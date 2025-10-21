Jungbunzlauer lanza bisglicinato de magnesio totalmente quelado en SupplySide Global 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Jungbunzlauer lanza bisglicinato de magnesio totalmente quelado y altamente biodisponible en SupplySide Global 2025

BASILEA, Suiza, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, líder mundial en ingredientes sostenibles de alta calidad, amplía su cartera de minerales con la introducción de un bisglicinato de magnesio completamente reaccionado. El nuevo producto se lanzará durante SupplySide Global 2025 en Las Vegas, con una presentación simultánea en CPHI Frankfurt, lo que demuestra el compromiso de Jungbunzlauer de satisfacer la demanda global de soluciones minerales premium con base científica.

"Los consumidores de todo el mundo muestran un creciente interés en incorporar magnesio a sus rutinas diarias, lo que se refleja en la creciente demanda mundial de bisglicinato de magnesio", explicó Markus Gerhart, director sénior de la cartera de Minerales y Soluciones de Jungbunzlauer. "Nos enorgullece ofrecer este ingrediente de alta calidad que combina una alta biodisponibilidad con propiedades técnicas superiores. Nuestro bisglicinato de magnesio está diseñado específicamente para una excelente fluidez y compresibilidad, lo que lo hace ideal para la fabricación de comprimidos y cápsulas, donde un rendimiento constante y la eficiencia de la formulación son esenciales".

Producido con la misma fiabilidad, experiencia y alta calidad que definen la amplia gama de productos minerales de Jungbunzlauer, este bisglicinato de magnesio está diseñado para garantizar una biodisponibilidad óptima, a la vez que cumple con los requisitos de formulación sostenibles y de etiquetado adecuado. Este lanzamiento completa la gama de magnesio de Jungbunzlauer, ofreciendo una gama completa de soluciones de magnesio de alta calidad y biodisponibilidad dentro de nuestra amplia gama de minerales.

Visite el stand de Jungbunzlauer en SupplySide Global 2025, del 29 al 30 de octubre en Mandalay Bay, Las Vegas (Stand 2965) para obtener más información sobre el rendimiento del bisglicinato de magnesio de Jungbunzlauer en sus formulaciones. Nuestro equipo también estará disponible en CPHI Frankfurt, Messe Frankfurt (Pabellón 8, Stand Q55) para hablar sobre especificaciones técnicas y aplicaciones de producción.

Acerca de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer es un productor líder de ingredientes sostenibles de alta calidad procedentes de fuentes naturales, que atiende a industrias que abarcan desde la alimentación y las bebidas hasta la nutrición, la salud, el hogar y el cuidado personal, entre otras. Liderando el desarrollo de ingredientes naturalmente mejores que mejoran la vida cotidiana, somos un socio de confianza que ofrece una cartera diversa de texturizantes, acidulantes, edulcorantes, minerales y soluciones a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Con sede en Basilea, Suiza, y con instalaciones de vanguardia que incluyen operaciones de fermentación a gran escala en Europa y Norteamérica, nos enorgullece servir a más de 130 países en todo el mundo. Fundada hace más de 150 años, Jungbunzlauer se ha convertido en una empresa de 1.300 millones de CHF, impulsada por casi 1.400 profesionales dedicados y comprometidos con un futuro más saludable y sostenible. Obtenga más información en www.jungbunzlauer.com.

