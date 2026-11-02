ISHO presenta un sistema de sueño conectado y detalla sus planes internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema combina un anillo inteligente, regulación de temperatura y una aplicación basada en inteligencia artificial; su presentación a nivel internacional está prevista para CES 2027, en enero.

BEIJING, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ISHO, una empresa de tecnología para el sueño y la recuperación basada en inteligencia artificial fundada por Wang Teng, exejecutivo de Xiaomi, ha presentado hoy un sistema tecnológico para el sueño que integra un anillo inteligente, un dispositivo de regulación de temperatura y una aplicación con inteligencia artificial. Como marca pionera, ISHO está desarrollando un ecosistema de ciclo cerrado que abarca desde la detección y el análisis hasta la intervención y la optimización continua. Tras su lanzamiento en China, la compañía planea expandirse a mercados internacionales y presentará su sistema en la feria CES 2027, en Las Vegas.

Con su ecosistema de sueño conectado, ISHO busca desafiar los límites tradicionales de los productos al integrar el monitoreo del sueño y el ajuste del entorno en un único sistema. Este enfoque desplaza el foco: en lugar de centrarse en lo que los dispositivos individuales pueden medir o controlar, se orienta a cómo pueden colaborar entre sí para ayudar a los usuarios a tomar medidas a partir de la información obtenida sobre su sueño.

El sistema reúne tres componentes:

ISHO Ring registra señales fisiológicas y factores ambientales, incluida la luz ambiental, a lo largo del día y la noche, ofreciendo una comprensión más integral del sueño y la recuperación.

ISHO iFlow AI Sleep System consiste en una funda de colchón inteligente que ajusta automáticamente la temperatura durante toda la noche; permite un control independiente de la temperatura para cada lado de la cama, creando así un entorno de descanso personalizado.

La aplicación ISHO conecta los dispositivos, integrando datos sobre el sueño, orientación personalizada y la gestión de los equipos en una experiencia integrada.

Acerca de ISHO

Fundada en enero de 2026, ISHO es una empresa de tecnología para el sueño y la recuperación basada en inteligencia artificial que desarrolla un ecosistema de sueño conectado que combina sensores inteligentes, análisis personalizados y ajustes del entorno. Bajo su filosofía de marca, "Rise Rested" (despertar descansado), la compañía busca ayudar a las personas a comprender mejor y mejorar su sueño. ISHO cuenta con un equipo de más de 100 personas con experiencia en áreas como algoritmos de inteligencia artificial, medicina clínica y ciencia del sueño, y ha recibido inversiones de CMC Capital, GL Ventures, Sky9 Capital, AgiBot y Xilinmen.

Contacto para medios

Molly Shengshengxiang@jinriyixiu.com PR Manager

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