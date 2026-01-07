(Información remitida por la empresa firmante)

-Kolmar Korea gana el premio a la mejor innovación en tecnología de belleza de CES 2026, una primicia mundial para la industria cosmética.

Demostrando competitividad global en tecnología de belleza al obtener el premio "Mejor Innovación" de CES.

El 'Scar Beauty Device', impulsado por IA, obtiene doble distinción en las categorías de Tecnología de Belleza y Salud Digital.

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea anunció que su dispositivo Scar Beauty, impulsado por IA, ganó el Premio a la Innovación en la categoría de Tecnología de Belleza en CES 2026, la feria de electrónica de consumo y TI más grande del mundo. El dispositivo también recibió un Premio a la Innovación en la categoría de Salud Digital, logrando un doble galardón en el CES de este año.

El Premio a la Innovación es la máxima distinción del CES y se otorga únicamente a las tecnologías que obtienen las mejores puntuaciones en todos los criterios de evaluación, como innovación, diseño y excelencia tecnológica. Entre los 10 galardonados con el Premio a la Innovación en la categoría de Tecnología de Belleza, la tecnología de Kolmar Korea fue seleccionada como la más destacada.

Presentado el año pasado, el Premio a la Innovación en Tecnología de Belleza captó la atención mundial cuando Samsung Electronics se convirtió en su primer galardonado. Kolmar Korea es la segunda empresa en recibir este galardón, y la primera compañía de cosméticos a nivel mundial, lo que marca un hito histórico para la industria de la belleza global.

El primer dispositivo todo en uno para el tratamiento de cicatrices y belleza del mundo

El galardonado Scar Beauty Device es la primera solución integral del mundo que combina el tratamiento de cicatrices y la cobertura de la piel en un solo dispositivo. Tradicionalmente, los usuarios aplicaban ungüento sobre la cicatriz y luego la ocultaban con maquillaje. Con este dispositivo, tanto el tratamiento como la cobertura estética se pueden completar simultáneamente en tan solo 10 minutos.

La tecnología principal se basa en el análisis de big data basado en IA y la tecnología de microdispensación piezoeléctrica (recubrimiento piezoeléctrico). Cuando un usuario captura una imagen de la cicatriz mediante una aplicación para smartphone, el algoritmo de IA la clasifica en uno de 12 tipos y realiza un análisis detallado de su estado. Con base en el diagnóstico, se aplica con precisión una solución de tratamiento personalizada.

Al mismo tiempo, el dispositivo mezcla y pulveriza una combinación óptima de más de 180 colores que se adaptan al tono de piel para aplicar un maquillaje de cobertura uniforme. La tecnología de microdispensación piezoeléctrica, similar a la impresión de inyección de tinta que expulsa el material mediante señales eléctricas, permite una aplicación altamente precisa sin generar calor.

Diseño fácil de usar reconocido por su accesibilidad

El dispositivo Scar Beauty también recibió altas calificaciones por su intuitiva interfaz de usuario (IU/UX), que permite a los usuarios monitorear y controlar la cantidad de tratamiento dispensado en tiempo real a través de la pantalla de un teléfono inteligente. Diseñado para facilitar su uso, el dispositivo es accesible incluso para el público general, lo que mejora significativamente la comodidad y la usabilidad.

Planes de comercialización y expansión futura

Kolmar Korea planea completar el lanzamiento de la tecnología en el primer semestre de 2026 y comenzar la adquisición de clientes a gran escala en el segundo semestre del año. La compañía también busca seguir desarrollando su software para aplicar la tecnología central de microdispensación piezoeléctrica a la fabricación de cosméticos personalizados, a la vez que acelera el desarrollo de fábricas inteligentes mediante iniciativas de investigación AX (Transformación de IA) impulsadas por el gobierno.

Un funcionario de Kolmar Korea declaró:"Este Premio a la Innovación es el resultado de una investigación centrada no solo en la tecnología en sí, sino también en la experiencia del usuario centrada en el ser humano y la resolución de problemas del mundo real. Seguiremos expandiendo las tecnologías de IA, IoT y big data en las áreas de desarrollo y servicio de cosméticos".

El funcionario añadió:

"Al introducir constantemente soluciones de tecnología de belleza diferenciadas que integran IA y tecnologías digitales, Kolmar Korea seguirá liderando la industria global de la tecnología de belleza".

Información de CES 2026

Durante CES 2026, hasta el 9 de enero, Kolmar Korea operará un stand en la Venetian Expo, Hall A–D, Booth No. 55050 (Lifestyle Section), donde mostrará demostraciones en vivo de CAIOME, su solución de diagnóstico del cuero cabelludo basada en el microbioma.

