Inicio del ensayo ReDS-SAFE HF II para el tratamiento avanzado de la insuficiencia cardíaca

BOSTON, 27 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- En la conferencia THT, el Dr. Jesús Álvarez-García, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Ramón y Cajal de Madrid, anunció el lanzamiento de ReDS-SAFE HF II, un ensayo a gran escala iniciado por investigadores y diseñado para validar los beneficios del tratamiento de la insuficiencia cardíaca guiado por ReDS.

El ensayo multicéntrico incluirá a más de 1000 pacientes en 24 centros médicos de España para confirmar si el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) guiado por ReDS mejora los resultados de los pacientes a los 30 días en comparación con el tratamiento estándar. Los pacientes del grupo guiado por ReDS se someterán a mediciones diarias de ReDS durante la hospitalización, así como a una evaluación adicional de ReDS en la cita de seguimiento al cabo de una semana. De este modo se optimizará el tratamiento de la congestión pulmonar y se reducirán las complicaciones relacionadas con la IC a los 30 días.

El ensayo se basa en el éxito del estudio ReDS-SAFE HF, también presentado por el Dr. Álvarez-García en la conferencia. Este estudio multinacional, que incluyó a 100 pacientes con ICAD, demostró que el tratamiento guiado por ReDS reducía significativamente la muerte, la rehospitalización por IC y las visitas no programadas por IC 30 días después del alta (reducción del 90,6 %, CRI = 0,094, IC del 95 %: 0,012-0,731; P = 0,005). El enfoque de ReDS demostró ser significativamente eficaz a la hora de reducir las rehospitalizaciones por IC y mostró una mayor disminución de los valores de ReDS desde el ingreso hasta el alta, en comparación con la atención estándar.

El objetivo del ensayo ReDS-SAFE HF II es validar estos hallazgos y convertir el tratamiento guiado por ReDS en un estándar asistencial para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El estudio está respaldado por el Gobierno de España, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Sociedad Española de Cardiología y Sensible Medical.

Estamos encantados de poner en marcha el ensayo ReDS-SAFE HF II, basándonos en los prometedores resultados del estudio original. Al ampliar el estudio a más de 1000 pacientes en múltiples centros, nuestro objetivo es demostrar aún mejor la capacidad del tratamiento guiado por ReDS para mejorar los resultados de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este ensayo tiene el potencial de transformar la forma en que tratamos la insuficiencia cardíaca durante la hospitalización y en el vulnerable período posterior al alta, al ofrecer una estrategia más personalizada y eficaz para reducir las rehospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes, afirmó el Dr. Álvarez-García.

Acerca del sistema ReDS™ Pro

El sistema ReDS™ Pro es un dispositivo preciso y no invasivo que permite evaluar la congestión pulmonar. La evaluación con ayuda del sistema ReDS™ Pro ha ayudado a médicos y enfermeros de centros de todo el mundo a tratar mejor la insuficiencia cardíaca de sus pacientes, con el objetivo de evitar reingresos.

Acerca de Sensible Medical Innovations

Sensible Medical Innovations se propone desarrollar un nuevo estándar de atención en el tratamiento del líquido pulmonar y se esfuerza por ofrecer soluciones de vanguardia que repercutan positivamente en la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sensible ha desarrollado la tecnología de radar médico ReDS™, que se basa en las aplicaciones de defensa see through wall (ver a través de la pared) y cuenta con la autorización 510(k) de la FDA y la marca CE, así como muchas otras aprobaciones normativas para la tecnología. La empresa se dedica a la innovación, la calidad, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de estrictos estándares normativos, y se ha comprometido a convertirse en un socio de confianza para mejorar la salud y el bienestar.

Para obtener más información sobre ReDS™ o Sensible Medical Innovations, visite www.sensible-medical.com o póngase en contacto con info@sensible-medical.com

