(Información remitida por la empresa firmante)

- Jackery presentará el último producto insignia en IFA Berlín 2023, adoptando más libertad e independencia energética

BERLÍN, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores, ha anunciado que participará en IFA Berlín 2023 con el expositor en el nº 307, Hall 3.2, donde planea presentar su último producto estrella e introducir nuevos avances en el campo de las soluciones de energía portátiles.

"Estamos encantados de mostrar nuestra última innovación en la IFA de este año en Berlín. En Jackery, deseamos explorar más con los usuarios globales de una manera sostenible, y nuestras continuas innovaciones y avances tecnológicos sientan una base sólida para lograr este objetivo", destacó Lara Luo, directora de marca en Jackery.

Jackery se compromete a capacitar a los usuarios para que tomen el control total de sus necesidades de energía, lo que se evidencia una vez más con la última oferta de la compañía, Jackery Solar Generator 2000 Plus. Es un producto importante de la serie Plus, que representa la última solución optimizada de Jackery para un rendimiento, fiabilidad y tranquilidad de primer nivel, que muestra la tecnología y las soluciones más recientes de la compañía y el objetivo de ofrecer beneficios más sustanciales a los usuarios de todo el mundo. La serie Plus presenta una solución de energía versátil y eficiente diseñada para aquellos que desean más libertad e independencia energética.

Jackery tiene un historial comprobado de innovación tecnológica, ya que lanzó la primera central eléctrica portátil de litio del mundo, la serie Explorer, en 2016, y los primeros paneles solares portátiles del mundo, la serie SolarSaga, dos años después. Desde entonces, Jackery se ha convertido en una de las marcas de mayor venta para exteriores en Estados Unidos y Japón, con su principal generador solar 1000 Pro y 2000 Pro presentado en 2022. El SolarSaga 80W, también lanzado en 2022, se convirtió en el primer producto fotovoltaico del mundo en recibir la prestigiosa certificación de TUV SUD. A principios de este año, Jackery completó su familia Solar Generator Pro de gama alta con el lanzamiento de 3000 Pro y 1500 Pro en CES 2023.

Ahora, con planes para presentar otro producto pionero en IFA Berlín 2023, Jackery está listo para presentar otro producto avanzado a usuarios globales. El Jackery Explorer 300 Plus se lanzará oficialmente el 1 de septiembre en los sitios web oficiales de Amazon y Jackery en Europa. El PVP es de 319 GBP/349 EUR/1799 PLN/3999 SEK para Jackery Explorer 300 Plus y 399 GBP/ 449 EUR/ 2599 PLN/ 5199 SEK para Jackery Solar Generator 300 Plus 40W Mini. Para obtener más información, visite https://es.jackery.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2186107...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-presentara-el-ultimo-producto-insignia-en-ifa-berlin-2023-301902793.html