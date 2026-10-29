JAPAN SUI COLLECTION PARIS presenta Lineage of Gold * Lineage of Silver, 22-23 de octubre de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 22 al 23 de octubre, la Cabinet Office del Gobierno de Japón presentó Lineage of Gold * Lineage of Silver, una exposición exclusiva de arte japonés perteneciente a la Sui Collection, en el Palais de Chaillot de París. El evento recibió a más de 300 invitados provenientes de diversos ámbitos del lujo, los negocios, la política, la cultura y el sector creativo de toda Europa, así como a destacados coleccionistas.

La exposición, comisariada por la reconocida autora y productora cultural Mari Hashimoto, presentó la artesanía tradicional japonesa mediante un enfoque contemporáneo que puso de relieve el oro y la plata, dos metales de gran valor, cada uno con cualidades muy distintivas.

Al reunir objetos valiosos procedentes de todo Japón, que abarcan desde piezas de galerías y colecciones institucionales hasta elementos conservados en los archivos de talleres artesanales tradicionales, la muestra Lineage of Gold * Lineage of Silver refleja las prácticas y tradiciones que conforman el rico panorama cultural y la historia de Japón.

Se exhibieron cerca de 60 ejemplos de arte y artesanía japoneses, incluyendo trabajos en laca, metal, cerámica, textiles y la elaboración de espadas. Lineage of Gold * Lineage of Silver dio a conocer técnicas y tradiciones menos conocidas, como el kirikane (una técnica decorativa empleada en estatuas y pinturas budistas, que utiliza pan de oro y de plata) y el kinkarakami (una técnica de repujado con acabado dorado).

Los asistentes mostraron especial interés por las obras textiles, la cerámica y las piezas con pan de oro, así como por aquellos objetos elaborados mediante técnicas particularmente complejas. Entre ellos destacaban los cordones Kumihimo-Nara-gumi de Dōmyō. La creación de este tipo de cordones implica diversas técnicas, como la torsión, el trenzado, el tejido y distintas formas de costura oculta.

Asimismo, los cinturones obi bordados de Kondaya Genbei despertaron gran interés. Arraigado en antiguas tradiciones de sujeción corporal y en el concepto sintoísta de Yorishiro, el obi se ha considerado un receptáculo para la presencia divina; Kondaya Genbei preserva este legado mediante el uso de materiales innovadores y una maestría artística excepcional.

Además de las piezas históricas, los asistentes también se sintieron atraídos por obras más contemporáneas, como Remnant: Stone, de Terumasa Ikeda. Esta pieza etérea —compuesta por incrustaciones de concha que destellan, junto a delicados números y líneas cortados con láser sobre superficies de laca ultrafinas— fusiona la técnica tradicional japonesa raden con motivos futuristas de inspiración digital.

Los invitados pudieron disfrutar de una selección de exquisiteces culinarias japonesas, entre ellas sashimi de seriola curada en kombu y rollos de sushi hosomaki con caviar, elaborados por el reconocido restaurante contemporáneo L'Abysse Paris, bajo la supervisión de Yannick Alléno, una figura destacada de la gastronomía francesa moderna, y Yasunari Okazaki, un innovador maestro del sushi japonés.

Las obras fueron iluminadas mediante una sugerente instalación artística de luz, creada por los aclamados diseñadores de iluminación Akari-Lisa Ishii y Motoko Ishii, quienes transformaron el espacio de la galería denominado La Cathédrale y revelaron los objetos a través de una cuidada yuxtaposición de sombras y atmósfera.

Masaya Kitao, consejero de Cabinet Secretariat pronunció un discurso en nombre del Gobierno de Japón, en el que señaló: "JAPAN SUI COLLECTION es mucho más que una muestra de creaciones exquisitas. Es un viaje para descubrir la belleza y la elegancia que permanecen ocultas en todo Japón, y para crear, junto a ustedes, nuevas formas de valor. La artesanía y la gastronomía tradicionales que hoy pueden contemplar y experimentar no son más que una pequeña parte de ese rico legado. La historia de una pieza artesanal japonesa comienza, en realidad, cuando llega a manos de alguien que sabe apreciarla; cada propietario añade un nuevo capítulo a su historia. De este modo, el objeto en sí mismo se convierte en una fuente de nuevo valor. Asimismo, es nuestra responsabilidad preservar y transmitir el espíritu y la maestría de estas tradiciones, permitiendo que resuenen en otras culturas y encuentren nuevas formas de expresión y armonía, sin perder nunca su esencia".

Los asistentes quedaron cautivados por la actuación del reconocido bailarín japonés Min Tanaka, célebre por sus originales propuestas coreográficas que exploran el cuerpo y el movimiento a través de la improvisación.

Sui Collection es una iniciativa de Cabinet Office del Gobierno de Japón, cuyo propósito es dar a conocer la excepcional maestría artística japonesa y las creaciones singulares provenientes de todo el país. https://japan-sui-collection.go.jp/

Próximamente: JAPAN SUI COLLECTION en KIOTO

Fechas: 7 - 8 de noviembre de 2026Lugar: Kyoto State Guest House, Kioto, Japón (solo con invitación)Organizado por: Cabinet Office, Gobierno de Japón

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