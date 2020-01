KENDO BRANDS adquiere las participaciones restantes de de Kat Von D Beauty y la renombra KVD Vegan Beauty

Publicado 16/01/2020 18:01:59 CET

- Kat Von D se va y vende las acciones de Kat Von D Beauty para seguir con la línea de zapatos veganos y la gira musical -- KENDO BRANDS adquiere las participaciones restantes y la renombra KVD Vegan Beauty

Después de 12 años de asociación, KENDO se convierte en la única fuerza impulsora de la marca de cosmética vegana

La marca sigue comprometida con un maquillaje de alto rendimiento, vegano y no testado en animales

SAN FRANCISCO, 16 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty ha anunciado hoy que la fundadora Kat Von D ha dejado por completo la marca para centrarse en otros proyectos artísticos (concretamente en su línea de zapatos veganos y su próximo álbum), lo que convierte a KENDO en la única propietaria y fuerza tras la línea de cosméticos. A partir de ahora, la marca se llamará KVD Vegan Beauty.

La empresa continuará ofreciendo su línea de productos actual y creará un maquillaje nuevo, innovador y de alto rendimiento, vegano y no testado en animales para los consumidores de todo el mundo. KVD Vegan Beauty continúa valorando la autoexpresión y la compasión, y ha sido pionera en llevar a cabo colaboraciones dignas de mención con artistas, marcas, organizaciones artísticas y protectoras de animales. El desarrollo de la marca KVD Vegan Beauty y sus icónicos productos han sido el resultado de una asociación entre Kat Von D y KENDO que ha durado doce años.

David Suliteanu, consejero delegado de KENDO, declaró:Quiero darle las gracias a Kat por ayudar a transformar el sector cosmético con nosotros. Los productos que hemos desarrollado juntos han resistido la prueba del tiempo y se han convertido en iconos. Tanto KENDO como nuestro socio internacional minorista, SEPHORA, esperamos el crecimiento continuo de KVD Vegan Beauty bajo el liderazgo, propiedad y dirección de KENDO. Estamos totalmente posicionados para que la marca siga creciendo y desarrollándose tanto en lo relativo a los productos como al marketing. Hemos creado una potente línea de productos para el 2020 y más allá. El mismo equipo de KENDO que hizo historia con KVD Vegan Beauty está listo para volver a hacerlo".

Kat Von D, fundadora y artista, explicó:

"Este último año ha supuesto grandes cambios para mí. Como muchos de vosotros sabéis, tuve a mi precioso bebé, lancé mi línea de zapatos veganos y ahora estoy ocupada preparándome para lanzar mi tan esperado álbum en primavera, ¡seguido de una gira internacional! Por mucho que me gustaría poder compaginar todo esto, además de continuar con mi línea de maquillaje, me ha quedado claro que no puedo hacerlo todo a pleno rendimiento.

Dicho esto, he decidido retirarme como fundadora (y de todas las demás funciones) de Kat Von D Beauty, vender mis acciones de la marca y traspasarlo todo a KENDO, mis socios durante los últimos 12 años. Esta no ha sido una decisión fácil, pero después de considerarlo cuidadosamente decidí que quería que la línea de maquillaje continuara prosperando y creciendo, y KENDO está preparada para hacer precisamente eso".

La marca fue lanzada en 2008 con cuatro labiales de color rojo. Hoy en día, KVD Vegan Beauty tiene más de 250 productos innovadores en casi todas las categorías cosméticas. Se vende a nivel mundial en todos los mercados principales, en 36 países de todo el mundo, principalmente en SEPHORA y kvdveganbeauty.com. Desde su creación, KVD Vegan Beauty ha ganado muchos premios, tanto a nivel nacional como internacional, por sus fórmulas de productos, envases y marketing innovadores y de primera calidad. Esto ha generado una larga lista de productos de eficacia probada y que han sido éxitos de ventas, entre otros:

-- Delineador líquido Tattoo Liner, un icono mundial y nuestro producto n.º 1 -- Barras de labios líquidas Everlasting, que desencadenaron la revolución de los labiales líquidos -- Paleta para rostro Shade + Light Contour, que encabezó la moda del contorneado facial -- Máscara Go Big or Go Home, una máscara de pestañas efecto volumen vegana formulada con ingredientes de origen vegetal -- Base de maquillaje True Portrait Foundation, una base de maquillaje vegana líquida con un acabado en polvo, realmente ligera y duradera -- Lolita, la universalmente adorada gama de tonos rosados y marrones que se vende en barras de labios, delineadores de ojos y labios y paletas de sombras de ojos

ACERCA DE KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY es una marca cosmética icónica, global, de alto rendimiento, vegana y no testada en animales, que ha transformado el sector desde el debut de la marca en 2008, con 4 labiales rojos de alta pigmentación, de larga duración y no testados en animales. En 2010 creamos Tattoo Liner, nuestro delineador de ojos n.º 1 ganador de varios premios que sigue siendo el santo grial indiscutible de los delineadores líquidos. Después de ser pioneros en la moda de los labiales líquidos, transformamos el sector cosmético nuevamente en 2016 cuando reformulamos toda nuestra línea para que fuera 100% vegana, sin sacrificar el rendimiento por el que somos conocidos. Hoy en día tenemos más de 250 productos innovadores en todas las categorías, cientos de premios y distribuimos en 36 países de todo el mundo exclusivamente en Sephora, Sephora dentro de JC Penney y Debenhams en el Reino Unido e Irlanda y en www.kvdveganbeauty.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2691310-1&h=3928125001&u...] // Síganos en @kvdveganbeauty.com

ACERCA DE KENDO BRANDS

KENDO BRANDS es propietaria y opera en exclusiva KVD VEGAN BEAUTY. KENDO es una incubadora de marcas cosméticas innovadora que crea y adquiere marcas cosméticas y las convierte en potencias mundiales: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores y KVD Vegan Beauty. Las oficinas de KENDO se encuentran en San Francisco, París, Dubái, Londres, Sídney y Singapur.

