JONR presentará su robot aspirador insignia anual, el X1 Max, en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- JONR, una marca emergente de soluciones de limpieza inteligentes, lanzará oficialmente su robot aspirador estrella anual, el X1 Max, en IFA 2025 de Berlín. Diseñado para ofrecer un rendimiento profesional a un precio accesible, el X1 Max se lanzará en mercados clave de Europa, Australia y Oriente Medio.

Con más de 20 años de experiencia interna en I+D y fabricación, JONR integra diseño, producción, ventas y operaciones en un solo lugar. La empresa cuenta con certificaciones globales de FCC, CE y RoHS, además de adoptar estándares de calidad de grado automotriz y cumplir con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949. Esto garantiza los más altos niveles de seguridad, sostenibilidad ambiental y fiabilidad en toda su cartera de productos. JONR aplica sistemas de calidad de grado automotriz de forma única, elevando el estándar en limpieza doméstica.

El X1 Max redefine la limpieza profesional con tres innovaciones revolucionarias: su sistema antienredos corta y elimina activamente el pelo para un rendimiento sin esfuerzo y a largo plazo, incluso en hogares con muchas mascotas; los cepillos laterales y de fregado extensibles llegan a las esquinas y bordes, eliminando los puntos ciegos de los robots convencionales; y la función de prevención de obstáculos con IA, impulsada por imágenes LiDAR y RGB de nivel milimétrico, ofrece un mapeo preciso y una navegación segura alrededor de muebles, mascotas y artículos frágiles.

Además de esto, el X1 Max incluye una succión de 20.000 Pa, ruedas omnidireccionales elevables de 3 cm, autolimpieza y secado a alta temperatura, y reconocimiento especializado de mascotas por colas y vómitos, lo que aporta precisión de laboratorio a la vida cotidiana.

JONR también celebrará una ceremonia especial en su expositor de IFA (Pabellón 11.1-213) la mañana del 6 de septiembre, donde TÜV Rheinland entregará la certificación "Anti-Hair Wrap Q Mark" al X1 Max, lo que supone un reconocimiento de la industria a su calidad.

Además, JONR ha establecido una alianza estratégica con el mayor minorista de Oriente Medio, que probará el X1 Max en IFA y ampliará su presencia. Al mismo tiempo, JONR también se ha asociado con Joybuy para fortalecer su presencia estratégica en el mercado europeo.

El X1 Max estará disponible para reservas a partir del 5 de septiembre en Amazon en Alemania, Francia, Italia y España, mientras que Joybuy ofrecerá entrega al día siguiente en Alemania, Países Bajos y Francia. Consulte:

https://www.amazon.de/dp/B0FG84JY9J https://www.amazon.fr/dp/B0FG84JY9J https://www.amazon.it/dp/B0FG84JY9J https://www.amazon.es/dp/B0FG84JY9J

Bajo el lema "Toda sinceridad, toda confianza", JONR enfatiza su misión de combinar tecnología avanzada con auténtica fiabilidad. Para más información, visite www.jonrtech.com .

Nombre de la compañía: JONRPersona de contacto: Water .GuoEmail de contacto: Water.Guo@newebao.com Página web: https://jonrtech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760945...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jonr-presentara-su-robot-aspirador-insignia-anual-el-x1-max-en-ifa-2025-302545706.html