Johnnie Walker Scotch Whisky anuncia una asociación global con Sabrina Carpenter (2)

-Johnnie Walker Scotch Whisky anuncia una asociación global con la artista musical ganadora del premio GRAMMY y superestrella internacional Sabrina Carpenter

Inspirada en el espíritu intrépido del último álbum de Carpenter, Man's Best Friend, la campaña tiene como objetivo reimaginar un mundo de whisky a través de su lente de creatividad audaz, autoexpresión y empoderamiento.

NUEVA YORK, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del mundo* (IWSR 2024), acaba de anunciar su alianza global con la superestrella ganadora del GRAMMY, Sabrina Carpenter. Esta alianza plurianual representa una era audaz y transformadora para el whisky y la música, basada en la autoexpresión creativa, la experimentación y la celebración.

Experimente el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/johnniewalker/9351051-en-johnnie-walker-and-sabrina-carpenter-unveil-global-partnership

Esta alianza marca el inicio de los planes de Johnnie Walker para colaborar con voces progresistas de la música, contar sus historias únicas de progreso y definir el futuro de cómo y dónde la gente podrá disfrutar de Johnnie Walker Black Label. Coincidiendo con el lanzamiento del esperado nuevo álbum de Carpenter, Man's Best Friend, la colaboración Johnnie Walker x Sabrina Carpenter ofrecerá a los fans mayores de edad la versión de Sabrina de sus cócteles de whisky clásicos favoritos, además de contenido inspirado en el álbum que refleja el espíritu seguro y juguetón de su nuevo sonido.

La campaña se estrena globalmente junto con la última etapa de su gira Short n' Sweet Tour, con contenido disponible en ciudades clave y en plataformas digitales. Diseñada para generar conversación e inspirar a los fans de todo el mundo a crear sus propios cócteles Johnnie Walker inspirados en Sabrina, la campaña es un momento cultural hecho para ser compartido.

"La música juega un papel fundamental en la vida de todos y siempre ha sido una forma de conectar a las personas con el mantra "Keep Walking" de Johnnie Walker, cuyo objetivo es inspirar el progreso personal", afirmó John Williams, Director Global de Whiskeys de Diageo. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Sabrina como la nueva voz de nuestra historia. Su creatividad intrépida y su profunda conexión con una nueva generación la convierten en una incorporación clave a nuestra familia Johnnie Walker. Juntos, aprovecharemos el poder de la música para aportar una energía nueva y audaz a la experiencia del whisky".

"Adentrarme en este nuevo capítulo de mi música ha sido una gran emoción. Me siento con más confianza y mucho más libre de complejos. Esta colaboración se trata de celebrar con valentía, superar los límites y avanzar con un propósito", afirmó Sabrina Carpenter.

"Johnnie Walker ha evolucionado a lo largo de generaciones hasta convertirse en el icono moderno que es hoy, y Sabrina sigue un camino similar con Man's Best Friend, entrando en una etapa de mayor confianza y seguridad, conservando su encanto característico", afirmó JJ Stratford, director y artista de video. "Al desarrollar esta campaña, hicimos un guiño a la época dorada de la publicidad de bebidas espirituosas, y luego incorporamos la estética audaz pero atemporal de Sabrina, su ingenioso humor y un toque moderno para convertirla en una marca inconfundiblemente suya".

En paradas selectas del Short n' Sweet Tour, los fans mayores de 21 años podrán disfrutar de los cócteles Johnnie Walker Black Label exclusivos de Sabrina, que incluyen un Manhattan, un whisky sour y un whisky highball, servidos con momentos de sorpresa y deleite que harán la noche tan memorable como la música.

No olvide seguir @JohnnieWalker y @JohnnieWalkerUS en Instagram y Facebook para estar al día de la colaboración. Y ya sea en el estadio o en casa, disfruten de Johnnie Walker con responsabilidad.

ACERCA DE JOHNNIE WALKER:Johnnie Walker es la marca de whisky escocés número uno del mundo* (IWSR 2024), disfrutada por personas en más de 160 países. Desde la época de su fundador, John Walker, quienes elaboran sus whiskies han priorizado el sabor y la calidad por encima de todo.

La gama actual de whiskies galardonados incluye Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Johnnie Walker High Rye Blended Scotch Whisky, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label. En conjunto, representan casi 19 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2019), lo que convierte a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

ACERCA DE DIAGEO:Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas en las categorías de licores y cervezas. Estas marcas incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan's, los vodkas Smirnoff y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa global y nuestros productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO).

Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro rendimiento, visítenos en www.diageo.com . Visite el recurso global de Diageo sobre consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com , para obtener información, iniciativas y maneras de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

ACERCA DE SABRINA CARPENTER:Sabrina Carpenter, superestrella mundial ganadora de dos premios GRAMMY, ha cautivado a millones de personas como cantante, compositora, actriz e icono de estilo. Con su música, ha interpretado un himno tras otro tanto en el escenario como en el estudio, obteniendo múltiples certificaciones de oro y multiplatino, y presentando conciertos con entradas agotadas en todo el mundo. En la pantalla, ha generado una gran cantidad de fans gracias a sus papeles protagonistas en televisión y cine. Firmó con Island Records, donde estrenó su aclamado quinto álbum de estudio, "emails i can't send", con certificación de oro, que apareció en numerosas listas de "Lo Mejor de 2022", incluyendo Rolling Stone y Billboard. El álbum incluye su exitoso sencillo "Feather", que alcanzó el número 1 en el Top 40 de radio, lo que le valió a Sabrina su primer número 1. Su gira "emails i can't send", con entradas agotadas, la llevó a Norteamérica, Europa, Asia y Brasil, y recientemente fue telonera directa de Taylor Swift en Latinoamérica, Australia y Singapur en el Eras Tour. En abril, Sabrina debutó en Coachella y fue una de las artistas más comentadas del festival. Antes de su debut en Coachella, lanzó su sencillo "Espresso", que rápidamente ascendió en las listas de éxitos. Tras su lanzamiento, Pitchfork declaró que "Espresso" estaba "en la primera posición para ser la canción del verano de este año", y The New York Times lo anunció como la canción lista para "impulsarla al siguiente nivel". Desde su lanzamiento, "Espresso" ha alcanzado el número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido y Australia, el Top 5 en EE.UU. y el número 1 en Spotify a nivel mundial, donde superó los 200 millones de reproducciones en su primer mes. Su segundo sencillo, "Please Please Please", se lanzó en junio y se disparó a la cima de las listas. El sencillo alcanzó el número 1 en las listas globales y estadounidenses de Spotify, el número 1 en Apple Music y debutó en el número 2 del Billboard Hot 100 antes de alcanzar el número 1 una semana después y alcanzar el número 1 en la radio pop estadounidense. Sabrina debutó en Saturday Night Live en mayo en el final de temporada, donde interpretó "Espresso" y "Feather/Nonsense". En agosto, lanzó su esperado sexto álbum de estudio, Short n' Sweet. El álbum recibió de inmediato una avalancha de elogios de la crítica, con publicaciones como The New York Times, Rolling Stone, Pitchfork, Variety y muchas más. El álbum debutó en el número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el tercer álbum de debut más exitoso en la primera semana de su carrera en Estados Unidos en 2024, y se convirtió en el segundo álbum de ese año en pasar sus primeras tres semanas en la cima de la lista. "Short n' Sweet" también encabezó las listas de éxitos a nivel mundial, alcanzando el número 1 en Reino Unido, Canadá, Australia, España y Francia. El álbum le valió a Sabrina seis impresionantes nominaciones al GRAMMY, siendo su primera nominación. "Short n' Sweet" se llevó el premio GRAMMY al Mejor Álbum Vocal Pop y Sabrina también ganó el premio GRAMMY a la "Mejor Interpretación Solista Pop" por el sencillo principal del álbum, "Espresso". Debutó en la 67ª edición de los Premios GRAMMY con una cautivadora interpretación de "Espresso/Please Please Please". El otoño pasado, Sabrina concluyó la gira norteamericana de 33 fechas de su monumental Short n' Sweet Tour, con entradas agotadas, y recientemente concluyó la gira europea, también con entradas agotadas. A finales de este año, Sabrina regresará para una segunda gira norteamericana que incluye seis conciertos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y cinco en el Madison Square Garden de Nueva York.

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/johnnie-walker-scotch-whisky-anuncia-una-asociacion-global-con-sabrina-carpenter-302545506.html