Kehua logra la lista de proveedores de almacenamiento de energía de nivel 1 de BNEF

XIAMEN, China, 12 de enero de 2024/PRNewswire/ -- El 11 de enero, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dio a conocer su lista inaugural de almacenamiento de energía de nivel 1, que incluye a Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (conocida como Kehua), lo que significa un logro notable en la industria.

La lista tiene como objetivo establecer un sistema de diferenciación transparente entre los cientos de fabricantes de almacenamiento de energía fijo en el mercado, basado en la probada viabilidad de la implementación de proyectos. La solución de productos de almacenamiento de energía de Kehua ha sido reconocida por BNEF como proveedor de almacenamiento de energía de nivel 1, lo que demuestra el reconocimiento global de la fortaleza de Kehua.

Con 35 años de experiencia en electrónica de potencia, Kehua se ha convertido en un experto en soluciones de almacenamiento de energía renovable. Operando con 5 bases de producción en todo el mundo, garantizamos la entrega de soluciones de confianza de almacenamiento de energía y energía solar a clientes en más de 100 países.

En 2021, Kehua fue reconocida por BNEF como una de las diez principales marcas de inversores financiables y, en 2022, fue clasificado como el cuarto mayor proveedor de inversores de almacenamiento de energía a nivel mundial según S&P Commodities. La lista de Nivel 1 subraya el reconocimiento del mercado global a la experiencia de Kehua en el campo del almacenamiento de energía.

Kehua siempre ha estado innovando y ofreciendo soluciones altamente fiables y de última generación para contribuir a la transición global hacia la energía limpia, y continuará cumpliendo su compromiso con un mundo más verde y sostenible en el futuro.

