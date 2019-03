Intelex nombra al veterano de la industria SaaS Craig Halliday nuevo consejero delegado

Publicado 13/03/2019 20:23:20 CET

TORONTO, March 13, 2019 /PRNewswire/ --

El exejecutivo de PeopleSoft Craig Halliday se une a Intelex para impulsar el mercado y la expansión tecnológica

Intelex Technologies, un proveedor global líder de software de gestión de Medioambiente, Salud, Seguridad y Calidad (EHSQ) basado en SaaS, ha anunciado hoy el nombramiento de Craig Halliday [https://www.linkedin.com/in/craighalliday ] como su nuevo consejero delegado para dirigir la compañía en su próxima fase de innovación y crecimiento.

En este papel, Craig asumirá las operaciones comerciales de Mark Jaine, consejero delegado de Intelex durante los últimos 10 años, y que ahora pasará al cargo de presidente ejecutivo donde seguirá dirigiendo la visión de la compañía. Como nuevo consejero delegado de Intelex, Craig será responsable de la dirección estratégica y ejecución operacional de la compañía para acelerar el dinamismo de Intelex y expandir el valor del cliente.

"Ahora estamos en medio de otro año que marcará récord, e Intelex nunca ha estado mejor posicionado para ofrecer innovación para ayudar digitalmente a transformar las prácticas de EHSQ", dijo Mark. "Dado que hemos alcanzado una nueva fase de crecimiento, ha quedado claro para mí que contar con un ejecutivo con experiencia haciendo crecer las empresas es lo mejor para maximizar las oportunidades para Intelex y para nuestros clientes. Cuando llegó el momento de identificar a la persona adecuada para Intelex, quedó claro que el récord de Craig de escalar marcas de tecnología en mercados competitivos le convierten en el líder ideal para apoyar este dinamismo. Estoy deseoso de ver dónde nos lleva a continuación".

El nombramiento de Craig es un reflejo claro del actual estado de la compañía: preparada y lista para abordar el futuro tras una racha de hipercrecimiento de los ingresos, expansión global y experiencias del cliente diferenciadas. Intelex está lista para una importante expansión en el mercado EHSQ a escala global, y los años de experiencia de Craig liderando grandes compañías en el espacio de software SaaS empresarial mejorarán la ruta de la compañía para el crecimiento acelerado en mercados clave e impulsarán la innovación de su plataforma EHSQ para resolver las necesidades reales y futuras de sus clientes en las distintas industrias.

"Soy privilegiado de tener esta oportunidad para dirigir Intelex en su próxima fase de innovación y crecimiento", dijo Craig. "Mark Jaine y el talentoso equipo ya han establecido un historial envidiable de innovación EHSQ y fuerte credibilidad así como liderazgo en el mercado con una impresionante lista de clientes. Estoy emocionado por empezar a construir sobre esa base y ofrecer un valor mejorado para nuestros clientes y socios".

Craig tiene un sólido historial de empresas en crecimiento para alcanzar el crecimiento rentable consistente y la penetración en el mercado como está demostrado por sus éxitos como consejero delegado de EMS Software, consejero delegado de eServGlobal, director general de PeopleSoft Japan, y cargos en gestión ejecutiva progresivos en J.D. Edwards.

El comunicado de hoy es consecuencia del crecimiento de doble dígito multianual para la compañía, así como de la expansión de sus operaciones en las regiones de EMEA y APAC.

Acerca de Intelex

Con más de 1.300 clientes y 4 millones de usuarios en 150 países, Intelex Technologies Inc. es un líder mundial en software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ). Desde el año 1992, su plataforma y aplicación escalar y basada en la web ha ayudado a los clientes de todas las industrias a mejorar su rendimiento empresarial, mitigando los riesgos de nivel de organización y asegurando una compatibilidad sostenida con los estándares aceptados a nivel internacional (por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y OHSAS 18001) y los requisitos normativos. Intelex es una de las compañías de tecnología de crecimiento más rápido de Norteamérica, reconocida como Great Place to Work durante 7 años, ha recibido el premio Waterstone's Most Admired Corporate Cultures y el premio Deloitte's Best Managed Companies. Intelex tiene su sede en Toronto, Ontario (Canadá); con oficinas en Denver, CO (EE.UU.) y Reading (Reino Unido). Si desea disponer de más información, visite la página web http://www.intelex.com.

CONTACTO DE RR PP DE INTELEX: Contacto: Jennifer Rollo, directora de Comunicaciones Corporativas, Tel: +1-416-646-2597, E-mail: Jennifer.rollo@intelex.com