KVP International fortalece su posición global con una rápida expansión en la UE y Latinoamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

KVP acelera su crecimiento con nuevas asociaciones de distribuidores en la UE, asociaciones de distribuidores en Latinoamérica, categorías de productos ampliadas y el desarrollo de centros de distribución dedicados en la UE y Latinoamérica

MCKINNEY, Texas, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- KVP International, the Better Pet Care Company™, líder mundial en consumibles veterinarios y productos para el cuidado del paciente, anunció hoy una serie de importantes iniciativas de expansión global, fortaleciendo su posición como una de las marcas de más rápido crecimiento en salud animal.

La empresa, que ya presta servicios en más de 30 países en todo el mundo, sigue registrando ventas globales récord y un sólido crecimiento tanto en los mercados establecidos como en los emergentes.

Durante el año pasado, KVP incorporó ocho (8) nuevos socios distribuidores en la Unión Europea, tres (3) nuevos distribuidores importantes en Latinoamérica, amplió su cartera de productos a nuevas categorías y está lanzando un centro de distribución exclusivo en la UE cuya finalización está prevista para finales de 2025. Estos avances respaldan unas ventas globales récord y reflejan una creciente demanda de las soluciones innovadoras de KVP por parte de clínicas y distribuidores de todo el mundo.

"Si bien gran parte del mercado se ha desacelerado, hemos visto un aumento increíble en la interacción de socios que desean crecer con nosotros", indicó Ken Bowman, consejero delegado de KVP International. "Nos centramos en ser fiables, creativos y estar siempre orientados al cliente. Este enfoque nos permite establecer nuevas relaciones cada mes".

Además de su rápido crecimiento en la UE, KVP se está expandiendo por Latinoamérica e invirtiendo en la contratación regional para abarcar la creciente demanda. El portafolio de la compañía ahora incluye productos de diagnóstico avanzados, consumibles sostenibles y nuevas soluciones para el cuidado del paciente diseñadas para atender a una creciente base de clientes global.

"Este es un momento emocionante para la industria", afirmó Will Schwing, vicepresidente de Marketing de KVP International. "Estamos demostrando que, incluso en un mercado estancado, el impulso y la innovación siguen triunfando. Cada nueva colaboración representa la convicción compartida de que un mejor cuidado de las mascotas comienza con una mejor colaboración".

Los esfuerzos de expansión de KVP se alinean con la misión a largo plazo de la compañía de crear un ecosistema veterinario global más sostenible y conectado. Con contrataciones estratégicas e inversiones en infraestructura en marcha, KVP continúa marcando el ritmo del crecimiento y la innovación en la categoría de consumibles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2794963...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kvp-international-fortalece-su-posicion-global-con-una-rapida-expansion-en-la-ue-y-latinoamerica-302584140.html