King's Foundation y FormationQ lanzan el programa «Crecimiento urbano armonioso» (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- King's Foundationy FormationQ lanzan el programa Crecimiento urbano armonioso para ayudar a las ciudades a planificar una expansión sostenible mediante la optimización cuántica

LONDRES y AUSTIN, Texas, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- The King's Foundation y FormationQ han anunciado hoy una nueva colaboración para mostrar cómo los pueblos y ciudades de toda la Commonwealth pueden crecer de forma sostenible gracias a la tecnología cuántica.

La colaboración, titulada Crecimiento urbano armonioso: un marco de expansión optimizado para la salud mediante métodos cuánticos, es un programa de tres años diseñado para ayudar a las ciudades a crecer de forma sostenible, mejorando al mismo tiempo la salud de las personas y del planeta. La iniciativa incorporará modelos computacionales avanzados, incluida la optimización cuántica basada en los sistemas de iones atrapados de IonQ, con el fin de explorar nuevos métodos para la planificación de sistemas urbanos complejos y el urbanismo sostenible.

En la actualidad, alrededor de 1.300 millones de personas viven en asentamientos no planificados, y se prevé que esa cifra aumente en más de 1.000 millones en los próximos 30 años. Cuando la expansión urbana se produce sin marcos de planificación, las infraestructuras y los servicios públicos pueden tener dificultades para seguir el ritmo del crecimiento demográfico, lo que plantea retos a largo plazo para la movilidad, la salud pública y la resiliencia medioambiental. Una planificación temprana ayuda a que las ciudades sean más habitables, transitables y sostenibles. En muchos de los lugares que crecen más rápidamente, los recursos de planificación profesional son limitados, pero la necesidad de organizar la expansión urbana nunca ha sido mayor.

El programa Crecimiento Urbano Armonioso se basa en el Rapid Planning Toolkit de The King's Foundation, una metodología práctica desarrollada junto con socios de la Commonwealth tras la Declaración de Urbanismo Sostenible (CHOGM 2022). El kit de herramientas permite a los alcaldes, las autoridades de planificación y los profesionales del entorno construido establecer marcos claros que orienten una expansión responsable antes de que los patrones de asentamientos informales se vuelvan difíciles de revertir.

El kit se puso a prueba en Bo, Sierra Leona, donde ayudó a las autoridades locales y a las partes interesadas de la comunidad a evitar el desarrollo en humedales propensos a las inundaciones, al tiempo que identificaba zonas transitables a pie y corredores de infraestructura para la expansión futura.

El programa, de tres años de duración, contará con el apoyo de la consultora británica de urbanismo Space Syntax, que aportará a la iniciativa sus conocimientos sobre ciudades, cartografía y datos. En colaboración con The King's Foundation y FormationQ, aplicarán técnicas de modelización digital al proceso de desarrollo del conjunto de herramientas, aprovechando el potencial de las tecnologías cuánticas de IonQ para crear nuevas plataformas que nos ayuden a comprender mejor la complejidad de las ciudades.

Ben Bolgar, director ejecutivo de proyectos de The King's Foundation, declaró:

Estamos encantados de colaborar con FormationQ para explorar cómo nuestro kit de herramientas de planificación rápida puede ayudar a las comunidades de todo el mundo a crecer de forma sostenible. Esperamos que, gracias a ello, el trabajo del equipo de proyectos de The King's Foundation tenga un impacto positivo en más comunidades.

A través de esta colaboración, FormationQ aportará capacidades computacionales y de optimización avanzadas, aprovechando la plataforma cuántica IonQ, para permitir a los planificadores explorar un gran número de posibles configuraciones espaciales en sistemas interconectados, como redes de agua, corredores ecológicos, infraestructuras de transporte, centros de barrio y estructuras de manzanas.

La planificación urbana en todas estas capas implica decisiones combinatorias complejas. Las técnicas avanzadas de optimización, incluidos los enfoques cuánticos, pueden ayudar a analizar estas interacciones de manera más eficiente y generar marcos espaciales alternativos que equilibren la transitabilidad, la resiliencia medioambiental, la eficiencia de las infraestructuras y la accesibilidad económica.

Nada Hosking, fundadora y consejera delegada de FormationQ, afirmó:

La rápida urbanización es uno de los retos sistémicos más complejos del siglo XXI. Las ciudades deben equilibrar simultáneamente la resiliencia medioambiental, la capacidad de las infraestructuras, las oportunidades económicas y el bienestar humano. Los avances en la modelización computacional, incluidas las técnicas de optimización cuántica, ofrecen nuevas formas de explorar estas complejas interacciones y de respaldar mejores decisiones de planificación.

La modelización computacional sirve de base para un proceso de planificación participativa en el que los urbanistas, las autoridades locales y los representantes de la comunidad analizan las opciones espaciales y definen un marco de referencia. A continuación, los planes propuestos pueden ponerse a prueba directamente in situ, marcando físicamente en el terreno las calles, las plazas y los espacios públicos y cartografiándolos digitalmente para orientar las primeras fases del desarrollo.

Mediante la combinación de la computación cuántica, la planificación participativa y las pruebas sobre el terreno, el programa 'Crecimiento urbano armonioso' tiene como objetivo crear un marco escalable para orientar la expansión urbana sostenible en regiones en rápida urbanización. La colaboración entre The King's Foundation y FormationQ refleja un compromiso compartido con el apoyo a comunidades resilientes y la gestión responsable del entorno construido.

Notas para los redactores

Acerca de The King's Foundation

The King's Foundation fue fundada por el Rey Carlos III y se creó en 1990. La misión principal de esta organización benéfica es construir comunidades sostenibles y transformar vidas.

Inspirada en los valores de Su Majestad, la fundación construye y apoya comunidades en las que las personas, los lugares y el planeta puedan coexistir en armonía. El equipo de proyectos de la fundación trabaja tanto a nivel nacional como internacional en la participación de las partes interesadas y la comunidad, la planificación maestra y la regeneración comunitaria. A lo largo de 35 años, el equipo ha desarrollado planes para cientos de miles de viviendas en comunidades transitables a pie y ha revitalizado una serie de edificios históricos. Además de su presencia en el Reino Unido, la fundación lleva a cabo proyectos en más de una docena de lugares en todo el mundo.

The King's Foundation tiene su sede en su proyecto emblemático de rehabilitación, Dumfries House, en Ayrshire (Escocia), y actúa como custodio de otros lugares históricos de la Casa Real, entre los que se incluyen los Jardines de Highgrove y el Castillo de Mey. La organización benéfica también gestiona programas educativos y eventos culturales en Londres en la Escuela del Rey de Artes Tradicionales, The Garrison Chapel y Trinity Buoy Wharf.

Si desea más información visite www.kings-foundation.org / o escriba un email media@kings-foundation.org.

Acerca de FormationQ

FormationQ es la plataforma que facilita la adopción global de la tecnología cuántica. La empresa crea las vías institucionales y las estructuras de colaboración que permiten que las tecnologías cuánticas pasen de la investigación de vanguardia al uso en el mundo real. En colaboración con instituciones líderes y socios tecnológicos, FormationQ gestiona y respalda programas que impulsan el desarrollo del talento, la creación de aplicaciones y la coordinación del ecosistema de forma que sean gestionables, fiables y sostenibles a largo plazo.

Acerca de IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] es el proveedor líder mundial de plataformas cuánticas y soluciones comerciales, y ofrece soluciones cuánticas integradas en los ámbitos de la informática, las redes, la detección y la seguridad. La última generación de ordenadores cuánticos de IonQ, el IonQ Tempo, es el último de una línea de sistemas de vanguardia que han ayudado a clientes y socios como Amazon Web Services, NVIDIA y Astrazeneca a multiplicar por 20 sus resultados de rendimiento y a acelerar la innovación en el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales, la modelización financiera, la logística, la ciberseguridad y la defensa. En 2025, la empresa alcanzó una fidelidad de puerta de dos qubits del 99,99%, estableciendo un récord mundial en rendimiento de computación cuántica.

Con sede en College Park, Maryland, IonQ opera en California, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italia, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Canadá y el Reino Unido. Nuestros servicios de computación cuántica están disponibles a través de los principales proveedores de nube, al tiempo que satisfacemos las necesidades de clientes de redes y sensores en tierra, mar, aire y espacio. IonQ está haciendo que las plataformas cuánticas sean más accesibles y tengan un mayor impacto que nunca. Más información en IonQ.com.

Contactos para medios de FormationQformationq@edelman.com

Matthew StrebeFormationQmatthew.strebe@formationq.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875539...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kings-foundation-y-formationq-lanzan-el-programa-crecimiento-urbano-armonioso-302768126.html