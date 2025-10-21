JOY GROUP completa la adquisición de la marca italiana de cuidado capilar dermatológico Foltène

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), el grupo de belleza multimarca líder de China, ha anunciado la finalización de su adquisición de Foltène, una marca de cuidado capilar dermatológico de Italia.

Fundada en Milán en 1944 por investigadores farmacéuticos, Foltène es reconocida por su legado científico y su innovación pionera. La marca desarrolló dos complejos activos patentados, Tricosaccaride y Tricalgoxyl, clínicamente probados para promover un cabello más grueso, abundante y de aspecto más saludable. La cartera principal de productos de Foltène se centra en el crecimiento y la reparación del cabello y la queratina, abarcando una amplia gama de categorías, incluyendo ampollas anticaída, champús anticaída específicos para cada género, sérums para cejas y pestañas, y esencias reparadoras para uñas.

Respaldados por rigurosas investigaciones científicas y ensayos clínicos, los productos de Foltène cuentan con el reconocimiento de instituciones de investigación líderes a nivel mundial. Actualmente, la marca se vende en más de 30 países y goza de la confianza y el aprecio de consumidores de todo el mundo.

Esta adquisición representa una adquisición global completa del negocio de marca de Foltène, abarcando sus activos de marca, red de distribución global, sistema de cadena de suministro y laboratorio de investigación ubicado en Italia.

Allan Liu, presidente y consejero delegado de JOY GROUP, declaró: "A medida que aumenta la conciencia sobre la salud del cuero cabelludo y el cabello, vemos inmensas oportunidades de crecimiento en el futuro. Con su sólida trayectoria científica, tecnologías patentadas de vanguardia y una completa cartera de productos, Foltène se ha ganado la confianza y el reconocimiento de consumidores de todo el mundo. Nos sentimos verdaderamente honrados de dar la bienvenida a Foltène a la familia JOY GROUP. Esta adquisición refuerza nuestra presencia en el sector del cuidado del cabello y el cuero cabelludo y nos permite ofrecer soluciones avanzadas con respaldo científico a más consumidores".

Esta adquisición marca un nuevo hito en la estrategia multimarca, multicategoría e internacional de JOY GROUP, completando una cartera integral que abarca la cosmética de color, el cuidado del cabello y el cuero cabelludo, y el cuidado dermatológico de la piel. La incorporación de Foltène generará sólidas sinergias con las marcas existentes del Grupo, impulsando el continuo crecimiento e innovación de JOY GROUP en el mercado global de la belleza.

JOY GROUP es una empresa de belleza multimarca impulsada por la misión de "Crear un mundo de belleza que traiga alegría a todos". Nuestra cartera incluye: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (negocio en China) y Foltène, que abarca cosméticos de color, cuidado dermatológico de la piel y cuidado del cabello y el cuero cabelludo. También operamos nuestro propio centro de I+D y planta de fabricación de cosméticos, reuniendo a los mejores talentos de diversas disciplinas para construir una cadena de suministro integral, ágil y con capacidad de respuesta.

