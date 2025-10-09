Kimberly-Clark lanza alianzas globales mejoradas para promover la atención esencial (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Kimberly-Clark lanza alianzas globales mejoradas para promover la atención esencial de 24 millones de mujeres y niñas

DALLAS, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB) está profundizando su compromiso con el avance de la atención esencial para mujeres y niñas a través de cuatro alianzas estratégicas y benéficas mejoradas. A través de nuevos programas con Baby2Baby, Plan International, Project HOPE y UNICEF, Kimberly-Clark pretende ampliar el acceso a una atención que cambia la vida en Brasil, Perú, China, India, Indonesia, Vietnam y Estados Unidos. En conjunto, estas alianzas trabajarán para mejorar la vida de aproximadamente 24 millones de mujeres y niñas durante los próximos tres años.

Este anuncio es el resultado directo de la reciente reorientación estratégica de la Fundación Kimberly-Clark: promover la atención esencial para las mujeres y las niñas en su paso por la pubertad y la maternidad. La fundación financiará este compromiso de tres años y 28,7 millones de dólares, que se centra en la atención menstrual y la atención materno-infantil.

La salud de la mujer sigue siendo un problema urgente en todo el mundo

Según la Organización Mundial de la Salud, cada siete segundos muere una mujer o un bebé durante el parto o poco después. Además, aproximadamente 500 millones de mujeres y niñas carecen de acceso a recursos para gestionar la menstruación, según informa el Banco Mundial. A pesar del difícil panorama, abundan las oportunidades para empoderar a las mujeres y, a su vez, a comunidades enteras: según el Foro Económico Mundial, la inversión en la salud de las mujeres no tiene rival en cuanto al rendimiento de la inversión para la salud de toda la sociedad.

Imaginamos un mundo en el que todas las mujeres y niñas puedan tener el mismo acceso a los cuidados básicos que necesitan para prosperar, explicó Mike Hsu, presidente y consejero delegado de Kimberly-Clark y presidente de la Fundación Kimberly-Clark. Kimberly-Clark inventó la categoría de productos de higiene femenina en 1921 y, desde entonces, hemos mantenido nuestro compromiso con la mejora de la atención a las mujeres y las niñas. Desde el desarrollo de innovaciones que satisfacen las necesidades no cubiertas de nuestros consumidores hasta la implementación de programas estratégicos de impacto social, nos enorgullece nuestra responsabilidad de trabajar para mejorar la vida de las comunidades a las que servimos. Ahora, nuestro objetivo es acelerar nuestro impacto porque sabemos que lo mejor no puede esperar.

Los programas financiados se centrarán en apoyar a las comunidades desfavorecidas. Las iniciativas clave incluirán programas educativos sobre higiene menstrual y lucha contra el estigma para adolescentes; programas para ampliar el acceso a soluciones de saneamiento seguras; servicios integrales de atención perinatal y neonatal; apoyo a la salud mental materna; y programas destinados a fortalecer los sistemas de salud para mejorar los resultados de los más vulnerables.

Alianzas transformadoras para ofrecer una mejor atención y un mundo mejor

La alianza de Kimberly-Clark con Baby2Baby para proporcionar artículos esenciales para bebés a familias que viven en la pobreza comenzó en 2011, cuando se convirtió en el primer socio corporativo de esta organización sin ánimo de lucro. En 2024, la marca Huggies de la empresa profundizó este compromiso apoyando la iniciativa de Baby2Baby para abordar el aumento de las tasas de mortalidad materna en los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. A través de la distribución de kits de suministros para la salud materna y neonatal, el programa aborda la crítica intersección entre la necesidad de pañales, la salud neonatal y la salud mental materna.

Estamos profundamente agradecidos a nuestros socios de larga data en Kimberly-Clark y a su marca Huggies por su apoyo inquebrantable. Gracias a su extraordinaria donación y a su compromiso de tres años, lograremos un mayor impacto en la lucha contra la mortalidad materna, afirmaron Norah Weinstein y Kelly Sawyer Patricof, vice-consejeras delegadas de Baby2Baby. Con su ayuda, estamos ampliando nuestros esfuerzos para entregar suministros a las nuevas madres en 15 estados, asegurándonos de que dispongan de los productos básicos que necesitan para ellas y sus bebés, especialmente durante el periodo posparto, que a menudo resulta abrumador.

Desde 2020, Plan International y Kimberly-Clark, junto con su marca Kotex han llegado a unos 11 millones de personas a través de programas que apoyan la salud menstrual de las niñas. Esta asociación, que presta servicios en Estados Unidos, Brasil, China y Perú, creará entornos comunitarios y escolares favorables a la menstruación, garantizando el acceso a suministros, instalaciones sanitarias y educación que empoderen a las niñas para que puedan gestionar su menstruación con confianza y dignidad.

Con más de 80 años de experiencia defendiendo las oportunidades para las niñas, Plan International sabe que la salud menstrual es clave para liberar el potencial de las niñas, indicó Kate Ezzes, vicepresidenta de Desarrollo de Programas de Plan International USA. También sabemos que el cambio duradero se produce cuando los niños se involucran como aliados. Nuestra colaboración con Kimberly-Clark ayuda a desmantelar tabúes dañinos y garantiza que todos los niños puedan aprender, liderar, decidir y prosperar.

La colaboración de Kimberly-Clark con Project HOPE ampliará el acceso a la salud menstrual y materna de las mujeres y niñas de China e Indonesia. La iniciativa se centra en la educación sobre higiene menstrual, la atención materna respetuosa y el apoyo a la salud mental. A través de un enfoque basado en el ciclo de vida, el programa empodera a las personas desde la adolescencia hasta el embarazo y la maternidad temprana con educación, herramientas digitales y atención compasiva.

Kimberly-Clark y Project HOPE comparten un profundo compromiso con un mundo en el que las mujeres y las niñas tengan acceso a la atención, la dignidad y las oportunidades que se merecen, comentó el doctor Uche Ralph-Opara, director de salud de Project HOPE. Kimberly-Clark lleva mucho tiempo formando parte de nuestro viaje, apoyando nuestro trabajo mediante donaciones de productos y el respaldo a nuestra misión principal, lo que ha contribuido a ampliar el acceso a servicios de salud esenciales para mujeres y niñas de todo el mundo. La siguiente fase de nuestra colaboración lleva ese impacto aún más lejos mediante un enfoque holístico que apoya a las mujeres y las niñas en todas las etapas, desde la primera menstruación hasta el embarazo, el parto y más allá. Juntos, estamos invirtiendo en educación, salud mental, desarrollo de capacidades y promoción para impulsar un cambio sistémico y sostenible.

A lo largo de casi 25 años de relación, Kimberly-Clark y UNICEF han trabajado juntos para mejorar la salud y el bienestar de los bebés, las niñas y las mujeres en 26 países. Ahora, ese legado continúa a través de una nueva iniciativa multirregional centrada en la educación sobre higiene menstrual y el acceso a ella para las niñas, así como en la salud materna para las madres jóvenes en Brasil, India, Indonesia, Perú y Vietnam.

Desde 2001, nuestra alianza con Kimberly-Clark ha empoderado a cerca de 14 millones de niños y adultos mediante la prestación de servicios de atención médica neonatal, desarrollo de la primera infancia, agua potable, saneamiento e higiene, y servicios vitales durante situaciones de emergencia, destacó Kitty van der Heijden, directora ejecutiva adjunta de Alianzas de UNICEF. Estamos muy agradecidos de que esta alianza transformadora para las niñas y las mujeres se esté profundizando ahora para salvar aún más vidas, prestar servicios que promuevan la dignidad y crear un impacto duradero para las generaciones futuras.

Aunque algunos de estos socios benéficos colaboran desde hace mucho tiempo con Kimberly-Clark, esto marca un nuevo capítulo en la forma en que estas organizaciones trabajan con la fundación. Al alinearse en torno a dos áreas de impacto críticas —el cuidado menstrual y el cuidado materno e infantil— como parte del nuevo enfoque estratégico de la fundación, estas alianzas abordan retos interconectados que a menudo se tratan de forma aislada.

Este enfoque integrado refleja la continuidad total de la atención, reconociendo los profundos vínculos entre la salud menstrual, el bienestar materno y el desarrollo infantil. Como empresa cuyas marcas ya prestan servicio a estas poblaciones con productos esenciales como pañales y soluciones de higiene femenina en cada una de estas regiones, Kimberly-Clark se encuentra en una posición estratégica para lograr un impacto significativo, a gran escala, a través de estas asociaciones.

Buscamos liderar con cuidado en todo lo que hacemos, afirmó Russ Torres, presidente y director de operaciones de Kimberly-Clark. De hecho, Nos importa es uno de nuestros tres valores fundamentales. Ya sea cuidando de nuestra gente, nuestros clientes, nuestros consumidores o las comunidades en las que vivimos y operamos, el cuidado es el núcleo de Kimberly-Clark. Estas alianzas estratégicas nos permiten ampliar aún más este valor, ya que trabajamos para garantizar que las mujeres y las niñas de todo el mundo reciban el apoyo esencial que se merecen.

El mayor énfasis de la Fundación Kimberly-Clark en el cuidado de las mujeres y las niñas es una de las muchas formas en que la empresa trabaja para cumplir su objetivo de Mejor cuidado para un mundo mejor. También está en consonancia con la estrategia empresarial Powering Care de la empresa y contribuirá directamente a cumplir la ambición global de Kimberly-Clark de tener un impacto positivo en 1000 millones de vidas para 2030.

Para obtener más información sobre la ambición de Kimberly-Clark para 2030 y el trabajo de la Fundación Kimberly-Clark, visite https://www.kimberly-clark.com/en-us/sustainability/2030-ambition.

Acerca de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida de personas en más de 175 países y territorios. Nuestra cartera de marcas, que incluye Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva y WypAll, ocupa el primer o segundo puesto en cuota de mercado en aproximadamente 70 países. El objetivo de nuestra empresa es ofrecer un mejor cuidado para un mundo mejor. Nos comprometemos a utilizar prácticas sostenibles diseñadas para apoyar un planeta saludable, construir comunidades fuertes y permitir que nuestro negocio prospere durante las próximas décadas. Para estar al día de las últimas noticias y obtener más información sobre los más de 150 años de historia de innovación de la empresa, visite el sitio web de Kimberly-Clark.

Acerca de la Fundación Kimberly-Clark

Creada en 1952, la Fundación Kimberly-Clark es la rama benéfica de Kimberly-Clark Corporation y se dedica a apoyar causas globales que generan un cambio social duradero. Financiada por la corporación, la fundación se centra principalmente en inversiones de impacto social que ayudan a promover la atención esencial para las mujeres y las niñas en su camino hacia la pubertad y la maternidad.

