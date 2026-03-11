(Información remitida por la empresa firmante)

-Kipling y Smiley lanzan la Cápsula SS26: difundir felicidad en todo el mundo, inspirar marcas, conmover corazones

ANTWERP, Bélgica, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Kipling lanza una colaboración con la mundialmente reconocida marca Smiley, que celebra el optimismo, el movimiento y la alegría de explorar. Como parte de la colección Primavera/Verano 2026 de Kipling y con una fuerte inspiración en los viajes, la nueva colaboración Kipling | Smiley destaca la idea de que todo viaje, grande o pequeño, comienza con una sonrisa.

YELLOW FUN BLACK

Elaborada en el clásico nailon arrugado negro de Kipling, esta línea presenta la mundialmente famosa marca Smiley combinada con un sutil logotipo de Kipling sombreado. Los detalles incluyen tiradores personalizados con la doble marca, un mono vestido con una camiseta de Smiley y ruedas de equipaje estampadas con el icónico Smiley.

YELLOW FUN BALL

Un vibrante estampado integral de Smiley en un amarillo vibrante, combinado con el logotipo redondo de Kipling. Este diseño irradia alegría y positividad, capturando la identidad más reconocible de Smiley.

PINK FUN BLUE

Un toque femenino en nailon arrugado True Blue con llamativos ribetes de silicona fucsia que presentan el icono de Smiley y el logotipo redondo de Kipling en relieve. El mono rosa, la mascota del llavero, luce una camiseta con el logotipo a juego.

La colaboración también incluye un llamativo bolso 3D con forma de gorra que combina un diseño innovador con la funcionalidad para crear un accesorio compacto para aventuras urbanas o de viaje.

Esta colaboración es la manera perfecta de añadir un toque de color, diversión e individualidad a tu atuendo diario o look de viaje, además de una dosis de positividad y optimismo.

En conjunto, la cápsula celebra la felicidad del movimiento, animando a los exploradores a abrazar el mundo con confianza, curiosidad y, siempre, una sonrisa.

Viaje feliz, con alegría. Explore el mundo con Smiley. La colección Kipling x Smiley ya está disponible en kipling.com y minoristas selectos. Para más información, visite: https://eu.kipling.com/en-gb/collections/kipling-x-smiley

ACERCA DE SMILEY

Nacida en 1972, Smiley es una marca de estilo de vida reconocida mundialmente, basada en la positividad, la creatividad y la autoexpresión. Como marca que trasciende culturas y generaciones, Smiley colabora con marcas líderes mundiales para inspirar optimismo y celebrar la alegría de vivir.

ACERCA DE KIPLING

Fundada en 1987 en Amberes, Bélgica, Kipling es una marca global conocida por sus bolsos, totes, mochilas, equipaje y accesorios ligeros que combinan calidad, funcionalidad y estilo. Con su característico nailon arrugado y su icónico llavero con forma de mono, Kipling crea accesorios prácticos, duraderos y expresivos en colores y estampados diseñados para inspirar a personas de todo el mundo a vivir con luz.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928171...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928172...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928170...

