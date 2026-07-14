Del laboratorio a la carretera: Cómo la ciencia del entrenamiento llega a Brasil con HUAWEI WATCH GT Runner 2

(Información remitida por la empresa firmante)

Un bicampeón olímpico corre en Brasil con el reloj inteligente que ayudó a crear

BRASILIA, Brasil, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante décadas, las carreras de élite dependieron de un posicionamiento de alta precisión y modos profesionales para maratones completos, ventajas reservadas exclusivamente para equipos profesionales. Con el objetivo de conseguir un seguimiento preciso del ritmo y una monitorización estable de toda la carrera, los corredores dependían de equipos profesionales sofisticados y del apoyo de entrenadores especializados; los datos fiables de posicionamiento y resistencia, con calidad de laboratorio, solo estaban al alcance de los atletas de élite. Con el HUAWEI WATCH GT Runner 2, Huawei ha incorporado la precisión GPS de nivel profesional y modos específicos para maratones completos a cualquier recorrido: posicionamiento estable y de alta precisión en carreras reales, monitorización fiable de todo el proceso a lo largo de 42,195 km, perfeccionado mediante carreras reales y avalado por el mejor maratonista de todos los tiempos.

Eliud Kipchoge, leyenda del maratón y bicampeón olímpico, es el embajador global del reloj inteligente y participó directamente en su desarrollo junto al equipo de alto rendimiento de dsm-firmenich. El atleta keniano emprendió Eliud's Running World, un viaje de dos años para correr un maratón en cada uno de los siete continentes, con el objetivo de inspirar estilos de vida más activos en todo el mundo.

La segunda parada de la gira lo lleva de vuelta a un lugar especial: Porto Alegre, el 12 de julio, durante la NB42K Porto Alegre. Fue en suelo brasileño donde Kipchoge ganó su primera medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, lo que hace que este regreso sea particularmente simbólico. "Cada continente tiene su propio espíritu, y quiero compartir este viaje con Sudamérica, inspirando a la gente a creer que ningún ser humano tiene límites", declaró el atleta.

Lo que Kipchoge va a poner a prueba en Porto Alegre es precisamente lo que cualquier corredor puede adquirir hoy en día. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está diseñado para democratizar la ciencia del deporte para corredores de todos los niveles.

Una de las funciones más innovadoras de este reloj inteligente es su modo Maratón Inteligente, que permite el seguimiento de una amplia gama de carreras homologadas por World Athletics y guía a los atletas durante la preparación, el día de la carrera y la recuperación.

Por ejemplo, el dispositivo incluye un guía de ritmo virtual que calcula las desviaciones de ritmo en tiempo real, mostrando un avatar en pantalla que indica a los corredores el ritmo exacto necesario para alcanzar sus objetivos, kilómetro a kilómetro. En los maratones de élite, este nivel de asistencia solía estar reservado para atletas profesionales; con el GT Runner 2, ahora está disponible para todos. Para Kipchoge, servirá como herramienta para perfeccionar su estrategia de carrera en el rápido y llano recorrido de Porto Alegre. Para los corredores aficionados, significa saber con precisión cuándo esforzarse más y cuándo mantener el ritmo.

Eliud Kipchoge usó el HUAWEI WATCH GT Runner 2 durante el Maratón de Porto Alegre, simbolizando la fusión del rendimiento atlético de élite y la innovación tecnológica. Esto ha puesto al alcance de corredores de todo el mundo un dispositivo desarrollado con la experiencia de uno de los mejores atletas de la historia. Es importante destacar que validó el rendimiento del reloj con su propio ritmo: sus datos precisos y sus completas funciones no solo se han probado en laboratorio, sino que han demostrado su eficacia en condiciones reales, probados personalmente por la leyenda.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/del-laboratorio-a-la-carretera-como-la-ciencia-del-entrenamiento-llega-a-brasil-con-huawei-watch-gt-runner-2-302824494.html