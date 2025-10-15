(Información remitida por la empresa firmante)

- James Chen de Huawei: un triple salto hacia la inteligencia artificial UBB e inspiración para el crecimiento de nuevos negocios

PARIS, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En el 11º Foro de Banda Ultra Ancha (UBBF) 2025, James Chen, presidente del Negocio de Operadores de Huawei, compartió una serie de nuevas buenas prácticas que la compañía ha desarrollado con operadores que impulsan el crecimiento mediante la banda ultra ancha (UBB) impulsada por IA. En su discurso inaugural, "Triples saltos hacia la UBB con IA: Inspirando el crecimiento de nuevos negocios", Chen afirmó que los operadores han dado pasos agigantados en profundidad, amplitud y altura para generar un nuevo crecimiento en la era de la UBB con IA.

"Las innovaciones de gran alcance impulsan un gran éxito empresarial", afirmó. "Los operadores pueden aprovechar esta importante oportunidad para generar nuevo crecimiento profundizando las capacidades de garantía de la experiencia, ampliando las fronteras del negocio para incluir servicios digitales e inteligentes, y compitiendo a niveles superiores mediante la aceleración de la inteligencia de red". Basándose en las prácticas de los operadores en diferentes sectores, Chen interpretó los avances en tres dimensiones de la innovación: profundidad, amplitud y altura.

Un salto en profundidad: impulsar un cambio de paradigma desde la monetización centrada en el ancho de banda a la monetización centrada en la experiencia

Los operadores combinan las capacidades de IA con las redes para detectar con precisión dónde se necesitan mejoras en la experiencia de las aplicaciones y garantizar de forma proactiva la experiencia de aplicaciones clave, como los juegos en la nube con IA y la transmisión en vivo en 4K, logrando un salto de la monetización de la experiencia a nivel de usuario a la monetización a nivel de aplicación.

Un ejemplo de cómo este nuevo modelo de monetización ayuda a los operadores es un operador líder de Tailandia que ha utilizado la solución AI WAN de Huawei para desarrollar nuevas capacidades de garantía de la experiencia a nivel de aplicación. Esto ha permitido a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego más fluida, a la vez que el operador ha incrementado drásticamente el ingreso promedio por usuario (ARPU).

Un salto de amplitud: ampliar los límites del negocio para incluir servicios informáticos y de inteligencia digital

En el mercado de redes domésticas: los operadores globales cuentan en conjunto con más de mil millones de gateways domésticos, lo que les otorga una ventaja natural para actualizar sus proveedores de redes domésticas a proveedores de servicios de hogar inteligente. Este año, Huawei desarrolló un nuevo gateway doméstico: el AI Homehub. Un operador ha implementado servicios de hogar inteligente utilizando este gateway doméstico y ha incrementado su ARPU de servicios domésticos en un 60 %.

En el mercado de las PYMES: los operadores pueden utilizar soluciones de fibra hasta la oficina (FTTO) para construir una plataforma de gestión unificada y proporcionar a las PYMES servicios digitales e inteligentes estándar, como vídeo y servicios de IoT, lo que ayuda a las empresas a lograr una transformación inteligente. Huawei ha desarrollado una serie de soluciones FTTO. Los tres principales operadores de China ya han utilizado comercialmente estas soluciones a gran escala para desarrollar más de 2 millones de usuarios de FTTO.

ya han utilizado comercialmente estas soluciones a gran escala para desarrollar más de 2 millones de usuarios de FTTO. En el mercado empresarial de tamaño mediano y grande: Los operadores utilizan sensores y comunicaciones integrados basados en Wi-Fi para desarrollar nuevas herramientas que impulsen el crecimiento. Por ejemplo, algunos operadores han utilizado esta tecnología en escenarios como la detección de caídas en centros de atención a personas mayores y la gestión inteligente de salas de reuniones para empresas. Un operador líder de los Emiratos Árabes Unidos ha utilizado AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei para ofrecer soluciones de Wi-Fi como servicio, lo que ayuda a las empresas a reducir el coste total de propiedad (TCO) de un sistema de sensores para salas de reuniones en un 67 %.

En el mercado global de servicios empresariales de IA: cada vez más empresas acceden a la computación en la nube y requieren procesamiento de datos local, lo que requiere redes que admitan nuevas capacidades como transmisión sin pérdidas, elasticidad y seguridad. Esto ofrece oportunidades de servicios de red informática para los operadores. Huawei ha colaborado con China Telecom Shanghai para desarrollar una WAN IP inteligente con alta efectividad de uso computacional (CUE). Esta red permite a las empresas ampliar su capacidad computacional en tan solo unas semanas con una pérdida de CUE inferior al 5 %.

Un salto de altura: transformación de operaciones y mantenimiento de red de operaciones basadas en órdenes de trabajo a operaciones inteligentes

Los operadores pueden impulsar la autonomía de la red de nivel 4 para que las redes más inteligentes pasen de operaciones basadas en órdenes de trabajo a operaciones inteligentes.

Por ejemplo, Huawei ha colaborado con MasOrange en España para construir la primera red IP autónoma de nivel 4 de Europa. Gracias a iMaster NCE, el operador ha logrado reducir el tiempo medio de reparación (MTTR), lo que a su vez contribuye a mejorar la satisfacción del usuario.

Chen concluyó su discurso afirmando que AI UBB está en sus inicios y que Huawei está entusiasmada por colaborar con operadores y socios del sector para impulsar la innovación continua. La compañía busca ayudar a los operadores a alcanzar el éxito en la era de la IA mediante la monetización de la experiencia, una segunda curva de crecimiento y la reducción de los gastos operativos.

