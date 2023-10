LAMDA Development lanza Little Athens, el barrio más nuevo de The Ellinikon

(Información remitida por la empresa firmante)

Las residencias Park Rise, diseñadas por Bjarke Ingels Group, serán la pieza central de una comunidad repleta de viviendas modernas, espacios verdes, comercios, oficinas y hostelería.

ATENAS, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- LAMDA Development se complace en anunciar Little Athens, el último barrio residencial de The Ellinikon, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa y una ciudad inteligente que se está construyendo desde cero en Atenas. En medio de una importante velocidad de ventas en toda la oferta residencial de The Ellinikon, Little Athens aportará aproximadamente 1.115 nuevas residencias al mercado de ventas en su primera fase. Creada dentro del ecosistema urbano sostenible e inteligente de The Ellinikon, Little Athens representa un enfoque residencial totalmente nuevo para Atenas, encarnado en el primer edificio residencial de 50 metros de altura del barrio, Park Rise, diseñado por el aclamado estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG).

The Ellinikon Ellinikon, una ciudad inteligente sostenible de 6,2 millones de metros cuadrados planificada en los terrenos del antiguo aeropuerto internacional de Atenas, establece un nuevo estándar mundial de diseño urbano resiliente, vida inteligente y oportunidades de crecimiento de las inversiones alineadas con los principios ESG, duplicando prácticamente la superficie de espacios verdes en la zona de Atenas y generando un importante desarrollo económico. Construido desde cero, The Ellinikon ofrecerá servicios residenciales, comerciales, de ocio, de restauración, de entretenimiento, de educación y de atletismo, lo que lo convertirá en el destino más innovador y emocionante de Europa tanto para la población local como para los visitantes internacionales.

Situado cerca de la costa noroeste de The Ellinikon, Little Athens es un barrio nuevo y vibrante que trae la vida moderna, mientras que abraza los materiales locales y el espíritu abierto de la vida de Atenas a través de diseños de empresas de arquitectura griegas e internacionales. Ofrecerá todas las ventajas de The Ellinikon, incluido el parque, un corto paseo hasta la playa, una creciente comunidad 24/7 y cómodas residencias inteligentes. Situadas en edificios de uso mixto que albergan comercios, oficinas, hostelería, bienestar, deportes y restaurantes, las residencias de Little Athens se conectan a través de caminos sombreados y ofrecen acceso directo a todo lo que ofrece The Ellinikon en 15 minutos.

"The Ellinikon está intrínsecamente arraigado en la historia de Atenas y en nuestra singular cultura", declaró Odisseas Athanasiou, consejero delegado de LAMDA Development. "Little Athens es un ejemplo de ello, influenciado por las tradiciones locales de comunidad, vida costera e innovación. The Ellinikon en general ha visto una demanda sin precedentes tanto de compradores griegos como internacionales, y Little Athens seguirá ofreciendo un estilo de vida y una oportunidad de inversión tan únicos como la propia Atenas."

Las residencias oscilarán entre apartamentos de un dormitorio de 60-70 m2 y apartamentos de cinco dormitorios de más de 300 m2. La mayoría de los edificios, cada uno de ellos diseñado de forma única por destacadas empresas griegas con un profundo conocimiento de los paisajes, la historia y los materiales locales, alcanzarán predominantemente los 20 m, mientras que habrá una pequeña selección de edificios únicos de 50 m de altura con vistas al parque y al mar. Los espacios atraerán a una gama diversificada e inclusiva de compradores locales e internacionales, ya busquen una vivienda principal, una escapada de vacaciones o una inversión.

Park Rise de Bjarke Ingels Group

Park Rise será la pieza central de Little Athens. Diseñado por el estudio de arquitectura de renombre internacional BIG, el complejo albergará 88 viviendas de lujo de uno a cinco dormitorios, repartidas en cinco núcleos de edificios: dos de cinco plantas, dos de ocho plantas y uno de 12 plantas.

"Con Park Rise, queremos desafiar el concepto tradicional de rascacielos residencial y proponer una cascada de viviendas individuales, cada una con su jardín privado, apiladas para alinearse con el barrio hacia el norte y creciendo gradualmente hacia los picos de las torres de The Ellinikon Park en el este", dijo João Albuquerque, socio de Bjarke Ingels Group. "El edificio abraza la proximidad al Parque al tiempo que maximiza las vistas panorámicas del mar Egeo, invitando a los paisajes montañosos y marinos atenienses a través de generosas terrazas, enmarcadas por vegetación y árboles para ofrecer biofilia, privacidad y sombra."

La fachada cóncava curva del proyecto recrea creativamente la clásica columna griega al tiempo que agrega una geometría suave a la estética. Esta precisión geométrica presenta patrones de flauta en áreas verticales y acabados suaves en plafones y pisos para presentar una elegante interacción de texturas, mientras que la fachada exterior cuenta con cemento reforzado con vidrio blanquecino con agregados expuestos que recuerdan al paisaje natural. Ubicado en medio del impresionante paisaje de Grecia, Park Rise ofrece vistas panorámicas del mar Egeo por un lado y de las montañas del Ática por el otro. Envuelto por la exuberante belleza de The Ellinikon Park, el diseño rinde homenaje a la perfección al encanto costero de Atenas.

Las casas crean una sensación de serenidad a través de relaciones espaciales equilibradas, minimalismo moderno sostenible y vistas panorámicas al mar, al parque y a la montaña. Los residentes de los áticos también pueden disfrutar de sus propias piscinas privadas. Cada unidad presenta acabados de primera calidad que recuerdan la cultura y el clima locales. Los pisos de madera de roble, los tonos neutros de las paredes y el uso extensivo de vidrio enfatizan esta sensación de comodidad y paz. Las cocinas continúan esta estética natural a través de piedra sinterizada, superficies de gres porcelánico veteado y suelos de parquet de madera. La estética de la madera se extiende al dormitorio principal, incluidos los pisos y la cabecera con paneles de madera. Los baños son elegantes y funcionales, con azulejos de cerámica de gran escala o piedra natural y accesorios de bronce cepillado o cromo negro cepillado.

Las comodidades exclusivas para residentes incluyen instalaciones de fitness de última generación, incluido un gimnasio de 20 m. Piscina cubierta rodeada de elegante piedra iluminada por luz natural indirecta. En la planta baja, los residentes tienen acceso a jardines privados para la reflexión y la relajación.

www.lamdadev.com theellinikon.com.gr/en/home/

https://mma.prnewswire.com/media/2254615... jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lamda-development-lanza-little-athens-el-barrio-mas-nuevo-de-the-ellinikon-301964789.html