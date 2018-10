COMUNICADO: Lanzamiento mundial de la tienda web oficial "THE SHOP YOHJI YAMAMOTO" de YOHJI YAMAMOTO INC. el 22 de agosto de 2018

Publicado 22/08/2018 4:01:03 CET

"S'YTE" y "Ground Y" celebrarán su debut internacional en esta fecha

TOKIO, 22 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Yohji Yamamoto Inc. lanzará el sitio web de comercio electrónico internacional THE SHOP YOHJI YAMAMOTO el 22 de agosto de 2018. El sitio estará disponible en inglés y las transacciones tendrán lugar en dólares estadounidenses. La tienda web presentará la marca S'YTE, solo disponible en línea, junto con otras marcas como Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (productos solo disponibles en línea), Yohji Yamamoto + noir (productos solo disponibles en línea), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu, etc. S'YTE y Ground Y celebrarán su debut internacional ese día, dado que ambas marcas han estado únicamente disponibles en Japón hasta la fecha. Los visitantes podrán abonar sus compras con VISA, MASTERCARD o PayPal. Se realizarán envíos a un total de 130 países de todo el mundo a través de EMS.

https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg]

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO incorpora numerosas características y funciones que mejoran la experiencia de compra en línea de los clientes. Se utilizan modelos para las imágenes de los artículos vendidos en la tienda web con el objetivo de ayudar a los clientes a que entiendan mejor los productos. Además, cada marca cuenta con una página individual y un apartado de lookbook en el que hay demostraciones de concepto de cada marca.

Tras el lanzamiento, la empresa tiene previsto publicar una aplicación a principios de septiembre y lanzar la tienda web en chino a finales del mismo mes.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO