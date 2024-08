La innovadora tecnología de imagen de MolecuLight promueve la equidad sanitaria en el cuidado de heridas

(Información remitida por la empresa firmante)

Pittsburgh, Pa., 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., líder mundial en tecnología de imágenes de fluorescencia para la detección en tiempo real de bacterias nocivas en el cuidado de heridas, reafirma con orgullo su compromiso con el cuidado equitativo de heridas con una reciente publicación del autor principal, el Dr. Charles Andersen, y sus colegas, "Bacterial Fluorescence Imaging to Address Racial Inequities in Wound Infection Assessment" (Imágenes de fluorescencia bacteriana para abordar las desigualdades raciales en la evaluación de infecciones de heridas), publicada en la revista Advances in Skin & Wound Care.

El artículo destaca las desigualdades sistémicas en la atención sanitaria que alimentan el sufrimiento evitable y la muerte prematura entre las poblaciones de minorías raciales y étnicas. Un ejemplo destacado es la marcada disparidad en los resultados de la diabetes: las encuestas nacionales dirigidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelaron que, en 2019, los estadounidenses de raza negra tenían el doble de probabilidades de morir por complicaciones de la diabetes que los estadounidenses de raza blancai. Esta alarmante estadística es un sombrío recordatorio de las tasas más altas de diabetes, obesidad y otras condiciones crónicas de salud que afectan a estas comunidades, impulsadas por una compleja red de factores que incluyen el acceso limitado y la calidad subóptima de la atención médica.

Los resultados sanitarios desproporcionadamente malos son casi universales para los estadounidenses de raza negra, incluidas las heridas. Entre 2013 y 2014, los estadounidenses de raza negra con úlceras diabéticas en zonas rurales se enfrentaban al doble de riesgo de amputación de la pierna o de muerte tras la hospitalización en comparación con sus homólogos blancos residentes en regiones similaresii: "Ahora hay tecnologías que pueden identificar a más pacientes negros con infecciones de heridas que pueden ser tratados de manera más eficaz para prevenir las complicaciones de la infección, incluyendo gangrena, sepsis y amputaciones", explicó el doctor Jonathan Johnson, coautor del estudio y defensor de la igualdad sanitaria.

Según explicó el doctor Johnson: "El retraso en el diagnóstico de la infección de la herida es uno de los principales factores determinantes de los malos resultados, ya que retrasa la intervención. Esto permite que las infecciones se agraven y se agraven, como se destaca en nuestro artículo sobre MolecuLight y la igualad sanitaria. Las herramientas de evaluación de heridas que promueven la detección oportuna y equitativa de las infecciones deben ser el centro de atención de todas las partes interesadas, incluidos los proveedores, los pagadores y los responsables políticos".

"Históricamente, los planes de estudios de medicina no han dotado a los médicos especialistas en heridas de los conocimientos y habilidades necesarios para identificar con precisión los signos de infección en la piel oscura. En los libros de texto predominan los ejemplos de pieles caucásicas, por lo que los médicos desconocen que los signos clásicos, como el eritema, pueden manifestarse como burdeos o morado oscuro en pieles más oscuras", advirtió el doctor Charles Andersen, reputado cirujano vascular y autor principal de la publicación. Y añadió: "Esta laguna crítica en la formación tiene consecuencias devastadoras, especialmente para los pacientes diabéticos de raza negra, que a menudo presentan los signos más sutiles de infección de heridas. Las imágenes de fluorescencia de MolecuLight ofrecen una solución a este problema crítico, dotando a los médicos de una herramienta objetiva única que detecta las bacterias independientemente del tono de la piel, lo que permite una intervención más rápida, un tratamiento más preciso y una reducción de las complicaciones".

La capacidad única de MolecuLight para detectar instantáneamente bacterias en las heridas, independientemente del tono de la piel, permite a los médicos tomar decisiones de tratamiento oportunas e informadas, mejorando los resultados de los pacientes y promoviendo una atención equitativa. Los dispositivos MolecuLight de clase II autorizados por la FDA se venden y distribuyen en todo el mundo para la detección de bacterias y el tratamiento de heridas. El procedimiento MolecuLight es reembolsable en todos los estados de Estados Unidos. Según Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Nuestro objetivo es hacer que la tecnología MolecuLight sea lo más accesible posible y reducir la brecha de igualdad sanitaria. Creemos que esto es fundamental para apoyar el cuidado equitativo de las heridas en las poblaciones marginadas, que a menudo se enfrentan a un acceso reducido a una asistencia sanitaria de calidad y a los diagnósticos emergentes".

MolecuLight Corp. es una empresa privada de diagnóstico por imagen con presencia mundial que fabrica y comercializa los dispositivos de diagnóstico por imagen de heridas MolecuLight i:X y DX™. Se trata de los únicos dispositivos de imagen médica de clase II autorizados por la FDA para la detección en tiempo real de cargas bacterianas elevadas en heridas. También proporcionan una medición digital precisa de las heridas para su tratamiento integral, con el respaldo de pruebas clínicas sólidas que incluyen más de 100 publicaciones revisadas por expertos.

Para ventas, medios de comunicación u otras consultas o más información, póngase en contacto con Hunter Zudans, director de Marketing de MolecuLight Corp., T. +1.484.682.7580, hzudans@moleculight.com, www.moleculight.com

