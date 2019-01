Jolywood lanza unos revolucionarios módulos fotovoltaicos de alta eficiencia para la generación de energía distribuida

Publicado 09/01/2019 14:04:13 CET

- Jolywood lanza unos revolucionarios módulos fotovoltaicos de alta eficiencia para impulsar la generación de energía distribuida

TAIZHOU, China, 9 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), el proveedor líder mundial de módulos y células solares bifaciales tipo N de alta eficiencia, presentó el 14 de diciembre dos revolucionarios módulos fotovoltaicos. Sus nuevos productos, el módulo para pavimentación de ultraalta eficiencia de la serie JW-HT&HD y el módulo flexible ultraligero de alta eficiencia de la serie JW-HF, sobresalen en el sector gracias a varios aspectos destacados. El módulo de pavimentación bifacial de alta eficiencia tiene una potencia en la parte frontal de 430 W, lo que supone una eficiencia del 20,5%, una potencia integrada de 530 W con una eficiencia del 25,4%, así como una ganancia de potencia en la parte trasera del 30%. El módulo flexible de alta eficiencia pesa tan solo 3,75 kg por metro cuadrado.

Ambos módulos de alta eficiencia están pensados para sistemas de generación de energía fotovoltaica distribuida. "Estas dos nuevas incorporaciones impulsadas por la innovación favorecerán el desarrollo de la generación de energía distribuida", señaló Lin Jianwei, presidente de Jolywood, durante la ceremonia de presentación del producto. Zhou Yuan, secretario general de la alianza China Business Alliance, asistió a la ceremonia junto al equipo directivo de Jolywood.

El módulo bifacial monocristalino de alta eficiencia tipo N para pavimentación desarrollado por Jolywood utiliza cintas planas para unir cada célula, lo que constituye una solución innovadora para evitar que las células estén cubiertas por cintas, y reduce la distancia entre las células. El resultado, según el Dr. Liu Zhifeng, codirector de Operaciones de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd, es un incremento en la eficiencia de la conversión y una reducción en el coste normalizado de electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés).

"En comparación con los módulos con las mismas células, el módulo bifacial monocristalino de alta eficiencia tipo N para pavimentación hace gala de una ganancia de potencia de 15 W a 20 W, lo que aumenta la eficiencia de conversión en un 1,5%. Además, la combinación de la tecnología de pavimentación y la tecnología tipo N TOPcon aporta una serie de ventajas para los módulos bifaciales. En comparación con los módulos monofaciales, los módulos bifaciales pueden generar entre un 10% y un 30% de energía adicional. No hay degradación inducida por potencial (PID) ni degradación inducida por luz (LID), además de que el funcionamiento en condiciones de baja iluminación es mejor", señaló el Sr. Liu.

Debido a los materiales compuestos avanzados por encapsulación, así como a sus tecnologías de vanguardia, el módulo flexible ultraligero de alta eficiencia de la serie JW-HF cuenta con una flexibilidad que le permite adaptarse perfectamente a los módulos curvados. También pesa un 70% menos que los productos del mismo tipo. Al ser ligero y flexible, puede utilizarse en una gran variedad de situaciones, por ejemplo en una azotea con baja capacidad de carga o en el exterior de un edificio. Además, resultan fáciles de instalar.

"Durante el año pasado", señaló el Sr. Lin, "Jolywood realizó un gran trabajo de I+D e innovación para los sistemas de generación de energía distribuida y, concretamente, se alcanzaron varios logros relacionados con las instalaciones. Los módulos ligeros y flexibles permitirán realizar una instalación rápida y sencilla con la que ahorrar materiales y reducir el coste de la mano de obra. En este sentido, Jolywood está solicitando una patente para el innovador sistema de instalación, con el que la generación de energía distribuida se hace accesible para el gran público. Integrando tecnologías y equipos avanzados, y con la ayuda de módulos de alta eficiencia, Jolywood tiene como objetivo ofrecer al sector productos y soluciones rentables y de calidad".

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial del desarrollo, la producción y la comercialización de células solares bifaciales tipo N monocristalinas de alta eficiencia con lámina trasera fotovoltaica y de módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante de láminas traseras fotovoltaicas del mundo y tiene una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial propiedad integral de Jolywood Suzhou, fue fundada en 2016 y desde 2017 encabeza el sector de la energía solar mundial con 2,4 GW de capacidad de fabricación de células solares bifaciales tipo N.

