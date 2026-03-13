isinwheel lanza iniciativas de primavera en Gran Bretaña y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la temporada de viajes de primavera, isinwheel, empresa líder en innovación de soluciones de movilidad eléctrica, lanzó oficialmente su Promoción de Primavera el 27 de febrero, junto con el inicio de la preventa de varios productos nuevos. La campaña, vigente hasta el 30 de abril, busca ofrecer a los usuarios una forma más relajada, cómoda y ecológica de disfrutar de los viajes de primavera.

Con la creciente demanda de escapadas cortas, acampadas y exploración urbana durante la primavera, los patinetes eléctricos se están convirtiendo en el compañero de viaje predilecto gracias a su seguridad, sostenibilidad y portabilidad.

El patinete eléctrico portátil i9 Max, diseñado para la movilidad urbana diaria, cuenta con un motor de 500 W, neumáticos de 10 pulgadas, una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de hasta 40 km. Es ideal para desplazamientos diarios y universitarios con un rendimiento seguro y estable.

El patinete eléctrico todoterreno GT2, equipado con un motor sin escobillas de 1000 W y una batería de 48 V y 15 Ah, alcanza una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de 80 km. Como parte de la nueva generación de Patinetes Eléctricos Homologados DGT, se mueve con fluidez entre las calles de la ciudad y terrenos todoterreno ligeros, combinando eficiencia y versatilidad para aventuras.

Para familias, el patinete eléctrico S7 para niños ofrece tres modos de velocidad (5, 8 y 12 mph), capacidad de carga de 80 kg (176 lb), iluminación multicolor y música Bluetooth. Su diseño ligero y seguro lo hace perfecto para las salidas familiares de primavera.

Diseñado para jóvenes conductores, el patinete eléctrico para niños MiniSpider 2 en 1incorpora un motor de 100W y dos modos de velocidad (6/10 km/h), permitiendo que los niños circulen cómodamente a un ritmo acorde con su nivel. Con una capacidad máxima de carga de 50 kg (110 lb) y una autonomía de hasta 15 km, su diseño compacto y fácil de manejar lo convierte en un excelente compañero para que los niños disfruten de sus aventuras primaverales.

Como parte de la promoción de temporada, isinwheel presenta además un beneficio exclusivo para prensa con el fin de reforzar la campaña dentro de su iniciativa 2026 Patinetes Eléctricos Oferta. Los lectores pueden obtener un 6% de descuento adicional aplicando el código especial PRS6%, ampliando así el acceso a las más recientes ofertas de primavera de la marca, incluida la Oferta primavera patinetes niños 40%. A través de colaboraciones exclusivas con medios y de iniciativas promocionales ampliadas, isinwheel busca acompañar a más usuarios durante la temporada con soluciones de movilidad prácticas, accesibles y agradables.

