JINRO presenta su primera campaña global "My Favorite JINRO" con V de BTS

Se estrena el cortometraje principal de la campaña, que destaca el encanto cercano de V y los valores de la marca JINRO

La campaña celebra la alegría de compartir momentos cotidianos con JINRO

(Información remitida por la empresa firmante)

SEUL, Corea del Sur, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la marca de soju número uno del mundo, presentó su primera campaña global, My Favorite JINRO, protagonizada por V de BTS, su embajador global. Al nombrar a V de BTS, la realeza del pop, como su embajador global, JINRO creó esta campaña para comunicar los valores de su marca de una manera más accesible y compartir la alegría de los momentos cotidianos con consumidores de todo el mundo.

A partir del estreno del video principal de la campaña, My Favorite JINRO implementará diversas iniciativas de marketing, incluyendo contenido digital, eventos de interacción con el consumidor y promociones offline, para conectar con consumidores de todo el mundo.

El video principal de la campaña muestra el carisma y el encanto de V a través de una cuidada cinematografía. Tras ser invitado a una fiesta, V llega por error al lugar equivocado, lo que da lugar a un giro inesperado donde los invitados de ambas fiestas se reúnen con V para disfrutar de JINRO. A través de esta historia, el video transmite la imagen juvenil y vanguardista de JINRO, reforzando su mensaje de unir a las personas y crear momentos especiales.

El vídeo de la campaña también incorpora elementos simbólicos que representan la estrategia de expansión global de JINRO. La habitación 306 hace referencia a los tres productos de soju tradicionales y las seis variedades de soju con sabor disponibles actualmente en los mercados internacionales, mientras que la habitación 307 simboliza el plan de JINRO de ampliar su gama de soju con sabor a siete o más variedades. Al seguir introduciendo productos que reflejen las diversas preferencias de los consumidores de todo el mundo, JINRO busca fortalecer aún más la competitividad de su marca.

El vídeo de la campaña estará disponible en el canal oficial global de YouTube de JINRO, así como en sus canales oficiales de Instagram y Facebook.

Jung-ho Hwang, director de negocios en el extranjero de HiteJinro, dijo: "My Favorite JINRO marca la primera campaña global de JINRO con el embajador global V de BTS, presentando la marca a los consumidores de todo el mundo de una manera más accesible y atractiva. En el futuro, continuaremos expandiendo nuestra presencia en el principal mercado global de bebidas alcohólicas mientras ampliamos los puntos de contacto con los consumidores en todo el mundo para fortalecer aún más la competitividad de JINRO como marca de soju representativa de Corea".

Junto con la película de la campaña, JINRO presentó "Fill The Moment" como su nuevo lema global, que resume la filosofía de la marca de aportar presencia, calidez y energía humana a las experiencias cotidianas mientras acompaña naturalmente momentos significativos de conexión y unión.

Acerca de JINRO

Presentada por primera vez en 1924, JINRO es la marca de soju más representativa de Corea, la número uno del mundo y la marca de bebidas espirituosas más vendida a nivel mundial. JINRO conecta con consumidores de todo el mundo a través de una diversa gama de productos, que incluye sus líneas principales: JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL y JINRO IS BACK, junto con una vibrante gama de soju con sabores como UVA VERDE, MELOCOTÓN, FRESA, POMELO, CIRUELA y LIMÓN.

Acerca de BTS

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", es una banda surcoreana nominada al GRAMMY que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Reconocidos por su música auténtica y autoproducida, sus actuaciones de primer nivel y su profunda conexión con los fans, la banda ha establecido un legado como iconos del pop del siglo XXI, batiendo innumerables récords mundiales. Al mismo tiempo que ejercen una influencia positiva a través de actividades como la campaña LOVE MYSELF y el discurso "Speak Yourself" de la ONU, la banda ha movilizado a millones de fans en todo el mundo (llamados ARMY), ha obtenido seis sencillos número 1 en el Billboard Hot 100 desde 2020 y ha realizado múltiples conciertos con entradas agotadas en estadios de todo el mundo. También fueron nombrados Artista del Año 2020 por TIME. BTS ha sido nominado cinco veces a los premios GRAMMY (de la 63ª a la 65ª edición) y ha recibido numerosos premios prestigiosos como los Billboard Music Awards, los American Music Awards (Artista del Año 2021 y 2026). Lanzado en marzo de 2026, el exitoso quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG, debutó en el número 1 del Billboard 200, con su sencillo principal "SWIM" también debutando en el número 1. Desde entonces, el grupo ha lanzado su gira mundial "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", marcando un nuevo y poderoso capítulo que continúa resonando con el público de todo el mundo, atrayendo multitudes masivas en múltiples regiones y generando una amplia atención global.

Canales oficiales globales de JINRO

Página web oficial: jinro-soju.comYouTube: youtube.com/@JINROGlobalInstagram: instagram.com/jinro_globalFacebook: facebook.com/jinro.global

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