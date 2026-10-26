La iniciativa «Años de la Cultura» de Catar anuncia los países socios hasta 2030

(Información remitida por la empresa firmante)

Italia, los Países Bajos, Suiza, Portugal y España han sido designados como socios para futuros Años de la Cultura

DOHA, Qatar, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La iniciativa Años de la Cultura ha anunciado hoy los socios culturales de Catar hasta el año 2030. Dando continuidad a las colaboraciones ya anunciadas con Egipto y Grecia para 2027, las próximas ediciones de los Años de la Cultura se celebrarán con Italia (2028), los Países Bajos y Suiza (2029), así como con Portugal y España (2030).

Su Excelencia la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Años de la Cultura, declaró: Al completar ya su decimoquinta edición, Años de la Cultura sigue ampliando los lazos de amistad entre Qatar y diversos países de todo el mundo mediante un intercambio cultural significativo, al tiempo que respalda las industrias creativas y el desarrollo social y económico de nuestra nación. Sobre la base de las alianzas de gran impacto que hemos forjado, nos adentramos en una nueva etapa que sitúa a Qatar en un diálogo con países de todo el Mediterráneo y Europa, unidos por una historia compartida de intercambio, creatividad y diplomacia.

Lanzada en 2012, la iniciativa Años de la Cultura fomenta una mayor comprensión y relaciones duraderas entre Qatar y otras naciones a través del arte, el patrimonio, la gastronomía, la música, el deporte, la educación y los vínculos económicos. Esta iniciativa refleja la convicción de Qatar de que la colaboración cultural favorece el diálogo, fortalece los lazos internacionales y construye el respeto más allá de las fronteras.

Dando continuidad al modelo de asociación con dos países —implementado en los últimos dos años con Argentina y Chile (2025), y Canadá y México (2026)—, la colaboración con Egipto y Grecia en 2027 explorará los vínculos de Qatar con dos naciones cuyos legados culturales siguen nutriendo sus dinámicas escenas creativas contemporáneas. El programa generará nuevas oportunidades de intercambio en ámbitos como la literatura, el arte, el diseño, la música, el patrimonio y otros sectores creativos; su inicio tendrá lugar en enero de 2027, con Qatar como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de El Cairo.

En 2028, la colaboración entre Qatar e Italia se apoyará en los vínculos culturales de larga data en los ámbitos de la arqueología, la moda, el diseño y la preservación del patrimonio. Este año de colaboración coincidirá con la inauguración del pabellón nacional permanente de Qatar en los históricos Giardini della Biennale, en Venecia —diseñado por la arquitecta Lina Ghotmeh—, el cual constituye el primer pabellón permanente nuevo en los Giardini en 30 años y apenas el tercero en los últimos 50 años.

El año 2029 traerá consigo alianzas con los Países Bajos y Suiza, naciones reconocidas por su liderazgo global en innovación, diplomacia, diseño, labor humanitaria y sostenibilidad.

En 2030, Años de la Cultura colaborará con Portugal y España, dando continuidad a su tradición de intercambio cultural con los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA.

A lo largo de cada Año de la Cultura, Catar colabora estrechamente con instituciones culturales, embajadas, artistas y educadores para presentar un calendario diverso de exposiciones, festivales, ferias, residencias, intercambios académicos y eventos públicos, tanto en Catar como en los países asociados. La programación suele comenzar antes del inicio oficial del año y se prolonga mucho más allá, lo que permite forjar alianzas institucionales duraderas, redes profesionales y vínculos entre las personas.

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