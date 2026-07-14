Kanadevia Group acelera la expansión global de sus negocios relacionados con el hidrógeno verde

(Información remitida por la empresa firmante)

- Firma de un acuerdo de colaboración con Oman Engineering Company para proyectos de hidrógeno verde –

OSAKA, Japón, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kanadevia Corporation (de aquí en adelante, "Kanadevia") ha llevado a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con Bahwan Engineering Company LLC (de aquí en adelante, "BEC"), una empresa de ingeniería líder en Omán, con el fin de establecer un marco de cooperación en el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde en Omán.

Logo: https://drive.google.com/file/d/1RAbrPkw5m3zTGS1md6RYz_l5lyf-Be9D/view?usp=sharing

Imagen: sistema de producción de hidrógenohttps://drive.google.com/file/d/14cw_k229zmbbvLFgkW5nED9j-6zj8JxT/view?usp=sharing

El objetivo de este acuerdo se basa en fortalecer la cooperación entre ambas compañías en todas las etapas del desarrollo de proyectos, abarcando desde la fase de preparación de ofertas hasta la ingeniería, adquisición, fabricación y venta de proyectos de combustibles bajos en carbono, como el hidrógeno verde y el e-metano en Omán. Gracias a la combinación de la tecnología central de pila de electrólisis de agua de Kanadevia, que constituye el núcleo de sus sistemas de producción de hidrógeno, junto a la amplia experiencia local de BEC en construcción e ingeniería y su sólida base de clientes, ambas compañías establecerán una estructura para ofrecer soluciones de mayor calidad para el mercado de combustibles bajos en carbono de rápido crecimiento en Omán.

Dentro del sector del hidrógeno, Kanadevia está construyendo una planta de producción en masa en la ciudad de Tsuru, prefectura de Yamanashi, Japón, dedicada a las pilas de electrólisis de agua, un componente esencial de los sistemas de electrólisis de agua, con el objetivo de reducir costes y aumentar la capacidad de suministro mediante la fabricación a gran escala. Además, como parte de sus esfuerzos para lograr una sociedad basada en el hidrógeno, Kanadevia ha decidido invertir en un fondo de hidrógeno y está impulsando diversas estrategias de crecimiento en este sector.

En Omán, Kanadevia también participa activamente en proyectos de metanización relacionados con el hidrógeno. La empresa ya ha firmado un contrato con Oman LNG LLC para realizar la verificación técnica y los trabajos de ingeniería para el desarrollo de una de las mayores plantas de metanización comerciales del mundo, que convertirá el CO2 capturado en e-metano (metano sintético) utilizando hidrógeno verde.

Mediante esta alianza, Kanadevia responderá a las políticas y expectativas sociales de ambos países, expandirá progresivamente su actividad en el ámbito de la descarbonización, incluido el hidrógeno verde, y contribuirá a la consecución de una sociedad energéticamente sostenible.

Acerca de Kanadevia CorporationLocalización: 7-89, Nankokita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka 559-8559, JapónFundación: 1 de abril de 1881Descripción general de la empresa: Una empresa de ingeniería integral que opera a nivel mundial en tres segmentos de negocio (medio ambiente, maquinaria e infraestructura, y soluciones neutras en carbono), con un enfoque en la circulación de recursos, la descarbonización y las comunidades seguras y prósperas.

Página web oficial: https://www.kanadevia.com/english/

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