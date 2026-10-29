(Información remitida por la empresa firmante)

-Las iniciativas de bienestar público de State Grid para la conservación de la biodiversidad se presentan en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP17)

Con el poder de la luz, salvaguardando la coexistencia de todos los seres vivos

YEREVAN, Armenia, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 17ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) comenzó en Ereván, Armenia, dando lugar al primer balance global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal desde su adopción. En un momento en que el mundo pasa del compromiso a la implementación, la acción del sector empresarial resulta fundamental. El 29 de octubre (hora local), durante el evento paralelo China Corner en la COP17, se presentó la "Serie de informes sobre la conservación de la biodiversidad por parte de empresas chinas", que incluye a la State Grid Corporation of China ("State Grid") como caso representativo, documentando los esfuerzos de China por alinear el desarrollo de la red eléctrica con la conservación de la biodiversidad.

El informe destaca tres programas de bienestar público. La 'Red de Guardianes de las Aves' abarca actualmente 24 provincias, más de 40 hábitats principales de aves migratorias y las cuatro rutas migratorias de China, logrando el rescate y la protección de más de 16.000 aves. El programa 'Nidos de Vida' ha estandarizado la gestión de nidos artificiales mediante un sistema de 'un nido, un archivo', extendiéndose desde Sanjiangyuan hasta zonas de pastizales de meseta en seis regiones de nivel provincial. Por su parte, el 'Arca de Energía Verde' suministra electricidad con cero emisiones de carbono a hábitats remotos a través de microrredes que combinan energía eólica, solar y sistemas de almacenamiento; esta iniciativa se ha ampliado a 17 áreas protegidas de nivel nacional distribuidas en nueve provincias.

Durante el mismo evento, se presentó el documento 'Toda la vida prospera en Shanghái: Prácticas de conservación de la biodiversidad de State Grid en megaciudades • Shanghái'. Centrado en la empresa State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, el informe ilustra cómo se integran los requisitos de biodiversidad a lo largo de toda la cadena de valor del sector eléctrico: desde la planificación, el diseño y la construcción, hasta la operación y el mantenimiento, la gestión del despacho, la cadena de suministro, la digitalización y las iniciativas de responsabilidad corporativa.

Los participantes reconocieron el enfoque de State Grid como un modelo práctico. A partir de los tres programas emblemáticos y del caso de la megaciudad de Shanghái, surge una conclusión coherente: la infraestructura de la red eléctrica puede diseñarse no como una perturbación para la biodiversidad, sino como un elemento que favorece la protección del hábitat. Esto constituye, a la vez, una contribución corporativa a la implementación, por parte de China, del marco global para la biodiversidad, y una solución china para la gobernanza mundial de la biodiversidad.

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