribuye al crecimiento del negocio del comerciante al tiempo que impulsa la lealtad y la retención de compras.

La solución as-a-service PPaaS de Ingenico permite a sus clientes, tales como bancos y adquirentes, seleccionar entre un catálogo de pagos y servicios de valor añadido sin necesidad de un desarrollo de software largo y costoso, evitando la complejidad asociada con la implementación en diferentes marcas de terminales.

La plataforma de pago as-a-service de Splitit es una nueva forma de posibilitar el pago a plazos BNPL mediante una experiencia personalizada de marca blanca para cada comerciante integrándola en su flujo de pago. A diferencia del servicio tradicional BNPL que implica nuevos préstamos, Splitit desbloquea el crédito de consumo existente en la tarjeta de crédito a un 0% de interés. Cualquier consumidor con crédito disponible en su tarjeta es automáticamente cualificado para usar Splitit2 por el valor de dicho crédito disponible. No hay solicitud, registro o redireccionamiento, ni intereses adicionales, tarifas ocultas o verificaciones de crédito, lo que lo convierte en la mejor experiencia de pago BNPL tanto a nivel on-line como en el punto de venta3.

La alianza global ha suscitado un gran interés entre los clientes de ambas empresas, en particular en Estados Unidos y Europa occidental.

Nandan Sheth, Chief Executive Officer de Splitit, ha declarado en relación a la alianza: "Estamos encantados de asociarnos con una de las compañías de tecnología de pago más grandes y admiradas del mundo. Junto a Ingenico podemos proporcionar una solución única para aprovechar la gran oportunidad que ofrece el BNPL en el punto de venta, ya que presenta un volumen de tres veces mayor que el comercio electrónico. Esta alianza transformará el BNPL en el punto de venta, abriendo nuevas oportunidades más allá del comercio tradicional. Todos los sectores: salud, muebles, reparaciones, automoción y servicios comerciales, por nombrar algunos, saldrán beneficiados..."

Michael Balzer, Head of Sales and Strategic Partnerships para PPaaS en Ingenico, añadió: "Splitit y PPaaS son socios naturales. PPaaS facilita al cliente el momento de pago dándole acceso a numerosos servicios. Splitit reinventa los pagos a plazos en el punto de venta facilitando al comerciante ofrecer esta opción a sus clientes, y PPaaS les ayuda a hacerlo posible de forma simple y efectiva. Como en otras alianzas anunciadas recientemente, contar con Splitit entre nuestros partners pone de manifiesto la importancia que damos a un BNPL que resulte fácil de utilizar.

Como líder mundial en soluciones de aceptación de pagos en el punto de venta, Ingenico es el partner tecnologico de confianza para más de 1.000+ bancos, adquirentes, ISV, agregadores de pagos y fintechs y cuenta con unos 40 millones de terminales operativos a nivel global, al servicio del retail abarcando desde pequeños comerciantes hasta algunas de las marcas más renombradas a nivel global.

2 No se pagan intereses a Splitit. El titular de la tarjeta puede ser responsable de pagar intereses al emisor de su tarjeta de pago si las cuotas no se pagan en su totalidad en la fecha de vencimiento.

Los términos y condiciones de la tarjeta de crédito podrían ser aplicables.

