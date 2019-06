Klaytn anuncia el lanzamiento de su red principal: las empresas más grandes de Asia se unen al ecosistema de Klaytn (2)

Publicado 28/06/2019 17:27:47 CET

Además, también se unirán a Klaytn: "Union Bank of the Philippines" (UnionBank), uno de los bancos más grandes de Filipinas, junto con "Axiata Digital and Axiata Digital Service Indonesia", la división de servicios digitales del conglomerado de telecomunicaciones más grande del sudeste asiático, "Axiata Group", "HashKey", el socio estratégico de "Wanxiang Blockchain Labs" de China y el grupo líder de tecnología financiera con sede en Hong Kong. Además, también forman parte del Consejo de Gobierno de Klaytn: "Everrich", el promotor de bienes raíces fuertemente centrado en el sudeste asiático; "Hi Inc.", la compañía unicornio con sede en Hong Kong que ofrece servicios de viajes y estilo de vida a los hoteles; "Cocone", la compañía líder de contenido digital de redes sociales de Japón; y "gumi, Inc.", un editor y desarrollador de juegos móviles líder con sede en Japón. A medida que la plataforma Klaytn y su ecosistema continúen expandiéndose a gran velocidad, Klaytn planea invitar a proveedores de servicios competentes para que se conviertan en miembros potenciales del Consejo.

Jason Han, consejero delegado de Ground X, que dirige el desarrollo y la operación de Klaytn, señaló: "Klaytn dará comienzo a la adopción masiva de la tecnología de cadena de bloques y expandirá el ecosistema al asociarse con más socios de servicios". Además, comentó: "Klaytn lo opera una alianza de algunas de las empresas de gran reputación más grandes de Asia, que en conjunto superan un valor de mercado de más de 65.000 millones de dólares y una base de usuarios de cientos de millones, y tenemos por objetivo mejorar la transparencia y la confianza de la plataforma". Asimismo, añadió: "Junto con nuestro Consejo de Gobierno, esperamos poder operar una plataforma de cadena de bloques estable y fiable".

[Acerca de Klaytn]

Klaytn es una plataforma pública de cadena de bloques de la principal plataforma móvil de Corea del Sur, Kakao. Klaytn, que se dedica a demostrar el valor y la utilidad de la tecnología de cadena de bloques mediante la prestación de un servicio de cadena de bloques para su adopción masiva, ofrece un entorno de desarrollo sencillo y una experiencia de uso fácil. Klaytn busca seguir avanzando en la plataforma para ofrecer servicios de cadena de bloques a millones de usuarios.

https://klaytn.com [https://klaytn.com/]

https://medium.com/klaytn [https://medium.com/klaytn]

https://twitter.com/klaytn_official [https://twitter.com/klaytn_official]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/929926/Klaytn_Mainnet.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/929926/Klaytn_Mainnet.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Ines Chun, +82-10-7266-4556, ines.chun@groundx.xyz

Sitio Web: https://klaytn.com/