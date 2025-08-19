Se lanza Fotor AI Agent "Sisi" para simplificar la creación de imágenes y vídeos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Fotor , una plataforma creativa líder impulsada por IA para edición de fotos, diseño gráfico y generación de imágenes y videos, anunció hoy el lanzamiento de Fotor AI Agent ("Sisi"), un asistente inteligente diseñado para agilizar la creación de contenido visual a través de una interfaz conversacional.

Con tecnología de IA avanzada, Fotor AI Agent produce ediciones de imágenes y vídeos personalizados de alta calidad en segundos. Con una simple carga y una instrucción en lenguaje natural, los usuarios pueden mejorar retratos, crear imágenes de productos de marca o generar vídeos promocionales al instante, sin necesidad de conocimientos técnicos. Fotor Agent convierte ideas creativas en resultados profesionales con una velocidad y facilidad excepcionales.

Conozca a Fotor Agent, su asistente personal de IA

Flujo de trabajo sin esfuerzo con resultados excepcionales

Con Fotor AI Agent, los usuarios ya no necesitan navegar por múltiples herramientas complejas. Al describir el efecto deseado en un lenguaje sencillo, obtienen resultados de imagen o video impecables y de alta calidad al instante, todo a través de una interfaz de chat inteligente que simplifica el proceso de edición.

Edición inteligente y continua

Fotor AI Agent conserva el contexto de la imagen y el historial de edición, lo que permite a los usuarios realizar ajustes continuos sin necesidad de volver a subirla. Las ediciones se pueden aplicar de forma iterativa e intuitiva en la misma sesión, ahorrando tiempo y mejorando la productividad.

Para crear imágenes y videos con precisión de IA

Con un simple chat, Fotor AI Agent permite a cualquiera crear imágenes y vídeos fácilmente. Desde eliminar fondos y aplicar estilos creativos hasta generar avatares 3D, maquetas de productos y crear videos , los usuarios simplemente describen lo que quieren y obtienen resultados de alta calidad en segundos. Al transformar ediciones informales en imágenes de calidad comercial, Fotor AI Agent redefine el futuro de la creación visual.

Fotor AI Agent para todos, en todas partes

Fotor AI Agent, conocido cariñosamente como "Sisi", es su aliado creativo en la web y en dispositivos móviles. Ya sea editando fotos de productos o diseñando contenido para redes sociales, simplemente describa su idea y obtenga resultados instantáneos de alta calidad, sin necesidad de conocimientos de diseño.

Acerca de Fotor

Fotor es una plataforma creativa líder impulsada por IA para la edición de fotos, el diseño gráfico y la generación de imágenes y vídeos. Con millones de usuarios en todo el mundo, Fotor ofrece un conjunto completo de herramientas de IA disponibles en la web, el ordenador y los dispositivos móviles. Dedicado a hacer que la creación visual de calidad profesional sea accesible para todos, Fotor continúa innovando y empoderando a los usuarios para convertir sus ideas en realidades asombrosas en segundos. Más información en www.fotor.com .

