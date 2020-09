Integración y desarrollo de la religion y cultura de China

HONG KONG, 21 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 14 de septiembre, Kwok Yat Ming, comentarista senior y vicepresidente de la Hong Kong Federation of Journalists, asistió al programa "Looking around the world" que apareció en "Channel One" como invitado, debatiendo acerca de la influencia de la religión de Hong Kong en la cultura social y educación, junto a Daniel Ng, pastor emérito de la Hong Kong Evangelical Free Church de China, y Andy Fung, consultor de la ELCHK Lutheran Academy y director de la Hong Kong Bible Society.

Desde el inicio del programa, el, pastor Daniel Ng presentó el papel de la religión en la sociedad de Hong Kong durante el periodo colonial británico y los cambios que se han llevado a cabo desde la transferencia. Como director de la escuela cristiana, Andy Fung presentó la historia de desarrollo de la escuela cristiana de Hong Kong al detalle, además de las contribuciones relevantes de las escuelas religiosas para con la formación de Hong Kong en términos de las lecciones de aprendizaje, estudiantes de formación y cultivando talentos para la historia.

Durante este programa, Kwok Yat Ming habló sobre las relaciones entre la formación y los recientes movimientos sociales que se han llevado a cabo en la sociedad de Hong Kong. Tal y como ha sugerido el pastor Daniel Ng, después de la transferencia de Hong Kong a China, la sociedad de Hong Kong está aumentando de forma gradual su versión pan-política, reflejada en el fenómeno de que la actual educación en la escuela primaria y secundaria carece del cultivo de la conciencia histórica de los estudiantes, la conciencia nacional y el reconocimiento de una identidad nacional. Andy Fung has reflejado que, durante el actual periodo de Internet, el desarrollo de Internet no solo ha llevado a una educación moderna a su uso de forma adecuada con comodidad, sino que además ha profundizado este reto, como línea divisoria entre el mundo actual y el mundo visual de Internet que cada vez es más difuso. El pastor Daniel Ng ha compartido también esta opinión, indicando que la red debería ponerse en un uso correcto como herramienta de formación.

En la segunda mitad del programa, los tres invitados debatieron entorno a la pregunta de "¿La religión afecta a la sociedad o la sociedad es la que afecta a la religión?" Comenzando desde la perspectiva de un reflejo mutuo entre la formación y la sociedad, Andy Fung elaboró la influencia de Internet en las personas y formación, respectivamente. Por medio de volver a la visión de la perspectiva de la religión, el pastor Daniel Ng indicó que, existía una relación interactiva entre el desarrollo de la religión en China y la de en todo el mundo. Es por ello que la religión y la sociedad están en interacción entre ambas. A pesar de estar inspiradas e influidas por la cultura occidental, el desarrollo de una religión nacional basada en Hong Kong siempre había estado enraizado en su historial y cultura, además de tener las raíces en los habitantes de Hong Kong. Por este motivo, la religión de Hong Kong siempre ha puesto en marcha una serie de actividades benignas que cuidan de los humanos, al tiempo que prolifera nuestro amor general en línea con las políticas del gobierno, para mantener la sociedad diversa e inclusiva en Hong Kong. Como respuesta a la "Hong Kong 2020 Evangelical Declaration" emitida por la Hong Kong Pastors Network, Andy Fung citó a los Romanos 12:18: "Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres". Sugirió que los cristianos tenían un papel importante como pacificadores. Por este motivo, tenemos que tener cuidado sobre lo que decimos y que al hacerlo no afecte a los otros ni mine la estabilidad social. El pastor Daniel Ng, por otra parte, sugiere que esta declaración es un análisis muy somero desde la perspectiva de las creencias religiosas, con solo un pequeño grupo de fe y un estrecho reconocimiento real.

Al finalizar el programa, el invitado realizó una conexión de video online especial con el pastor Kim Chang Shi de Corea. El desarrollo de la religión en Corea sigue siendo una tendencia importante, y durante esta conexión, el pastor Kim Chang Shi presentó la historia de desarrollo de los cristianos en Corea y la importancia positiva de los cristianos para el pueblo de Corea. Como respuesta a las preguntas de Kwok Yat Ming acerca de las relaciones entre la religión y la política en la sociedad de Corea, el pastor Kim Chang Shi ha destacado especialmente que el cristianismo dentro de la sociedad de Corea se ha comprometido a la promoción del desarrollo de una armonía y estabilidad dentro de la sociedad de Corea, y por este motivo, la religión no debería participar de forma activa en las actividades políticas.

Este episodio de debate se emitirá el 19 de septiembre dentro del episodio de " Looking around the world" en "Channel One" a través de Facebook y YouTube.

