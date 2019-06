JNA Awards anuncia su lista de premiados de 2019

Publicado 21/06/2019 13:18:00 CET

HONG KONG, 21 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Los prestigiosos JNA Awards, organizados por Informa Markets, han anunciado las 11 categorías de la esperada lista de premiados de su octava edición.

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8565351-jna-awards-2... [https://www.multivu.com/players/English/8565351-jna-awards-2...]

El jurado ha estado trabajando sin descanso durante este último mes, ya que su cometido es más complicado cada año. En 2019, han llegado casi 100 candidaturas de gran calidad procedentes de 15 países y regiones.

Letitia Chow, presidenta de los JNA Awards y directora de Desarrollo Empresarial de Jewellery Group en Informa Markets, dijo: "De las 39 empresas galardonadas que han sido preseleccionadas, casi la mitad son nuevas candidaturas, lo que muestra un interés cada vez mayor por parte de las empresas de calidad, quienes reconocen la importancia de esta plataforma. También hemos recibido un número récord de candidaturas de Tailandia, la segunda en la clasificación con India y Hong Kong, lo que refleja la importancia de este mercado, que ha tenido una actitud tradicionalmente modesta sobre sus logros".

El jurado independiente de 2019 está formado por expertos del sector: James Courage, ex consejero delegado de Platinum Guild International (PGI) y expresidente del Responsible Jewellery Council (RJC); Albert Cheng, exdirector general del World Gold Council en Extremo Oriente (WGC); Lin Qiang, presidente y director general de Shanghai Diamond Exchange (SDE); Nirupa Bhatt, directora general del Gemological Institute of America (GIA) en India y Oriente Próximo; Yasukazu Suwa, presidente de Suwa & Son, Inc.; y Mark Lee, director de Investigación del Asia Pacific Institute for Strategy (APIFS).

El Sr. Courage declaró: "La calidad de las candidaturas de este año, así como su diversidad en términos de tamaño, tipo y geografía, son destacables. A pesar de los desafíos a los que se enfrenta el sector, a través de estas candidaturas ha demostrado su interés y determinación a la hora de invertir en innovación, sistemas operativos e investigación sobre los consumidores".

El Sr. Cheng añadió: "De hecho, en los últimos siete años, la categoría de Innovación Industrial del Año ha sido la más popular. Los premiados en la categoría de Jóvenes Emprendedores, cuyas credenciales, profesionalidad y enfoque innovador reflejan sus magníficos negocios, son igualmente impresionantes".

El Sr. Lin señaló: "Es sorprendente e inspirador saber que se han recibido casi 100 candidaturas, más de la mitad de las cuales proceden de nuevos candidatos. La influencia y credibilidad de los JNA Awards es incuestionable. Va a ser un viaje enriquecedor para todos los que participamos".

"Llevo trabajando en los JNA Awards desde 2013 y me he dado cuenta de que el proceso de evaluación cada vez es más difícil, ya que las candidaturas alcanzan nuevos niveles y sobrepasan los límites de la excelencia año tras año", dijo la Sra. Bhatt.

El Sr. Suwa comentó: "Los candidatos a los JNA Awards van de grandes corporaciones a empresas pequeñas. A la hora de juzgarlos he tenido en cuenta su misión y los beneficios a largo plazo que aportan a las personas, independientemente del tamaño de la empresa".

El Sr. Lee también añadió: "Los JNA Awards siguen reforzando su papel como una plataforma excelente para poner de manifiesto el desarrollo y los éxitos dentro del sector. Las candidaturas, especialmente en las áreas de innovación y marketing, son verdaderamente impresionantes".

