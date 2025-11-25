Innova Therapeutics impulsará un nuevo tratamiento contra el cáncer con la adquisición de Enci Therapeutics

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición de Enci Therapeutics impulsará el programa principal de Innova Therapeutics, IVT-8086, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido a SFRP2, que se expresa en la mayoría de los cánceres sólidos y hematológicos.

IVT-8086 es el único tratamiento contra el cáncer que se dirige a múltiples tipos de células asociadas con el cáncer, incluyendo el tumor, y a múltiples componentes del microambiente tumoral, incluyendo células endoteliales, linfocitos T y macrófagos asociados a tumores (TAM), a través de una vía común.

MT PLEASANT, S.C., 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Innova Therapeutics, una compañía biofarmacéutica, ha anunciado la adquisición de Enci Therapeutics. Esta adquisición incluye el principal programa terapéutico contra el cáncer de Enci Therapeutics, IVT-8086. No se han revelado los términos específicos del acuerdo ni los detalles financieros de la adquisición entre Innova Therapeutics y Enci Therapeutics.

IVT-8086 es un anticuerpo monoclonal humanizado (mAb), pionero en su clase, desarrollado como terapia contra el cáncer que se dirige y antagoniza la vía de Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP2). La SFRP2, secretada por células tumorales y endoteliales, activa la cascada de señalización no canónica Wnt/Calcio(Ca2+), una vía implicada en la angiogénesis, la supervivencia celular, el crecimiento y la proliferación celular, la migración e invasión celular, la oncogénesis y la metástasis en el cáncer. Al bloquear la SFRP2 en modelos preclínicos, IVT-8086 induce múltiples efectos antitumorales, incluyendo una potente reducción de la carga tumoral en tumores primarios y metastásicos, una menor expresión de CD38 y PD-1 en los linfocitos infiltrantes de tumores (TIL), la inhibición de la angiogénesis y un aumento del interferón gamma (IFNγ) en los macrófagos asociados a tumores (TAM), lo que resulta en la repolarización de los macrófagos y el consiguiente aumento de la relación M1/M2.

La vía SFRP2 presenta una alta expresión en numerosas neoplasias malignas sólidas y hematológicas, lo que posiciona a IVT-8086 como una posible terapia, tanto en monoterapia como en combinación con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) para múltiples tipos de cáncer. Una exhaustiva validación interna y externa confirma que SFRP2 es una diana molecular crucial, con niveles de expresión que se correlacionan estrechamente con la evolución del paciente. Paralelamente, se está desarrollando un ensayo diagnóstico que servirá como posible marcador para la detección temprana del cáncer, una herramienta pronóstica para evaluar el beneficio terapéutico y un indicador del riesgo de recurrencia del cáncer.

"La adquisición de Enci Therapeutics e IVT-8086 marca un paso fundamental para Innova Therapeutics en nuestro compromiso de ser pioneros en nuevas terapias contra el cáncer", afirmó Robert Ryan, Ph.D., consejero delegado de Innova Therapeutics. "El mecanismo de acción único de IVT-8086, que antagoniza SFRP2 y bloquea selectivamente la vía no canónica Wnt/Ca2+, es muy prometedor para abordar un espectro de tumores sólidos, como el osteosarcoma pediátrico, los sarcomas, el cáncer de mama y el cáncer de páncreas".

"En mi opinión, esta plataforma de tratamiento del cáncer tiene el mayor potencial para cambiar el paradigma del tratamiento de pacientes con diversos tipos de cánceres sólidos y hematológicos, lo que se traduce en una supervivencia a largo plazo", afirmó el doctor Ryan, quien ha trabajado durante más de 30 años en la industria farmacéutica desarrollando terapias contra el cáncer. "Dada la amplia protección global de las patentes (incluida la composición de la materia) hasta 2042 y años posteriores, el valor comercial de esta plataforma es elevado, tanto en monoterapia como en combinación".

"Esta adquisición estratégica de Enci Therapeutics por parte de Innova Therapeutics, centrada en IVT-8086, un anticuerpo monoclonal dirigido a SFRP2, subraya nuestra dedicación a la promoción de paradigmas de tratamiento para cánceres refractarios", afirmó la doctora Nancy Klauber-DeMore, cofundadora de Enci Therapeutics. "El potencial de IVT-8086 para interrumpir la angiogénesis, el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales, la función del sistema inmunitario y la metástasis representa una oportunidad significativa para mejorar los resultados de los pacientes que se enfrentan a estas complejas enfermedades".

Acerca de IVT-8086

IVT-8086 es un tratamiento oncológico de primera clase, desarrollado como anticuerpo monoclonal humanizado (mAb) diseñado para antagonizar la proteína relacionada con Frizzled secretada 2 (SFRP2). SFRP2 es una proteína que se expresa en altos niveles en muchas neoplasias malignas sólidas y hematológicas, y su expresión se correlaciona con los resultados del paciente, incluida la supervivencia global, lo que la convierte en una diana terapéutica importante. IVT-8086, como antagonista de SFRP2, bloquea selectivamente la vía de señalización no canónica Wnt/Ca2+.

Acerca de Innova Therapeutics, Inc.

Innova Therapeutics es una empresa biotecnológica con sede en Charleston, Carolina del Sur, que desarrolla una plataforma de anticuerpos monoclonales (mAb) dirigida a una proteína con alta expresión en diversos cánceres sólidos y que ha demostrado correlacionarse con los resultados de los pacientes, incluida la supervivencia global. El mAb humanizado principal ha sido seleccionado y se denomina IVT-8086. La tecnología de la plataforma de Innova ofrece amplias opciones de tratamiento para neoplasias malignas hematológicas y sólidas. Inicialmente, el desarrollo de IVT-8086 se centra en el tratamiento de cánceres como el osteosarcoma pediátrico, los sarcomas, el cáncer de mama, el mieloma múltiple y el cáncer de páncreas. Para más información, visite nuestro sitio web en www.innovatherapeutics.com.

Acerca de Enci Therapeutics, Inc.

Enci Therapeutics fue cofundada por Nancy Klauber-DeMore M.D., FACS, profesora de Cirugía de la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC) y el doctor Cam Patterson, MD, MBA, ex rector del Centro Médico de la Universidad de Arkansas, para identificar y desarrollar terapias con anticuerpos monoclonales para el cáncer.

Declaraciones prospectivas

Salvo la información histórica aquí contenida, los asuntos tratados en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres, entre ellos: nuestra dependencia de terceros para el desarrollo, la aprobación regulatoria y la comercialización exitosa de nuestros productos, el riesgo inherente de fracaso en el desarrollo de productos candidatos basados en nuevas tecnologías, los riesgos asociados a los costes de los esfuerzos de desarrollo clínico, así como otros riesgos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectados. Estas declaraciones prospectivas representan nuestro juicio a la fecha de su publicación. Innova declina cualquier intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

