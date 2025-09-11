intelamp marca un récord mundial Guinness por la exhibición más grande de LED alimentados con energía solar

(Información remitida por la empresa firmante)

36.862 luces LED solares intelamp iluminan una visión de "paz mundial"

DUNHUANG, China, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- intelamp, empresa global innovadora en soluciones de iluminación solar para paisajismo, ha establecido un nuevo récord mundial Guinness por la mayor exhibición de LED solares. El 28 de agosto, un deslumbrante conjunto de 36.862 luces solares intelamp iluminó las icónicas dunas de la montaña Mingsha en Dunhuang, creando un brillante patrón de iluminación al estilo de la "Silk Road".

Esta espectacular exhibición superó el récord anterior de 24.765 luces establecido en Japón y atrajo a más de 40.000 visitantes. Más allá de su impresionante impacto visual, el evento destacó el enorme potencial de las energías renovables y reafirmó la misión de intelamp de ofrecer soluciones de iluminación sostenibles en todo el mundo.

"Para nosotros, este récord es más que un simple número. Representa nuestra visión de llevar luz, calidez y amistad a comunidades de todo el mundo", declaró el maestro Tang, científico jefe de intelamp. "Como empresa con sede en Shenzhen, nos enorgullece demostrar cómo la innovación solar puede inspirar tanto el desarrollo sostenible como la conexión cultural".

Durante ocho años consecutivos, intelamp ha impulsado la educación solar mediante programas globales de divulgación en escuelas y comunidades. La empresa también se ha asociado con ONG internacionales, donando decenas de miles de lámparas solares para concienciar sobre las energías renovables. Además, intelamp apoya iniciativas culturales y deportivas, como el patrocinio de un equipo internacional de rugby en Shenzhen para promover la amistad intercultural.

China produce más del 90% de las luces solares del mundo, e intelamp destaca por su diseño de alto rendimiento, durabilidad y larga vida útil. Con un amplio reconocimiento en Amazon y a través de su sitio web oficial ( www.intelamp.com ), la marca continúa expandiéndose a nivel mundial.

Acerca de intelamp

intelamp es una empresa líder en iluminación solar con sede en Shenzhen, China. Comprometida con la innovación, la durabilidad y la responsabilidad ambiental, Intelamp diseña soluciones innovadoras de iluminación solar para jardines. Con la misión de difundir la luz y la amistad por todo el mundo, intelamp es reconocida constantemente como una marca de confianza en tecnología solar.

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/105300-largest-display-of-solar-powered-leds

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769564...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intelamp-marca-un-record-mundial-guinness-por-la-exhibicion-mas-grande-de-led-alimentados-con-energia-solar-302553635.html