COMUNICADO: KMT Medical anuncia la apropiación de Twenty Second Company y ABC Medical Holdings, Inc. ubicadas en EE.UU.

TAMPA, Florida, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- KMT Medical Incorporated (KMT Medical), un grupo internacional de compañías que proporcionan servicios de asistencia sanitaria a consumidores, anuncia la apropiación de la empresa tenedora estadounidense, Twenty Second Company y su filial operativa, ABC Medical Holdings, Inc. (ABC Medical). Dichas compañías se unirán a sus equivalentes de servicios en Europa y operarán bajo KMT Medical.

ABC Medical es una de las compañías líderes de la nación y de mayor crecimiento para urología. El equipo de ABC Medical es el proveedor líder en la industria comprometido con los deportes adaptados y patrocinadora de más de 100 eventos al año. ABC Medical también ofrece servicios de ostomía, incontinencia y tratamiento de heridas. Dicha compañía funciona con la filosofía de ofrecer un servicio legendario al cliente y, honrar la elección clínica y del paciente.

Anunciado en 2017, KMT Medical es una filial de entera propiedad de The Firm of John DickinsonSchneider Inc. (JDS Inc). "Las compañías de KMT Medical comparten la misma misión centrada en el paciente que tiene la empresa matriz", comentó V. George Maliekel, presidente y director ejecutivo de JDS Inc., "para que la vida sea más gratificante y digna para la gente que usa nuestros productos y servicios. Y tiene la misma visión, crecer y prosperar como compañía independiente y, en el proceso, y mejorar como seres humanos". Estas compañías operan bajo y se adhieren a un conjunto de políticas que incluyen el respeto a las decisiones clínicas, honrar la elección del paciente en cuestión de selección de producto, colaboración con pagadores y proveedores para proporcionar productos de alta calidad y servicios personalizados a los clientes.

KMT Medical opera en varios países con los siguientes nombres de marca:

Austria: PubliCareBélgica: Alphac y MedipharFrancia: F.S.K.Alemania: Livica, PHADIMED y PubliCareLuxemburgo: MedexiaSuiza: PubliCareReino Unido: Fittleworth MedicalEstados Unidos: ABC Medical Holdings y Twenty Second Company

Acerca de The Firm of John Dickinson Schneider Inc.Fundada en 1921, The Firm of John Dickinson Schneider Inc. incluye una gama de empresas independientes que operan con varios nombres en todo el mundo. El sector de desarrollo y fabricación de productos médicos de la compañía están agrupados bajo Hollister Incorporated (www.hollister.com [http://www.hollister.com/]). El sector de asistencia sanitaria para el hogar y oferta de productos al consumidor está agrupado bajo KMT Medical Incorporated (www.kmtmedical.com [http://www.kmtmedical.com/]). Dichas compañías están controladas por una fundación privada que refleja los principios que desarrolló originalmente el fundador, John Dickinson Schneider, y comparten la misión y visión de su empresa matriz.

